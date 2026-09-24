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'Saya mulai merindukan Amerika' - pelatih USMNT Mauricio Pochettino bicara soal bertahan hingga 2030, bakat yang sedang muncul, dan mentalitas MLS di The Late Run
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“Kami membangun sesuatu”
Pochettino ditawari perpanjangan kontrak sebelum Piala Dunia, tetapi ia bersikeras bahwa ia tidak akan membahas masa depannya bersama tim itu sampai setelah turnamen. Namun, saat berlibur di Eropa, ia mendapati dirinya merindukan Amerika Serikat dan ingin terus membantu meningkatkan U.S. Soccer.
"Sangat penting bagi kami untuk menunjukkan performa yang bagus... dan kami sepakat untuk berbicara setelah Piala Dunia. Dan sejujurnya, setelah Piala Dunia selesai... saya mulai merindukan Amerika, dan AS. Kami membangun sesuatu, dan menciptakan hubungan dengan para penggemar yang luar biasa," katanya kepada pembawa acara Raheem Taylor-Parkes dan Chad Ochocinco.
Ia juga menyoroti sekelompok pemain yang sedang berkembang dan masih bisa memberi dampak hingga Piala Dunia 2030. Dengan nama-nama seperti Cavan Sullivan, Julian Hall, dan Adri Mehmeti yang mulai masuk dalam radar tim nasional, Pochettino memperkirakan AS mungkin hanya akan menjadi lebih baik.
"Memang benar bahwa kami melihat potensi sekelompok pemain muda berusia 16, 17, 18, 19 tahun, dengan kemungkinan untuk mendorong pemain lainnya," kata Pochettino.
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"Dukung sepak bola di negara ini"
Pochettino juga ingin membantu mengembangkan sepak bola di seluruh Amerika Serikat. Dalam pengumuman kontrak barunya pada 3 Agustus, ia memaparkan ambisi yang melampaui tim nasional.
"Kami bersemangat dengan kesempatan untuk membawa seluruh pengalaman dan pengetahuan kami ke lebih banyak area di U.S. Soccer sambil membantu memperkuat jalur bagi para pemain, pelatih, dan tim di seluruh Federasi," katanya.
Hal itu juga ia ulangi saat tampil di acara tersebut:
"Kami ingin mendukung federasi dalam target-target yang mereka miliki ke depan dan pada saat yang sama mendukung sepak bola di negara ini untuk mengurangi kesenjangan dengan olahraga lain seperti football Amerika, bisbol, dan basket," kata Pochettino.
Ia mengakui bahwa bagian dari upaya itu adalah perubahan pola pikir:
"Kami perlu mengubah pola pikir. Mengapa? Itu benar. Saya tidak ingin mengkritik olahraga lain atau membandingkannya dengan olahraga lain karena sepak bola berbeda. Tetapi pola pikir pemain sepak bola, atau proses kerja otak, berbeda dari olahraga lain. Pendidikan di sini saat Anda masih anak-anak. Saya tidak mengatakan itu tidak bagus, tetapi itu tidak mempersiapkan pemain untuk level yang sangat, sangat tinggi. Olahraga kami bukan hiburan; ini adalah kompetisi. Konsekuensi dari kalah sangat besar," kata Pochettino.
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Pandangan tentang MLS
Pochettino memuji MLS, tetapi menyoroti tidak adanya promosi dan degradasi sebagai penghambat dalam pola pikir Amerika terhadap sepakbola.
"Di MLS, jika Anda berada di posisi terbawah setelah enam bulan, lalu Anda berkata, 'oke, saya bisa mempersiapkan diri untuk musim berikutnya karena tidak ada konsekuensinya', itu melanjutkan kebiasaan kalah yang Anda ciptakan dalam pikiran Anda. Anda mulai belajar bagaimana kalah dan tidak terpengaruh oleh hal itu," katanya. "Kami ingin mengubah pola pikir itu."
Namun, bagaimana tepatnya itu bisa terjadi lebih sulit untuk dipahami.
"Kami membutuhkan bantuan klub-klub, federasi, organisasi seperti MLS. Kami perlu sedikit mengubah cara kami beroperasi di semua kompetisi dan menyediakan perangkat bagi para pemain agar lebih kompetitif," kata Pochettino.
Meski begitu, bakat itu ada.
"Mereka sangat berani. Mereka memiliki kapasitas, energi, dan bakat untuk tampil pada usia 16, 17, 18 tahun. Itu adalah salah satu poin pertama. Jika Anda tidak punya kualitas, Anda tidak punya karakter, dan Anda tidak cukup berani, akan sulit untuk tampil... kami perlu memberi perhatian, dan kami perlu menilai mereka serta mencoba mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk membentuk mereka dan menyediakan perangkat agar terus berkembang," katanya.
- Getty
'Dua ratus persen di generasi saya'
Pochettino juga menanggapi pertanyaan soal perubahan generasi dalam sepakbola. Pria Argentina itu bermain secara profesional pada 1989-2006 dan mewakili Argentina di Piala Dunia 2002. Ia mengakui bahwa dirinya lebih menyukai sepakbola yang ia mainkan dari pekan ke pekan.
"Dua ratus persen, saya lebih memilih generasi saya. Sepakbola tidak bisa adil. Kami sedang membangun tipe pemain yang berbeda... [teknologi] bukan esensi dari olahraga ini. Sulit, sangat sulit," kata Pochettino. "Anda kehilangan perasaan spontan."
Laga uji coba Amerika Serikat pekan ini tidak akan menggunakan VAR, dan Pochettino mengungkapkan antusiasmenya soal itu.
"Saya pikir bagus untuk melihat seperti apa pemain itu, mencoba menempatkan pemain dalam situasi yang biasanya tidak harus mereka hadapi. Jika wasit tidak melihat Anda, Anda tidak bisa mendorong atau menyentuh atau melakukan hal-hal berbeda," ujarnya.
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