"Saya pemain yang mengandalkan insting" - Jeremy Doku membantah bahwa gaya bermainnya telah berubah, saat bintang Man City itu menanggapi peningkatan performanya setelah mencetak gol melawan Brentford

Doku menjadi motor kemenangan Manchester City di Etihad, membuka skor lewat aksi individu yang brilian sebelum Erling Haaland dan Omar Marmoush memastikan kemenangan. Saat berbicara setelah pertandingan, sang pemain sayap mengenang momen saat ia memecah kebuntuan melawan pertahanan Brentford yang gigih, yang telah membuat tuan rumah frustrasi selama satu jam.

"Agak mirip dengan gol melawan Everton, kami ingin mengambil tendangan sudut pendek, saya melewati lawan saya dan kemudian mencari umpan di sela-sela, bola kembali dan saya berada di dalam kotak penalti dan saya merasa ada ruang untuk menembak dan saya melakukannya tanpa berpikir panjang dan saya senang bola itu masuk," kata Doku kepada Match of the Day BBC.