AFP
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"Saya merasakan emosi yang luar biasa" - Zinedine Zidane pecah kebisuan jelang pertandingan pertama sebagai pelatih Prancis
Era baru untuk Prancis
Zidane resmi kembali menjadi sorotan di level internasional, kali ini bertukar dari lapangan ke area teknis. Saat bersiap memimpin Prancis dalam laga UEFA Nations League melawan Turkiye, mantan bos Real Madrid itu ditanya apakah momen ini terasa sama pentingnya dengan debutnya sebagai pemain untuk negaranya lebih dari tiga dekade lalu. "Mungkin bahkan lebih," kata Zidane sambil tersenyum pada Kamis jelang laga UEFA Nations League di Turkiye. "Saya merasakan emosi yang luar biasa berada di pucuk tim Prancis ini."
Transisi ini menandai berakhirnya era panjang di bawah Didier Deschamps, yang menghabiskan 14 tahun sebagai pelatih dan membawa negaranya menjuarai Piala Dunia pada 2018. Penunjukan Zidane menjadi wujud dari impian yang telah lama dipegangnya, dengan membawa salah satu figur paling ikonik negara itu kembali ke dalam tim. Status legendarisnya dipertegas pada 1998 ketika ia mencetak dua gol di final Piala Dunia, dan kini ia mendapat tugas untuk mempertahankan standar tinggi yang ditetapkan mantan rekan setimnya itu di panggung global.
- AFP
Ekspektasi dan kepemimpinan
Setelah meraih kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya di level klub dengan membawa Real Madrid meraih tiga trofi Liga Champions secara beruntun, Zidane sangat menyadari bahwa publik Prancis mengharapkan hasil instan. Sorotan tetap tertuju kuat pada setiap langkahnya saat ia beralih ke level kepelatihan tim nasional. "Ini sesuatu yang baru. Saya mengambil alih sebagai pelatih kepala jadi orang-orang membicarakannya," katanya. "Itu masuk akal." Meski kegaduhan seputar penunjukannya terdengar keras, Zidane tetap fokus pada tugas yang ada di depan mata.
Kylian Mbappe diperkirakan akan memimpin tim di lapangan sebagai kapten, meski absen dalam konferensi pers prapertandingan. Gelandang Adrien Rabiot menggantikannya mendampingi sang manajer, yang memunculkan pertanyaan soal ketersediaan sang penyerang superstar. Zidane cepat menepis segala kekhawatiran terkait penyerang andalannya itu. "Kewajibannya adalah menghadirkan satu pemain dan pelatih," kata Zidane. "[Mbappe] baik-baik saja. Dia akan siap bermain besok."
Wajah-wajah baru di skuad
Zidane tak membuang waktu untuk langsung membubuhkan cirinya sendiri pada skuad, dengan memperkenalkan enam pemain baru ke tim senior. Skuad itu mencakup talenta muda menarik seperti bek Manchester United Leny Yoro dan Jeremy Jacquet dari Liverpool. Potensi debutan lainnya termasuk Esteban Lepaul, Lucas Da Cunha, Andy Diouf, dan kiper Guillaume Restes. Perpaduan antara pemain muda dan pengalaman ini menjadi inti dari visi Zidane untuk masa depan tim nasional saat mereka menjalani jadwal Nations League yang padat.
Sang pelatih menyatakan kepuasannya atas bagaimana kelompok dengan wajah baru ini beradaptasi dalam sesi latihan pertamanya. “Saya senang dengan apa yang sudah saya lihat sejauh ini. Tim Prancis terbuka untuk semua orang,” kata Zidane yang berusia 54 tahun. “Kami punya skuad yang bagus, beberapa pemain senior, beberapa pendatang baru.”
- AFP
Berfokus pada sepak bola
Rabiot mencatat bahwa kehadiran sosok sebesar Zidane justru telah meringankan sebagian tekanan pada para pemain. Besarnya pengaruh ‘Zizou’ membuat sorotan media sering kali tertuju ke bangku pelatih, bukan ke ruang ganti. ‘Auranya berarti dia menyita banyak perhatian,’ kata Rabiot. ‘Di satu sisi, bagus juga jika fokus lebih banyak tertuju pada pelatih ketimbang para pemain. Itu memberi mereka sedikit lebih banyak ketenangan.’
Terlepas dari gegap gempita dan romantisme kepulangannya, Zidane pada dasarnya tetap seorang pragmatis. Ia memahami bahwa warisannya sebagai pelatih akan ditentukan oleh kemenangan, bukan reputasinya sebagai pemain. Setelah lawatan ke Turkiye, Prancis akan menghadapi rangkaian laga berat, termasuk pertandingan melawan Belgia dan Italia. ‘Anda harus menerima keadaan sebagaimana adanya. Tapi saya tidak di sini untuk itu,’ ujarnya. ‘Memenangi pertandingan adalah hal yang paling menarik bagi saya.’
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