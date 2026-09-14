Getty Images Sport
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'Saya pantas mendapatkannya!' - Sensasi Barcelona Lamine Yamal membuat klaim berani soal Ballon d'Or dan menyebut dirinya serta Kylian Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia
Menegaskan diri setelah kampanye yang sarat trofi
Yamal dengan percaya diri menempatkan dirinya sebagai kandidat terdepan untuk Ballon d'Or 2026. Penyerang berusia 19 tahun itu, yang membantu Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia, yakin penampilan luar biasanya sepanjang setahun terakhir membuatnya menjadi pilihan paling menonjol untuk penghargaan individu paling bergengsi di sepakbola dunia.
Keyakinan sensasi Barcelona itu muncul setelah kampanye yang sangat sukses bersama klub dan negaranya, ketika ia memainkan peran penting dalam keberhasilan Barcelona meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol, dengan mencatatkan 24 gol dan 18 assist yang luar biasa di semua kompetisi.
Kombinasi trofi utama secara kolektif dan statistik klub yang impresif ini menjadi dasar keyakinannya bahwa ia pantas mendapatkan penghargaan tertinggi dalam sepakbola.
- Getty Images Sport
'Saya pantas mendapatkannya'
Berbicara dalam wawancara dengan Universo Valdano, yang menyusul penampilan brilian dengan dua gol melawan Valencia, Yamal menanggapi langsung perdebatan Ballon d'Or. Pemain internasional Spanyol itu mempersempit persaingan menjadi hanya dua kandidat realistis.
"Siapa yang akan saya pilih? Pemain terbaik di dunia," kata Yamal. ""Sejujurnya, soal siapa pemain terbaik di dunia, mungkin hanya ada dua, saya dan Mbappe. Dan saya pikir saya pantas mendapatkannya tahun ini karena apa yang telah saya capai."
Lulusan akademi Barcelona itu menegaskan bahwa kontribusinya seharusnya sudah jelas bagi siapa pun penggemar sepak bola. "Ya, bagi saya itu sangat jelas, dan semua orang yang menonton pertandingan tahu itu," tambahnya.
Mbappe membela catatan individunya
Sementara Yamal menunjuk pada koleksi trofinya yang melimpah, Mbappe juga dengan tegas mengajukan argumen soal kelayakannya meraih Ballon d'Or. Penyerang Real Madrid itu menutup musim tanpa gelar apa pun dan menelan kekalahan 2-0 dari Spanyol milik Yamal di semi-final Piala Dunia, tetapi statistik individunya tetap luar biasa.
Kapten Prancis itu menyoroti catatan golnya yang memecahkan rekor, setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia, dan berpendapat bahwa Ballon d'Or seharusnya menghargai keunggulan individu, bukan kesuksesan tim.
"Saya yakin bisa memenangkannya tahun ini. Itu salah satu target saya, dan target jangka pendek pula," kata Mbappe. "Orang-orang bilang saya tidak memenangi trofi, tetapi ini penghargaan individu... Tidak ada pemain yang lebih baik daripada saya. Mencetak gol sebanyak itu di kompetisi-kompetisi besar, tempat semua pemain hebat berada, dan tentu saja di Piala Dunia, ajang terbesar."
- Getty Images Sport
Hitung mundur menuju London
Dunia sepakbola akan mengetahui pemenang utamanya ketika seremoni Ballon d'Or digelar di London pada 26 Oktober. Hingga saat itu, kedua pemain akan berupaya mempertahankan performa sensasional mereka pada tahap awal musim baru, sembari berusaha membuktikan dengan tepat mengapa mereka menganggap diri mereka sebagai yang terbaik di planet ini.
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