"Saya pemain yang mengandalkan insting" - Jeremy Doku membantah bahwa gaya bermainnya telah berubah, saat bintang Man City itu menanggapi peningkatan performanya setelah mencetak gol melawan Brentford
Doku mengaitkan gol spektakulernya dengan instingnya
Doku menjadi motor kemenangan Manchester City di Etihad, membuka skor lewat aksi individu yang brilian sebelum Erling Haaland dan Omar Marmoush memastikan kemenangan. Saat berbicara setelah pertandingan, sang pemain sayap mengenang momen saat ia memecah kebuntuan melawan pertahanan Brentford yang gigih, yang telah membuat tuan rumah frustrasi selama satu jam.
"Agak mirip dengan gol melawan Everton, kami ingin mengambil tendangan sudut pendek, saya melewati lawan saya dan kemudian mencari umpan di sela-sela, bola kembali dan saya berada di dalam kotak penalti dan saya merasa ada ruang untuk menembak dan saya melakukannya tanpa berpikir panjang dan saya senang bola itu masuk," kata Doku kepada Match of the Day BBC.
Bintang asal Belgia itu membantah adanya perubahan gaya
Meskipun tampil lebih tajam di sepertiga akhir lapangan dalam beberapa pekan terakhir—termasuk mencetak gol penyama kedudukan yang krusial melawan Everton pada Senin lalu—Doku dengan cepat membantah anggapan bahwa ia telah mengubah gaya bermainnya secara mendasar. Mantan pemain Rennes ini meyakini bahwa satu-satunya perbedaan adalah permainan alaminya kini akhirnya menghasilkan gol secara konsisten.
"Saya adalah pemain yang mengandalkan insting. Hari ini semuanya berjalan lancar. Saya mencetak beberapa gol, saya selalu bermain dengan insting, tetapi sekarang gol-gol itu mulai tercipta. Saya bukanlah pemain yang berbeda," jelas Doku. "Saya merasa setelah peluang pertama, bek kanan mencoba menutup kaki kanan saya, jadi kami membuka ruang lebih banyak di sisi kanan dan menguji kecepatan saya. Saat mencetak gol, saya merasa memiliki ruang untuk masuk ke dalam dan saya mencoba menembak."
Semangat tim dan faktor "Marmoush"
Di luar kesuksesannya secara pribadi, Doku dengan cepat memuji kerja sama tim dan menyoroti rekan setimnya, Omar Marmoush, setelah penyerang asal Mesir itu mencetak gol.
"Saat kami mencetak gol, ada lebih banyak ruang dan kemudian kami mencetak gol kedua. Kami merasa lega dan senang, dan kami tahu bahwa kami membutuhkan gol. Saya senang untuk Omar, dia telah berlatih keras dan ini adalah hasil dari kerja kerasnya, jadi saya senang untuknya," kata pemain asal Belgia itu.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah kemenangan malam ini, City kini hanya tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Arsenal dengan hanya tersisa tiga putaran dalam perebutan gelar juara.
Dalam sisa jadwalnya, City akan menjamu Crystal Palace sebelum bertandang ke markas Bournemouth, lalu kembali ke Etihad untuk pertandingan kandang melawan Aston Villa. Sedangkan Arsenal, sang pemuncak klasemen, akan bertandang ke markas West Ham, menjamu Burnley, dan menutup musim dengan laga tandang ke markas Crystal Palace.