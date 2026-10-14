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“Saya percaya kepada mereka 100 persen!” Pelatih Liverpool Andoni Iraola membela habis-habisan Florian Wirtz dan Bradley Barcola, duo senilai £239 juta yang tengah menuai kritik, jelang laga Liga Champions melawan LASK
Sorotan kian tajam seusai hasil imbang Manchester City
Sorotan terhadap investasi besar Liverpool di lini serang semakin tajam setelah pertandingan domestik yang mengecewakan melawan Manchester City. Wirtz dan Barcola, yang didatangkan dengan biaya transfer fantastis, sama-sama belum mencetak satu gol pun musim ini.
Penampilan mereka yang kurang menonjol saat menghadapi Manchester City memicu kekecewaan luas di kalangan suporter dan pengamat. Menjelang laga melawan juara Austria, LASK, di Linz, tekanan terhadap keduanya untuk membuktikan bahwa harga transfer gabungan mereka yang besar sepadan semakin meningkat di kancah Eropa.
- APL
Iraola tetap mendukung para pemain bintangnya yang tampil kurang tajam
Meski tekanan dari luar terus meningkat, Iraola tetap sepenuhnya yakin pada para penyerangnya. Berbicara kepada media di Austria, pelatih Liverpool itu menekankan bahwa performa yang ditunjukkan pemain kerap tertutupi oleh kurangnya hasil akhir.
“Bradley dan Flo sama-sama menjalani pertandingan bagus dan buruk musim ini, seperti semua orang,” jelas Iraola. “Kami tahu kemampuan mereka dan kami tahu mereka akan tampil bagus untuk kami. Peluangnya tetap sama. Pada pertandingan lalu, jika tembakan Lewis Koumas yang dilepaskan dengan sangat baik itu menjadi gol, Bradley akan mencatat satu assist.”
Ia melanjutkan: “Penampilannya tetap sama persis, tetapi kita semua akan berkata, ‘Wah, dia bermain sangat bagus dan mencatat satu assist.’ Terkadang kita hanya berfokus pada angka. Pada pertandingan lalu, Bradley menciptakan peluang-peluang bagus, tetapi kami tidak menuntaskannya. Bradley dan Flo adalah pemain yang saya percayai 100 persen.”
Carragher desak Wirtz dicoret dari susunan pemain utama
Keyakinan teguh sang manajer bertolak belakang dengan pandangan legenda klub Jamie Carragher. Mantan bek itu tampil di Sky Sports untuk mengkritik keras Wirtz, seraya menyoroti besarnya perbedaan pengalaman bersama Liverpool antara pemain internasional Jerman tersebut dan Barcola, yang baru bergabung.
Carragher mencatat bahwa Barcola baru tampil dalam segelintir pertandingan, sementara Wirtz sudah bermain hampir 60 kali dengan seragam Liverpool tanpa menunjukkan ketajaman yang memadai. "Wirtz seharusnya tidak masuk tim Liverpool saat ini," ujar pengamat tersebut. "Wirtz tidak pernah terlihat akan mencetak gol. Seusai menontonnya, Anda tidak merasa ia menyia-nyiakan peluang atau menguji kiper. Ia sama sekali tidak menghadirkan ancaman gol."
Pengamat itu juga menegaskan bahwa para pemain muda Lewis Koumas dan Victor Munoz saat ini tampil lebih baik daripada para pemain yang didatangkan klub dengan biaya transfer bernilai sembilan digit, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai susunan pemain inti pilihan Iraola.
- Getty Images Sport
Krisis cedera memaksa evaluasi ulang strategi menyerang
Liverpool sangat membutuhkan Wirtz dan Barcola untuk segera menemukan ketajaman di depan gawang, sebab krisis cedera parah telah membuat para pencetak gol utama mereka absen. Alexander Isak, Cody Gakpo, dan Dominik Szoboszlai, yang mencetak sembilan dari 12 gol tim musim ini, semuanya tidak ikut dalam perjalanan ke Austria.
Meski Iraola berharap ketiganya segera kembali, belum ada kepastian apakah mereka bisa bermain dalam rangkaian pertandingan berat mendatang. "Mereka tidak lama lagi kembali, tetapi saat ini sulit untuk memastikannya," kata Iraola. "Kami menjalaninya hari demi hari. Mungkin ketiganya tidak lama lagi kembali, tetapi saya tidak tahu apakah mereka akan siap menghadapi Brentford, Villarreal, atau Brighton. Saya tidak tahu."
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