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"Saya pasti akan selalu berusaha" - Kyle Walker mengungkapkan perubahan sikapnya terkait pensiun dari timnas Inggris setelah mendapat dukungan dari Wayne Rooney menjelang Piala Dunia
Krisis pertahanan Inggris semakin parah
Walker kembali menegaskan keputusannya untuk pensiun dari tim nasional, meskipun Inggris menghadapi dilema besar dalam pemilihan pemain di lini belakang selama turnamen ini. Dalam wawancara dengan The Sun, Walker menanggapi komentar yang dilontarkan Rooney di BBC Sport pada Rabu lalu.
Rooney menegaskan bahwa manajer Tuchel seharusnya segera menghubungi Walker setelah Tino Livramento mundur dari skuad karena cedera. Inggris terpaksa menurunkan lima pemain berbeda di posisi bek kanan, termasuk Declan Rice dan Ezri Konsa, setelah Reece James juga mengalami cedera.
Meskipun Rooney menggambarkan situasi tersebut sebagai hal yang mengkhawatirkan, Walker tetap teguh bahwa karier internasionalnya, yang berakhir pada bulan Maret setelah mencatatkan 96 penampilan, telah berakhir selamanya.
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Rooney mendesak Tuchel untuk menghubungi Walker
Dalam analisisnya mengenai kemenangan di babak 32 besar atas Republik Demokratik Kongo, Rooney mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait opsi pertahanan yang dimiliki Tuchel.
Rooney berkata: "Kita sudah pernah melihatnya sebelumnya. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, di mana pemain kembali dari masa pensiun. Menurut saya, begitu Livramento cedera, Tuchel seharusnya langsung menelepon Kyle Walker. Kyle masih lebih dari cukup baik dan lebih dari mampu bermain di timnas Inggris ini. Saya pasti sudah meneleponnya dan berkata, 'Dengar, kami membutuhkanmu di sini. Bisakah kamu kembali dan membantu kami?' Hal itu benar-benar bisa merugikan kami [di posisi bek kanan]. Saya khawatir soal itu."
Walker menjelaskan keputusan akhirnya
Menanggapi mantan rekan setimnya itu, Walker menjelaskan pendiriannya tanpa ragu-ragu. Ia menyatakan: "Saya akan selalu berusaha untuk selalu siap membela negara saya. Namun masa saya sudah berakhir; saya pensiun karena suatu alasan. Saya merasa sudah waktunya memberi jalan bagi generasi berikutnya untuk tampil dan memberi kesempatan kepada pemain seperti Trent Alexander-Arnold dan Reece James. Dan ini memang hukum sod: banyak bek kanan yang kini mengalami cedera. Saya tidak menyesali apa pun dalam hidup. Saya telah mengambil keputusan dan saya tetap pada keputusan itu. Apakah saya bisa memprediksi bahwa Reece James dan Tino akan sama-sama cedera? Mungkin dengan masalah yang mereka alami, saya bisa memberi diri saya sedikit peluang, tapi saya juga berpikir bahwa kalian memiliki bek kanan yang sangat bagus dalam diri Trent yang juga telah terabaikan."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inggris?
Inggris kini harus bersiap menghadapi laga babak 16 besar yang menantang melawan Meksiko di Mexico City, di tengah krisis posisi bek kanan yang parah dan kebutuhan untuk mengandalkan opsi darurat.
Tuchel harus segera menemukan formasi pertahanan yang stabil untuk menjaga harapan tim di turnamen ini tetap hidup. Sementara itu, Walker akan terus menyaksikan timnas negaranya dari jauh, sambil memfokuskan seluruh perhatiannya pada karier klubnya bersama Burnley di Championship saat musim domestik baru dimulai.