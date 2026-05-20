Hal ini dilaporkan oleh surat kabar regional Belanda, Noordhollands Dagblad, yang berkantor pusat di Alkmaar. Mijnans mencatatkan musim yang luar biasa: Gelandang serang berusia 26 tahun ini mencetak 21 gol dan sembilan assist dalam 50 penampilan di kompetisi resmi, dan sebagai puncaknya, ia berhasil meraih gelar Piala Belanda bersama AZ.
"Saya paling cocok bermain di liga Jerman atau Italia": BVB tampaknya sedang memburu mesin pencetak gol asal Belanda
Dalam wawancara dengan Noordhollands Dagblad, Mijnans membenarkan adanya minat dari beberapa klub, namun ia enggan membocorkan detail konkret. "Ini semua masih sangat awal," katanya. "Saya rasa, saya paling cocok bermain di liga Jerman atau Italia."
Di BVB, kepergian Julian Brandt tanpa biaya transfer pada musim panas nanti akan membuat satu posisi di lini tengah serang kosong. Dari Jerman, Bayer Leverkusen juga dikabarkan tertarik pada Mijnans.
Dia pindah dari Sparta Rotterdam ke Alkmaar pada 2023 dengan biaya 2,5 juta euro dan langsung menjadi pemain kunci di sana. Musim panas lalu, Mijnans sebenarnya ingin pindah ke PSV Eindhoven. Namun, AZ melarangnya, sehingga Mijnans mendapat kenaikan gaji dan janji untuk boleh pindah ke klub besar luar negeri pada musim panas ini. Kontraknya saat ini berlaku hingga 2028.
Mijnans masih menanti debutnya bersama tim nasional
Mijnans mengenang tahun tambahan di Alkmaar dengan "perasaan campur aduk". "Kami memenangkan piala, dan saya berhasil mencapai target pribadi saya dalam hal gol dan assist tanpa kesulitan. Tapi, seandainya saya pindah ke PSV, saya juga pasti akan meraih gelar, bukan? Dan mungkin saat itu saya sudah selangkah lebih dekat ke tim nasional."
PSV menjadi juara Belanda. Mantan pemain timnas U-21 ini masih menunggu penampilan pertamanya untuk Elftal. Meskipun nama Mijnans kadang-kadang disebut-sebut, ia tidak dianggap sebagai kandidat serius untuk skuad Piala Dunia asuhan pelatih Ronald Koeman.