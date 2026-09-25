Crystal Pix
Diterjemahkan oleh
'Saya pasti sudah menontonnya beberapa kali' - Chema Andres tak bisa berhenti memutar ulang gol pertama sensasionalnya untuk Brighton dalam kemenangan 3-0 atas Arsenal
Gelandang langsung memberi dampak di Amex
Gelandang Spanyol itu langsung memberi kesan di sepakbola Inggris setelah menuntaskan kepindahan senilai sekitar €23 juta dari VfB Stuttgart pada 1 September. Setelah melakoni debut dalam kemenangan tandang meyakinkan 5-0 atas Coventry City, produk akademi Real Madrid itu membuka rekening golnya lewat gol spektakuler saat menang 3-0 di kandang atas Arsenal. Penampilan dominan dari pemain muda yang dijuluki 'Baby Rodri' itu telah mengangkat Brighton & Hove Albion ke peringkat ketiga klasemen Premier League.
- Getty Images Sport
Bintang muda Spanyol menikmati intensitas sepakbola Inggris
Berbicara kepada MARCA, gelandang bertahan itu menjelaskan betapa cepat ia telah beradaptasi dengan tuntutan ketat sepakbola Inggris dalam bulan pertamanya di pesisir selatan. Merefleksikan awal yang begitu cepat dan sudah menghasilkan debut, satu gol, dan satu assist, Chema menjelaskan: "Ya, seperti yang Anda katakan, sangat cepat, tetapi dengan antusiasme besar, sangat senang, dan syukurlah, sejauh ini semuanya berjalan baik. Saya sudah berada di sini selama tiga minggu."
Membandingkan gaya yang berbeda antara Premier League dan kasta tertinggi Jerman, ia mengatakan: "Itu adalah dua liga yang sangat kompetitif, tetapi pada akhirnya, Premier League adalah liga terbaik di dunia. Temponya dinamis, mengalir, dengan sedikit penghentian; para wasit membiarkan permainan terus berjalan, dan saya yakin level fisiknya lebih tinggi. Rasanya luar biasa bisa mencetak gol di keduanya, tetapi ya, mencetak gol di Premier League benar-benar mendebarkan."
Grup obrolan keluarga memutar ulang aksi brilian
Gelombang antusiasme terus mengiringi gol bersejarah pemain 21 tahun itu, dengan orang-orang terdekatnya rutin membagikan cuplikan penampilan menonjolnya melawan Arsenal. Mengakui dirinya tak bisa menahan diri untuk terus menonton ulang gol tersebut, Chema menjelaskan: "Sepertinya saya sudah menontonnya beberapa kali sampai sekarang karena teman-teman dan keluarga saya terus mengirimkannya ke grup chat kami. Dan saya cuma bilang, ya sudah, saya tonton lagi. Itu benar-benar memberi saya sensasi luar biasa, saya tidak akan berbohong."
Membahas bagaimana ia berhasil menjembatani kendala komunikasi di ruang ganti barunya, ia menambahkan: "Sekarang saya baik-baik saja, jauh lebih baik sekarang. Pada akhirnya, semua orang berbicara bahasa Inggris. Di Jerman sebagian besar orang juga berbicara bahasa Inggris, tetapi suka atau tidak, bahasa Jerman bisa sedikit menghambat Anda. Bahasa Inggris lebih baik. Di klub, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Pelatihnya orang Jerman, tetapi ya, saya sudah sedikit memahami orang Jerman, jadi semuanya baik-baik saja."
- Crystal Pix
Brighton & Hove Albion bertandang ke Stadium of Light
Brighton membawa momentum awal musim yang tangguh menuju jeda setelah mengumpulkan sepuluh poin dari lima pertandingan pembuka untuk mengukuhkan posisi di empat besar. Tim asuhan Fabian Hurzeler kembali beraksi setelah jeda internasional dengan laga tandang yang berat menghadapi Sunderland pada 10 Oktober. Mengamankan poin penuh di Stadium of Light akan sangat penting jika tim pesisir selatan itu ingin mempertahankan laju tak terduga mereka di antara para pemuncak klasemen divisi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami