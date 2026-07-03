"Saya merasakan sentuhan ringan pada rambut saya" - Bintang Kroasia marah atas keputusan VAR di detik-detik terakhir yang merugikan timnya saat melawan Portugal, sementara pelatih Zlatko Dalic mengecam keputusan wasit

Matanovic menanggapi insiden tersebut setelah pertandingan, menjelaskan bahwa awalnya ia tidak tahu apakah ia telah menyentuh bola. Ia mengatakan wasit memberitahunya bahwa chip di dalam bola mendeteksi adanya kontak ringan, yang berujung pada keputusan offside.

"Sejujurnya, saya rasa saya merasakan sedikit sentuhan di rambut saya," aku Matanovic, seperti dikutip A Bola. "Saya bertanya kepada wasit, saya tidak 100 persen yakin apakah saya telah menyentuhnya. Ia mengatakan kepada saya bahwa ada chip di dalam bola, bahwa terjadi sedikit sentuhan dan oleh karena itu, itu dianggap offside.

"Sulit menemukan kata-kata yang tepat setelah pertandingan. Kami bermain sangat baik di babak kedua dan pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya belum melihat adegan penalti itu, tapi jika itu diberikan... Tiga gol, offside, bola membentur tiang... Saya tak bisa berkata-kata, kami sangat sial hari ini.

"Saat saya masuk, saya merasa nyaman di lapangan. Kami bermain sangat baik, tapi ini akan menyakitkan. Kami harus melangkah maju, terus menyerang, dan memikirkan Kejuaraan Eropa."