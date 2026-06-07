AFP
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"Saya penggemar berat Hansi Flick!" - Pep Guardiola memuji Barcelona yang "menarik" di bawah asuhan pelatih asal Jerman itu, namun mantan manajer Man City itu memberikan peringatan terkait Liga Champions kepada klub lamanya
Guardiola mendukung era Flick yang 'menarik'
Sejak bergabung dengan klub Catalan tersebut, Flick telah membawa Barca meraih dua gelar La Liga berturut-turut, sekaligus dinobatkan sebagai pelatih terbaik liga pada setiap musimnya. Meskipun sukses di kancah domestik, mereka belum mampu menorehkan prestasi gemilang di Liga Champions, dengan kemenangan terakhir mereka di kompetisi Eropa itu terjadi pada tahun 2015.
Berbicara pada peresmian Cruyff Court baru di sekolah lamanya, La Salle Manresa, Guardiola tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap arah yang diambil raksasa Catalan di bawah pelatih kepala asal Jerman tersebut. Meskipun ada tekanan yang selalu mengiringi posisi panas di Camp Nou, ahli taktik legendaris ini percaya bahwa fondasinya kuat.
"Saya penggemar berat Hansi, cara mereka melakukannya, dan sudah bertahun-tahun," kata Guardiola kepada wartawan. "Mereka adalah pemain Barca, baik yang berasal dari La Masia maupun dari luar, mereka melakukannya dengan sangat baik. Mereka telah menjalani dua tahun yang luar biasa, melampaui hasil, seberapa baik mereka bermain, dan betapa menariknya melihat mereka bertanding."
- AFP
Zona bahaya Liga Champions
Meskipun gaya bermain tersebut telah memikat Guardiola, ia dengan cepat menyoroti sifat tak terduga dari kompetisi sistem gugur. Kegagalan Barcelona meraih gelar di Liga Champions selama satu dekade tetap menjadi bahan perdebatan, namun pria yang pernah meraih dua gelar Eropa bersama Blaugrana itu memperingatkan bahwa kesuksesan di level Eropa tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur kesehatan sebuah proyek.
"Liga Champions bisa menghancurkan proyek, saya harap itu tidak terjadi dan fakta bahwa tidak memenangkannya tidak memengaruhi segala hal lainnya," ia memperingatkan. "La Liga lah yang memberikan konsistensi. Di Liga Champions, Anda harus tampil baik hingga akhir, tanpa cedera, dan pengaruh wasit sangat besar dalam kompetisi ini."
Berfokus pada konsistensi di dalam negeri
Bagi Guardiola, kerja keras sehari-hari dan gelar liga domestiklah yang sesungguhnya menentukan warisan sebuah tim. Ia mendesak petinggi Barcelona dan para penggemar untuk tidak melupakan gambaran besarnya jika mereka gagal di ajang Eropa, seperti yang terjadi musim lalu saat menghadapi Atlético Madrid di babak perempat final.
"Yang penting adalah bahwa aktivitas sehari-hari berjalan baik, bahwa tim terus berkembang, dan bahwa mereka tidak berpikir bahwa dengan tidak mencapai final Liga Champions atau tidak memenangkannya, musim ini buruk," jelas Guardiola. "Yang menjadi dasar sebuah musim adalah gelar liga."
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Rencana ke depan dan kabar transfer
Setelah baru-baru ini mengakhiri masa jabatannya yang penuh gelar selama satu dekade di City, Guardiola juga menyinggung masa depannya sendiri serta kualitas para bintang seperti Bernardo Silva. Meskipun ia bercanda ingin menjadi guru di sekolah lamanya, masa depan profesionalnya tetap menjadi misteri bahkan baginya sendiri.
"Sekarang saya ingin menetap di sini untuk sementara waktu dan saya akan lihat apa yang akan saya lakukan. Saya sendiri pun tidak tahu," akunya. Ketika ditanya tentang kesesuaian Bernardo Silva di Barca, ia menjawab dengan tegas: "Bernardo akan beradaptasi dengan tim mana pun. Dia terlalu bagus." Ia juga memuji Julian Alvarez, dengan mengatakan bahwa "City memiliki mereka semua yang sangat bagus."