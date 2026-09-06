Setelah tampil dengan potongan rambut pendek sejak awal musim, Haaland membuka alasan di balik transformasi penampilannya yang dramatis dalam wawancara pasca-pertandingan dengan ESPN Brazil. Striker Norwegia itu mengakui: "Jauh lebih mudah. Saya rasa memang sudah waktunya untuk perubahan. Saya menyukainya. Tentu saja, saya merindukan rambut panjang saya, tetapi memang sudah waktunya untuk perubahan dan, sejauh ini, saya menikmatinya. Rambut saya akan tumbuh lagi dan kembali panjang, semoga."

Penyerang tajam itu juga ditanya soal dwigol penentu kemenangan melawan Brasil, sambil bercanda meminta maaf karena menyingkirkan raksasa Amerika Selatan itu dari Piala Dunia. Ia menambahkan: "Itu adalah pertandingan spesial bagi Norwegia, karena terakhir kali kami bermain di Piala Dunia kami juga bermain melawan Brasil, dan Norwegia adalah satu-satunya tim yang tidak pernah dikalahkan Brasil. Jadi itu spesial."

Haaland melanjutkan: "Tentu saja itu pertandingan yang spesial. Kami menang, itu luar biasa, itu adalah pertandingan terbaik yang pernah kami mainkan dalam sejarah kami karena cara kami mengendalikan pertandingan. Dan tentu saja, spesial bisa bermain melawan negara besar, negara sepak bola, di mana semua orang punya gairah terhadap olahraga ini. Itu spesial, itu kenangan yang hebat dan, sekali lagi, maaf. Maaf atas kekalahan itu, tetapi begitulah sepak bola."