Getty Images Sport
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"Saya merasakan sentuhan ringan pada rambut saya" - Bintang Kroasia marah atas keputusan VAR di detik-detik terakhir yang merugikan timnya saat melawan Portugal, sementara pelatih Zlatko Dalic mengecam keputusan wasit
Intervensi VAR di menit-menit akhir menghancurkan harapan Kroasia
Kroasia mengira mereka telah mencetak gol penyama kedudukan yang dramatis di masa tambahan waktu melawan Portugal, namun VAR kemudian menganulir gol tersebut karena offside setelah dilakukan tinjauan ulang. Momen penentu terjadi ketika teknologi mendeteksi sentuhan sekecil apa pun dari Matanovic sebelum bola masuk ke gawang.
Penyerang tersebut mengakui bahwa ia tidak yakin apakah ia telah menyentuh bola, tetapi wasit memberitahunya bahwa lintasan bola telah mengonfirmasi hal itu. Karena sentuhan Renato Veiga dinilai sebagai defleksi dan bukan permainan yang disengaja, keputusan offside awal tetap berlaku. Portugal berhasil mempertahankan kemenangan 2-1, sementara Kroasia merasa frustrasi setelah melihat gol mereka dibatalkan lagi.
- AFP
Matanovic mempertanyakan keputusan tersebut
Matanovic menanggapi insiden tersebut setelah pertandingan, menjelaskan bahwa awalnya ia tidak tahu apakah ia telah menyentuh bola. Ia mengatakan wasit memberitahunya bahwa chip di dalam bola mendeteksi adanya kontak ringan, yang berujung pada keputusan offside.
"Sejujurnya, saya rasa saya merasakan sedikit sentuhan di rambut saya," aku Matanovic, seperti dikutip A Bola. "Saya bertanya kepada wasit, saya tidak 100 persen yakin apakah saya telah menyentuhnya. Ia mengatakan kepada saya bahwa ada chip di dalam bola, bahwa terjadi sedikit sentuhan dan oleh karena itu, itu dianggap offside.
"Sulit menemukan kata-kata yang tepat setelah pertandingan. Kami bermain sangat baik di babak kedua dan pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya belum melihat adegan penalti itu, tapi jika itu diberikan... Tiga gol, offside, bola membentur tiang... Saya tak bisa berkata-kata, kami sangat sial hari ini.
"Saat saya masuk, saya merasa nyaman di lapangan. Kami bermain sangat baik, tapi ini akan menyakitkan. Kami harus melangkah maju, terus menyerang, dan memikirkan Kejuaraan Eropa."
Dalic mengkritik keras penampilan wasit yang 'sangat buruk'
Sementara Matanovic tampak bingung, Dalic justru sangat marah. Pelatih kepala itu tidak segan-segan mengkritik kinerja wasit, dengan menyatakan bahwa timnya tidak mendapat perlindungan maupun perlakuan adil dari tim wasit. Meski harus tersingkir, Dalic tetap bangga dengan semangat juang yang ditunjukkan timnya pada babak kedua.
"Penjuriannya sangat buruk. Tidak ada satu pun pelanggaran, tidak ada satu pun keputusan yang menguntungkan kami," kata Dalic. "Penjuriannya memang buruk, tetapi Kroasia kalah dan kami tidak berhak berkomentar banyak. Maaf.
"Pertama-tama, selamat kepada Portugal dan saya berharap yang terbaik bagi mereka di sisa kompetisi ini. Di babak kedua, kami membalikkan keadaan menjadi menguntungkan kami, menciptakan banyak peluang, dan pada akhirnya, kami tidak pantas mendapatkan hasil ini. Saya hanya bisa memberi selamat kepada para pemain, tapi, ya, pada dua kesempatan sebelumnya kami beruntung di momen-momen tertentu."
- Getty Images Sport
Kroasia tersingkir, sementara Portugal melaju ke babak 16 besar
Kroasia telah tersingkir dari Piala Dunia 2026 dan kini akan menghadapi pertandingan internasional berikutnya. Mereka dijadwalkan bertanding di UEFA Nations League pada bulan September. Sementara itu, Portugal akan berhadapan dengan Spanyol di babak 16 besar di Stadion Dallas pada hari Senin.
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