Zidane resmi kembali menjadi sorotan di level internasional, kali ini bertukar dari lapangan ke area teknis. Saat bersiap memimpin Prancis dalam laga UEFA Nations League melawan Turkiye, mantan bos Real Madrid itu ditanya apakah momen ini terasa sama pentingnya dengan debutnya sebagai pemain untuk negaranya lebih dari tiga dekade lalu. "Mungkin bahkan lebih," kata Zidane sambil tersenyum pada Kamis jelang laga UEFA Nations League di Turkiye. "Saya merasakan emosi yang luar biasa berada di pucuk tim Prancis ini."

Transisi ini menandai berakhirnya era panjang di bawah Didier Deschamps, yang menghabiskan 14 tahun sebagai pelatih dan membawa negaranya menjuarai Piala Dunia pada 2018. Penunjukan Zidane menjadi wujud dari impian yang telah lama dipegangnya, dengan membawa salah satu figur paling ikonik negara itu kembali ke dalam tim. Status legendarisnya dipertegas pada 1998 ketika ia mencetak dua gol di final Piala Dunia, dan kini ia mendapat tugas untuk mempertahankan standar tinggi yang ditetapkan mantan rekan setimnya itu di panggung global.