"Saya paling cocok bermain di liga Jerman atau Italia": BVB tampaknya sedang memburu mesin pencetak gol asal Belanda

Dalam wawancara dengan Noordhollands Dagblad, Mijnans membenarkan adanya minat dari beberapa klub, namun ia enggan membocorkan detail konkret. "Ini semua masih sangat awal," katanya. "Saya rasa, saya paling cocok bermain di liga Jerman atau Italia."

Di BVB, kepergian Julian Brandt tanpa biaya transfer pada musim panas nanti akan membuat satu posisi di lini tengah serang kosong. Dari Jerman, Bayer Leverkusen juga dikabarkan tertarik pada Mijnans.

Dia pindah dari Sparta Rotterdam ke Alkmaar pada 2023 dengan biaya 2,5 juta euro dan langsung menjadi pemain kunci di sana. Musim panas lalu, Mijnans sebenarnya ingin pindah ke PSV Eindhoven. Namun, AZ melarangnya, sehingga Mijnans mendapat kenaikan gaji dan janji untuk boleh pindah ke klub besar luar negeri pada musim panas ini. Kontraknya saat ini berlaku hingga 2028.