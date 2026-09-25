Berbicara kepada MARCA, gelandang bertahan itu menjelaskan betapa cepat ia telah beradaptasi dengan tuntutan ketat sepakbola Inggris dalam bulan pertamanya di pesisir selatan. Merefleksikan awal yang begitu cepat dan sudah menghasilkan debut, satu gol, dan satu assist, Chema menjelaskan: "Ya, seperti yang Anda katakan, sangat cepat, tetapi dengan antusiasme besar, sangat senang, dan syukurlah, sejauh ini semuanya berjalan baik. Saya sudah berada di sini selama tiga minggu."

Membandingkan gaya yang berbeda antara Premier League dan kasta tertinggi Jerman, ia mengatakan: "Itu adalah dua liga yang sangat kompetitif, tetapi pada akhirnya, Premier League adalah liga terbaik di dunia. Temponya dinamis, mengalir, dengan sedikit penghentian; para wasit membiarkan permainan terus berjalan, dan saya yakin level fisiknya lebih tinggi. Rasanya luar biasa bisa mencetak gol di keduanya, tetapi ya, mencetak gol di Premier League benar-benar mendebarkan."