Meski tekanan dari luar terus meningkat, Iraola tetap sepenuhnya yakin pada para penyerangnya. Berbicara kepada media di Austria, pelatih Liverpool itu menekankan bahwa performa yang ditunjukkan pemain kerap tertutupi oleh kurangnya hasil akhir.

“Bradley dan Flo sama-sama menjalani pertandingan bagus dan buruk musim ini, seperti semua orang,” jelas Iraola. “Kami tahu kemampuan mereka dan kami tahu mereka akan tampil bagus untuk kami. Peluangnya tetap sama. Pada pertandingan lalu, jika tembakan Lewis Koumas yang dilepaskan dengan sangat baik itu menjadi gol, Bradley akan mencatat satu assist.”

Ia melanjutkan: “Penampilannya tetap sama persis, tetapi kita semua akan berkata, ‘Wah, dia bermain sangat bagus dan mencatat satu assist.’ Terkadang kita hanya berfokus pada angka. Pada pertandingan lalu, Bradley menciptakan peluang-peluang bagus, tetapi kami tidak menuntaskannya. Bradley dan Flo adalah pemain yang saya percayai 100 persen.”



