Menanggapi keraguan yang masih ada soal kondisi fisiknya, Ter Stegen menegaskan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dan antusias untuk kembali bermain di Johan Cruyff Arena.

Seperti dikutip dari Voetbal International, ia berkata: "Semuanya berjalan baik! Saya sudah kembali berlatih selama beberapa pekan sekarang. Saya sudah memulainya di Barcelona pada 2 Juli untuk menuntaskan rehabilitasi saya. Itu adalah target bagi saya, yakni bisa tersedia secepat mungkin. Anda benar-benar baru bisa merasakan posisi Anda saat sesi latihan kelompok dan pertandingan. Dan saya merasa saya sudah kembali.

"Setiap pertandingan akan menjadi satu langkah maju bagi saya. Tapi saya ingat ketika saya kembali dari cedera lutut, saya langsung bermain di Nations League bersama Jerman. Saat itu juga ada keraguan, tetapi saya merasa memainkan dua pertandingan yang bagus, menunjukkan bahwa saya bisa bangkit dengan baik bahkan setelah sebuah kemunduran. Saya sangat menantikan bermain di stadion ini. Stadion yang indah dengan atmosfer yang luar biasa, itu sangat berarti. Saya sudah tidak sabar."