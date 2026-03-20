"Saya minum banyak untuk mencoba melupakannya": Kisah mengharukan di balik "kambing hitam" dari acara sepak bola terpopuler

Rabu lalu, acara sepak bola legendaris CBS Sports Golazo kembali menyuguhkan malam Liga Champions yang khas bersama kru mereka, sebelum Henry menyela pembawa acara Scott sejenak dan mengambil alih pembicaraan selama beberapa menit. "Bolehkah aku menyela sebentar? Bolehkah aku mengambil alih sebentar?" tanya pria berusia 48 tahun itu. Setelah awalnya menyampaikan beberapa kata pujian kepada mantan pemain timnas AS dan tamu Clint Dempsey, Henry berpaling ke kursi di sebelah kanannya, kepada rekan dan temannya Micah Richards, dan suasana menjadi lebih serius: "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, karena kemarin aku tidak bisa melakukannya. Kemarin kamu membuatku menyadari sesuatu yang bisa aku identifikasi. Dan aku ingin mengatakannya secara langsung padamu."

Juara dunia dan Eropa asal Prancis itu kemudian berbicara tentang masalahnya dengan kedua tendon Achilles yang mengganggunya selama sepuluh tahun, namun menekankan bahwa ia setidaknya bisa mengakhiri karier gemilangnya "sesuai keinginanku" — sesuatu yang tidak bisa dilakukan Richards. Pemain asal Inggris yang tampil dalam 245 pertandingan resmi sebagai bek kanan untuk Manchester City ini terpaksa mengakhiri karier profesionalnya pada 2019 di usia yang masih muda, 31 tahun, akibat cedera parah. Ia bahkan sudah memainkan pertandingan terakhirnya saat berusia 29 tahun.

"Saya sangat menghormati cara kamu menghadapi hal itu. Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya secara mental. Dan meskipun begitu, kamu selalu duduk di sini dengan ceria, mengangkat suasana hati semua orang, dan membuat semua orang bahagia. Saya hanya ingin mengatakan kepadamu: Kami tidak menganggapmu sebagai hal yang biasa. Saya ingin kamu tahu, karena terkadang kamu berpikir bahwa orang-orang tidak melihatmu - tetapi kami melihatmu," tegas Henry.