Micah Richards, bersama Thierry Henry, Jamie Carragher, dan pembawa acara Kate Scott, merupakan bagian penting dari tim pakar CBS yang sangat digemari oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Keempatnya berhasil memadukan pengetahuan mendalam tentang sepak bola dengan momen-momen menghibur, di mana Richards dikenal terutama karena selera humornya yang tinggi dan kemampuannya membuat penonton tertawa. Namun, dalam siaran terbaru, mantan pemain profesional Manchester City ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbicara tentang fase tersulit dalam hidupnya dan tantangan besar yang dihadapi sebagai mantan pemain sepak bola.
"Saya minum banyak untuk mencoba melupakannya": Kisah mengharukan di balik "kambing hitam" dari acara sepak bola terpopuler
Rabu lalu, acara sepak bola legendaris CBS Sports Golazo kembali menyuguhkan malam Liga Champions yang khas bersama kru mereka, sebelum Henry menyela pembawa acara Scott sejenak dan mengambil alih pembicaraan selama beberapa menit. "Bolehkah aku menyela sebentar? Bolehkah aku mengambil alih sebentar?" tanya pria berusia 48 tahun itu. Setelah awalnya menyampaikan beberapa kata pujian kepada mantan pemain timnas AS dan tamu Clint Dempsey, Henry berpaling ke kursi di sebelah kanannya, kepada rekan dan temannya Micah Richards, dan suasana menjadi lebih serius: "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu, karena kemarin aku tidak bisa melakukannya. Kemarin kamu membuatku menyadari sesuatu yang bisa aku identifikasi. Dan aku ingin mengatakannya secara langsung padamu."
Juara dunia dan Eropa asal Prancis itu kemudian berbicara tentang masalahnya dengan kedua tendon Achilles yang mengganggunya selama sepuluh tahun, namun menekankan bahwa ia setidaknya bisa mengakhiri karier gemilangnya "sesuai keinginanku" — sesuatu yang tidak bisa dilakukan Richards. Pemain asal Inggris yang tampil dalam 245 pertandingan resmi sebagai bek kanan untuk Manchester City ini terpaksa mengakhiri karier profesionalnya pada 2019 di usia yang masih muda, 31 tahun, akibat cedera parah. Ia bahkan sudah memainkan pertandingan terakhirnya saat berusia 29 tahun.
"Saya sangat menghormati cara kamu menghadapi hal itu. Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukannya secara mental. Dan meskipun begitu, kamu selalu duduk di sini dengan ceria, mengangkat suasana hati semua orang, dan membuat semua orang bahagia. Saya hanya ingin mengatakan kepadamu: Kami tidak menganggapmu sebagai hal yang biasa. Saya ingin kamu tahu, karena terkadang kamu berpikir bahwa orang-orang tidak melihatmu - tetapi kami melihatmu," tegas Henry.
Micah Richards: "Saya menjalani operasi pertama saat berusia 17 atau 18 tahun"
Dengan sedikit terkejut, namun tampak terharu, Richards berdiri dan menciptakan momen yang menyentuh hati saat ia memeluk Henry. Menanggapi pertanyaan lanjutan dari Scott, Richards pun terbuka dan berbicara tentang masa-masa tersulit dalam hidupnya menjelang akhir kariernya: "Saya jelas mengalami depresi. Tapi saya tidak mau menghadapinya. Saya banyak minum alkohol untuk mengabaikannya."
Daftar cedera Richards sepanjang kariernya memang sangat panjang - hampir tidak ada bagian tubuh yang luput dari cedera selama 13 tahun berkarier di olahraga profesional. Sudah pada tahun 2010, tanda-tanda awal masalah kronis muncul di kedua tendon Achilles-nya. Disusul oleh cedera paha, betis, dan pergelangan kaki. Pukulan terakhir bagi kariernya akhirnya datang dari masalah lutut. "Saya menjalani operasi pertama saat berusia 17 atau 18 tahun. Itu terus berlanjut sepanjang karier saya." Dia menyadari bahwa kariernya tidak bisa dilanjutkan lagi, "ketika pada dasarnya saya harus menguras cairan dari lutut saya setiap tiga hari sekali." Peringatan dokter bahwa hal ini bisa memberatkan hidupnya di masa depan diabaikannya, "karena saya sangat mencintai sepak bola."
Teman dekatnya, Madge, sangat membantunya dalam hal ini. "Dia membantu saya melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, seperti: Apakah kamu bahagia? Apakah keluargamu ada di sekitarmu? Bukan semua hal lain yang menyertainya," jelas Richards. "Itu hanyalah topeng—semua kemewahan dan glamor yang menyertai kehidupan sebagai pemain sepak bola profesional. Hal itu membuat saya memandang hidup secara berbeda—dalam arti bahwa ada hal-hal lain selain mobil dan rumah. Yang terpenting adalah hubungan dan orang-orang di sekitarmu."
Micah Richards: Tokoh yang disukai namun sering jadi sasaran kritik dalam acara sepak bola terpopuler
Dibandingkan dengan rekan-rekan kerjanya, Henry dan Carragher—yang tak tergantikan di klub-klub kelas dunia mereka (Henry di Arsenal FC, Carragher di Liverpool FC)—karier Richards terbilang kurang cemerlang. Pada tahun 2006, ia berhasil naik dari tim junior ManCity ke tim utama. Namun, Manchester City saat itu, terlepas dari warna seragam biru langitnya, tidak banyak mirip dengan versi ManCity saat ini. Pada saat itu, The Citizens masih merupakan tim yang paling banter rata-rata, yang biasanya berada di paruh bawah klasemen Liga Premier.
Baru pada 2009 situasinya berubah setelah akuisisi oleh Abu Dhabi United Group, yang mendanai klub secara besar-besaran, merekrut banyak bintang top, dan menjadikan City sebagai juara beruntun Liga Inggris dalam beberapa tahun berikutnya. Richards juga merayakan dua gelar Premier League tersebut — bersama legenda seperti David Silva, pelatih Bayern saat ini Vincent Kompany, atau Sergio Agüero — sebelum dipinjamkan ke Fiorentina pada 2014 dan pindah secara permanen ke Aston Villa pada 2015. Di Villa, ia hanya tampil dalam 26 pertandingan resmi selama empat tahun. Selain itu, ia juga tampil dalam 13 pertandingan internasional untuk tim nasional Inggris.
Dalam sepak bola, Richards jauh dari memiliki status seperti Thierry Henry, yang dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik sepanjang masa, atau bahkan Jamie Carragher, yang memenangkan Liga Champions bersama Liverpool pada 2005. Itulah sebabnya Richards kurang dianggap serius dalam acara tersebut, dan orang-orang lebih cepat menertawakannya. Richards sendiri menerimanya dengan lapang dada, selalu dengan senyuman, dan tidak pernah menganggapnya secara pribadi — ia adalah sosok yang ramah dan sering dijadikan bahan olok-olok. "Saya berusaha melihat sisi baik dalam diri orang lain. Saya selalu berusaha untuk mendukung orang lain. Begitulah saya sepanjang hidup saya," katanya. Baru-baru ini, ia bahkan berhasil membuat Michael Olise, yang biasanya pendiam, tertawa.
Namun di balik semua lelucon itu, Richards juga memiliki sisi seriusnya. Di lapangan, bek yang bertubuh kokoh ini selalu tampil penuh gairah dan tak kenal menyerah. Di luar lapangan, ia memberikan wawasan tentang sisi gelap profesi pesepakbola profesional yang jarang dibahas: masalah mental, tekanan kinerja yang tinggi, ketakutan kehilangan tempat di tim akibat cedera, kritik saat gagal, dan kebencian di internet. "Saya memang melihat hal-hal itu sedikit berbeda. Namun pada akhirnya, saya adalah orang yang positif."
Karier Micah Richards dalam angka:
Tim
Pertandingan
Gol
Assist
Manchester City
245
9
1
Aston Villa
31
2
1
Fiorentina
19
0
1
Inggris
13
1
2