Pochettino ditawari perpanjangan kontrak sebelum Piala Dunia, tetapi ia bersikeras bahwa ia tidak akan membahas masa depannya bersama tim itu sampai setelah turnamen. Namun, saat berlibur di Eropa, ia mendapati dirinya merindukan Amerika Serikat dan ingin terus membantu meningkatkan U.S. Soccer.

"Sangat penting bagi kami untuk menunjukkan performa yang bagus... dan kami sepakat untuk berbicara setelah Piala Dunia. Dan sejujurnya, setelah Piala Dunia selesai... saya mulai merindukan Amerika, dan AS. Kami membangun sesuatu, dan menciptakan hubungan dengan para penggemar yang luar biasa," katanya kepada pembawa acara Raheem Taylor-Parkes dan Chad Ochocinco.





Ia juga menyoroti sekelompok pemain yang sedang berkembang dan masih bisa memberi dampak hingga Piala Dunia 2030. Dengan nama-nama seperti Cavan Sullivan, Julian Hall, dan Adri Mehmeti yang mulai masuk dalam radar tim nasional, Pochettino memperkirakan AS mungkin hanya akan menjadi lebih baik.

"Memang benar bahwa kami melihat potensi sekelompok pemain muda berusia 16, 17, 18, 19 tahun, dengan kemungkinan untuk mendorong pemain lainnya," kata Pochettino.



