"Saya pasti akan selalu berusaha" - Kyle Walker mengungkapkan perubahan sikapnya terkait pensiun dari timnas Inggris setelah mendapat dukungan dari Wayne Rooney menjelang Piala Dunia

Walker kembali menegaskan keputusannya untuk pensiun dari tim nasional, meskipun Inggris menghadapi dilema besar dalam pemilihan pemain di lini belakang selama turnamen ini. Dalam wawancara dengan The Sun, Walker menanggapi komentar yang dilontarkan Rooney di BBC Sport pada Rabu lalu.

Rooney menegaskan bahwa manajer Tuchel seharusnya segera menghubungi Walker setelah Tino Livramento mundur dari skuad karena cedera. Inggris terpaksa menurunkan lima pemain berbeda di posisi bek kanan, termasuk Declan Rice dan Ezri Konsa, setelah Reece James juga mengalami cedera.

Meskipun Rooney menggambarkan situasi tersebut sebagai hal yang mengkhawatirkan, Walker tetap teguh bahwa karier internasionalnya, yang berakhir pada bulan Maret setelah mencatatkan 96 penampilan, telah berakhir selamanya.