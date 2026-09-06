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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Saya merindukan rambut panjang saya' - Erling Haaland buka suara soal penampilan baru yang dramatis dan kemenangan bersejarah Norwegia atas Brasil di Piala Dunia

E. Haaland
Manchester City
Manchester City vs Coventry City
Coventry City
Premier League
Norway
Brazil
World Cup

Erling Haaland membahas potongan rambut pendek dramatisnya, kemenangan bersejarah Norwegia atas Brasil di Piala Dunia, dan pembangunan ulang skuad Manchester City setelah kemenangan 1-0 atas Coventry pada Sabtu. Striker Norwegia itu mencetak sundulan penentu untuk menjaga start sempurna City di Premier League tetap terjaga, sebelum merefleksikan kejayaan masa lalu dan awal baru di bawah Enzo Maresca.

  • Sundulan Haaland membuat Manchester City unggul jauh

    Sundulan keras Haaland dari umpan silang Antoine Semenyo memastikan kemenangan tipis atas Coventry di Stadion Etihad pada Sabtu. Hasil itu mempertahankan rekor kemenangan 100 persen Manchester City dari tiga laga pembuka Premier League musim ini. Pertandingan itu juga menandai debut penuh rekrutan senilai £125 juta Enzo Fernandez, sementara pemain yang datang pada musim panas Elliot Anderson tampil dominan dengan mencatatkan 155 operan akurat sepanjang pertandingan.

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  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pemain Norwegia menjelaskan penampilan barunya

    Setelah tampil dengan potongan rambut pendek sejak awal musim, Haaland membuka alasan di balik transformasi penampilannya yang dramatis dalam wawancara pasca-pertandingan dengan ESPN Brazil. Striker Norwegia itu mengakui: "Jauh lebih mudah. Saya rasa memang sudah waktunya untuk perubahan. Saya menyukainya. Tentu saja, saya merindukan rambut panjang saya, tetapi memang sudah waktunya untuk perubahan dan, sejauh ini, saya menikmatinya. Rambut saya akan tumbuh lagi dan kembali panjang, semoga."

    Penyerang tajam itu juga ditanya soal dwigol penentu kemenangan melawan Brasil, sambil bercanda meminta maaf karena menyingkirkan raksasa Amerika Selatan itu dari Piala Dunia. Ia menambahkan: "Itu adalah pertandingan spesial bagi Norwegia, karena terakhir kali kami bermain di Piala Dunia kami juga bermain melawan Brasil, dan Norwegia adalah satu-satunya tim yang tidak pernah dikalahkan Brasil. Jadi itu spesial."

    Haaland melanjutkan: "Tentu saja itu pertandingan yang spesial. Kami menang, itu luar biasa, itu adalah pertandingan terbaik yang pernah kami mainkan dalam sejarah kami karena cara kami mengendalikan pertandingan. Dan tentu saja, spesial bisa bermain melawan negara besar, negara sepak bola, di mana semua orang punya gairah terhadap olahraga ini. Itu spesial, itu kenangan yang hebat dan, sekali lagi, maaf. Maaf atas kekalahan itu, tetapi begitulah sepak bola."

  • Striker mendukung pembangunan ulang Maresca

    Dengan City menjalani perombakan taktik dan personel yang signifikan di bawah Maresca, penyerang andalan itu mendukung rekrutan besar seperti Fernandez dan Anderson untuk memikul beban ekspektasi. Haaland menutup dengan mengatakan: "Waktu yang akan menjawab. Kami punya banyak pemain baru yang tahu levelnya. Enzo Fernandez tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan gelar, sudah bermain di Premier League, dan langsung menyatu dengan tim.

    "Hal yang sama berlaku untuk Elliot Anderson, ia sudah lama bermain di Premier League, pernah bermain untuk tim nasional Inggris, jadi ia tahu seperti apa bermain untuk klub besar. Kami harus mencoba membangun sesuatu, mencoba membuat mereka merasa disambut sebaik mungkin, sama seperti yang mereka lakukan kepada saya saat saya tiba di City. Saya masuk ke tim, memberikan hasil, dan itulah yang Anda harapkan dari para pemain top."

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  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tiga ujian berat menanti

    Pasukan Maresca kini mengalihkan fokus mereka ke kompetisi Eropa dengan laga tandang pembuka Liga Champions ke Porto. Raksasa Premier League itu kemudian bertandang ke Old Trafford untuk derby Manchester yang sangat besar sebelum menjamu Norwich City pada putaran ketiga Carabao Cup. Menjalani tiga kompetisi berbeda dalam kurun dua pekan akan langsung menjadi ujian bagi skuad Manchester City dengan wajah baru dan momentum mereka di awal musim.