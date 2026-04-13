"Saya merasakan hal yang sama seperti mereka" - Dominik Szoboszlai meminta maaf atas "kesalahpahaman" dengan para penggemar Liverpool saat gelandang tersebut menjelaskan gestur mengangkat bahu setelah kekalahan telak dari Man City
Menangani bentrokan antar penggemar
Menanggapi insiden yang memanas tersebut dalam konferensi pers prapertandingan, gelandang tersebut memanfaatkan kesempatan di hadapan media untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada para pendukung. Ketegangan tersebut awalnya bermula dari suasana yang memanas di Etihad Stadium pada 4 April, saat harapan mereka untuk meraih gelar piala domestik pupus. Setelah kekalahan telak 4-0 di Piala FA melawan City, Szoboszlai terlihat mengangkat bahu dan melambaikan tangannya ke arah sekelompok suporter tim tamu yang menunjukkan ketidakpuasan mereka. Insiden tersebut dengan cepat menjadi viral, dengan para pendukung menyebut perilakunya arogan sebelum Federico Chiesa turun tangan.
Szoboszlai menjelaskan tindakannya
Menjelang leg kedua perempat final Liga Champions Liverpool melawan PSG, Szoboszlai ditanya mengenai insiden kontroversial awal bulan ini, dan ia menjawab: "Mungkin itu hanya kesalahpahaman antara saya dan para penggemar. Saya tidak bermaksud buruk dan saya tahu arti klub bagi para penggemar serta arti para penggemar bagi klub.
"Kami melakukan segalanya untuk para penggemar dan jika itu adalah kesalahpahaman, saya minta maaf. Mereka bisa memahami bahwa saya merasakan hal yang sama persis seperti yang mereka rasakan. Kami bersama mereka dan semoga mereka juga bersama kami."
Mengalihkan fokus ke misi penyelamatan di Eropa
Setelah tersingkir dari kompetisi piala domestik, klub kini harus segera mengalihkan seluruh fokusnya ke tugas berat di Liga Champions. Liverpool berada dalam posisi yang genting, harus membalikkan defisit dua gol saat menjamu raksasa Prancis PSG di Anfield pada leg kedua perempat final. Skuad ini berada di bawah tekanan besar untuk memperbaiki hubungan dengan para pendukung dan menemukan kembali performa terbaik mereka. Szoboszlai menyadari pentingnya pertandingan yang akan datang ini, menekankan bahwa ini merupakan peluang krusial untuk menyelamatkan musim yang belakangan ini menunjukkan tanda-tanda mulai lepas kendali.
Diperlukan kebangkitan yang bersejarah
Menyambut tantangan besar pada hari Rabu, Szoboszlai dengan percaya diri menargetkan comeback yang ambisius: "Secara pribadi, saya sangat yakin karena saya tahu apa yang mampu kami lakukan, pemain-pemain apa yang kami miliki, dan mentalitas seperti apa yang kami miliki. Itulah yang kami butuhkan besok. Kami akan berjuang habis-habisan, memberikan yang terbaik mulai menit pertama hingga menit ke-90, bahkan mungkin hingga menit ke-120. Kami sangat menginginkannya."