"Saya penggemar berat Hansi Flick!" - Pep Guardiola memuji Barcelona yang "menarik" di bawah asuhan pelatih asal Jerman itu, namun mantan manajer Man City itu memberikan peringatan terkait Liga Champions kepada klub lamanya

Sejak bergabung dengan klub Catalan tersebut, Flick telah membawa Barca meraih dua gelar La Liga berturut-turut, sekaligus dinobatkan sebagai pelatih terbaik liga pada setiap musimnya. Meskipun sukses di kancah domestik, mereka belum mampu menorehkan prestasi gemilang di Liga Champions, dengan kemenangan terakhir mereka di kompetisi Eropa itu terjadi pada tahun 2015.

Berbicara pada peresmian Cruyff Court baru di sekolah lamanya, La Salle Manresa, Guardiola tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap arah yang diambil raksasa Catalan di bawah pelatih kepala asal Jerman tersebut. Meskipun ada tekanan yang selalu mengiringi posisi panas di Camp Nou, ahli taktik legendaris ini percaya bahwa fondasinya kuat.

"Saya penggemar berat Hansi, cara mereka melakukannya, dan sudah bertahun-tahun," kata Guardiola kepada wartawan. "Mereka adalah pemain Barca, baik yang berasal dari La Masia maupun dari luar, mereka melakukannya dengan sangat baik. Mereka telah menjalani dua tahun yang luar biasa, melampaui hasil, seberapa baik mereka bermain, dan betapa menariknya melihat mereka bertanding."