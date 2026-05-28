Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Saya optimis dia akan kembali bermain sepak bola" - Proses pemulihan cedera Dejan Kulusevski masih berlarut-larut setelah setahun, sementara dokter timnas Swedia memberikan pembaruan mengenai bintang Tottenham tersebut
Harapan untuk kembali ke Liga Premier
Setelah secara resmi tidak masuk dalam skuad Swedia untuk Piala Dunia akibat cedera parah yang dialaminya selama setahun, fokus Kulusevski kini sepenuhnya beralih ke musim klub 2026-27. Penyerang ini bertekad untuk siap bermain di bawah asuhan Roberto De Zerbi di Tottenham, dan meskipun harus absen cukup lama, dokter tim nasional Jonas Werner tetap optimis mengenai prospek karier jangka panjang mantan pemain Juventus tersebut.
“Dia tidak akan menyerah,” kata Werner, melalui Sportbladet. “Dia mendapat banyak bantuan dari klub dan pihak lain yang membantunya dalam proses rehabilitasi. Saya optimis dia akan bisa bermain sepak bola lagi.”
- Getty Images Sport
Mimpi Piala Dunia berakhir
Kulusevski secara resmi dipastikan absen dari Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara setelah gagal pulih dari cedera tempurung lutut yang berkepanjangan. Penyerang tersebut belum pernah tampil dalam pertandingan resmi sejak Mei 2025, sebuah absen yang awalnya dianggap remeh oleh mantan manajer Spurs, Ange Postecoglou, namun kemudian berubah menjadi mimpi buruk selama setahun yang melibatkan sejumlah operasi.
Manajer Swedia, Graham Potter, mengakui bahwa ini adalah “keputusan yang sangat, sangat sulit” untuk tidak memasukkan pemain Spurs tersebut ke dalam skuad Piala Dunia terakhirnya. Meskipun Kulusevski telah berupaya secara terbuka untuk membuktikan kebugarannya tepat waktu untuk turnamen tersebut, kenyataan medis telah memaksa Blagult untuk melangkah maju tanpa salah satu pemain paling kreatif mereka.
Kenyataan medis terkait cedera tempurung lutut
Dr. Werner telah mengungkap alasan mengapa pemain berusia 26 tahun itu masih kesulitan untuk kembali ke kompetisi level tertinggi. Melalui Sportbladet, dokter tim tersebut menjelaskan kompleksitas cedera yang telah membuat sang pemain sayap harus menjalani perawatan selama lebih dari 12 bulan.
“Ini adalah cerita yang panjang,” jelas Werner. “Dejan telah melakukan segalanya untuk bersiap bermain di Piala Dunia lagi. Namun, dia belum siap. Hal ini karena dia belum bermain sepak bola selama lebih dari setahun. Dan hasil penilaian medis mengarah ke satu kesimpulan. Ini adalah kombinasi dari berbagai faktor.”
- Getty Images Sport
Kompleksitas sendi lutut
Sifat cedera ini sangat merepotkan bagi seorang atlet profesional. Werner menjelaskan secara rinci kendala fisiologis yang dihadapi Kulusevski, dengan mencatat bahwa area cedera tersebut tidak sembuh seperti robekan otot atau patah tulang pada umumnya karena kurangnya aliran darah di tulang rawan.
“Cedera ini sulit diobati,” lanjut Werner. “Tulang rawan tidak memiliki suplai darah dan saraf. Tulang rawan tidak sembuh seperti biasanya. Selain itu, cedera yang dialaminya terjadi di bagian yang sering mengalami tekanan besar bagi seorang pemain sepak bola. Tempurung lutut bergerak maju mundur di atas tulang paha. Hal ini menimbulkan gaya tekan yang sangat besar. Kemungkinan besar, cedera yang dialaminya belum cukup sembuh untuk menahan tekanan tersebut.”
Masih harus dilihat apakah Kulusevski akan cukup fit untuk kembali tepat waktu menjelang musim depan, saat Tottenham memulai musim penuh pertama mereka di bawah asuhan De Zerbi.