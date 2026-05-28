Setelah secara resmi tidak masuk dalam skuad Swedia untuk Piala Dunia akibat cedera parah yang dialaminya selama setahun, fokus Kulusevski kini sepenuhnya beralih ke musim klub 2026-27. Penyerang ini bertekad untuk siap bermain di bawah asuhan Roberto De Zerbi di Tottenham, dan meskipun harus absen cukup lama, dokter tim nasional Jonas Werner tetap optimis mengenai prospek karier jangka panjang mantan pemain Juventus tersebut.

“Dia tidak akan menyerah,” kata Werner, melalui Sportbladet. “Dia mendapat banyak bantuan dari klub dan pihak lain yang membantunya dalam proses rehabilitasi. Saya optimis dia akan bisa bermain sepak bola lagi.”