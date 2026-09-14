'Saya pantas mendapatkannya'

Yamal dengan percaya diri menempatkan dirinya sebagai kandidat terdepan untuk Ballon d'Or 2026. Penyerang berusia 19 tahun itu, yang membantu Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia, yakin penampilan luar biasanya sepanjang setahun terakhir membuatnya menjadi pilihan paling menonjol untuk penghargaan individu paling bergengsi di sepakbola dunia.

Keyakinan sensasi Barcelona itu muncul setelah kampanye yang sangat sukses bersama klub dan negaranya, ketika ia memainkan peran penting dalam keberhasilan Barcelona meraih gelar La Liga dan Piala Super Spanyol, dengan mencatatkan 24 gol dan 18 assist yang luar biasa di semua kompetisi.

Kombinasi trofi utama secara kolektif dan statistik klub yang impresif ini menjadi dasar keyakinannya bahwa ia pantas mendapatkan penghargaan tertinggi dalam sepakbola.







