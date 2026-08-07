Pro Shots
Diterjemahkan oleh
'Saya merasa seperti kembali' - Marc-Andre ter Stegen kirim pesan penuh perlawanan saat pemain pinjaman Barcelona bidik kebangkitan Ajax
Ter Stegen menargetkan awal yang baru
Ter Stegen resmi bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman selama semusim dari Barcelona dalam upaya menghidupkan kembali kariernya. Kiper berusia 34 tahun itu menjalani periode sulit yang diwarnai cedera punggung, lutut, dan hamstring yang parah, sehingga membatasinya hanya tampil 12 kali dalam dua musim terakhir bersama Barcelona dan Girona. Setelah menjalani rehabilitasi intensif sejak awal Juli, kini ia bertekad mencapai kebugaran puncak dan memperebutkan tempat utama di Amsterdam.
- Pro Shots
Kiper Jerman menegaskan kesiapannya
Menanggapi keraguan yang masih ada soal kondisi fisiknya, Ter Stegen menegaskan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dan antusias untuk kembali bermain di Johan Cruyff Arena.
Seperti dikutip dari Voetbal International, ia berkata: "Semuanya berjalan baik! Saya sudah kembali berlatih selama beberapa pekan sekarang. Saya sudah memulainya di Barcelona pada 2 Juli untuk menuntaskan rehabilitasi saya. Itu adalah target bagi saya, yakni bisa tersedia secepat mungkin. Anda benar-benar baru bisa merasakan posisi Anda saat sesi latihan kelompok dan pertandingan. Dan saya merasa saya sudah kembali.
"Setiap pertandingan akan menjadi satu langkah maju bagi saya. Tapi saya ingat ketika saya kembali dari cedera lutut, saya langsung bermain di Nations League bersama Jerman. Saat itu juga ada keraguan, tetapi saya merasa memainkan dua pertandingan yang bagus, menunjukkan bahwa saya bisa bangkit dengan baik bahkan setelah sebuah kemunduran. Saya sangat menantikan bermain di stadion ini. Stadion yang indah dengan atmosfer yang luar biasa, itu sangat berarti. Saya sudah tidak sabar."
Cruyff memuji perekrutan besar-besaran
Kedatangan kiper timnas Jerman dengan 44 caps itu membuatnya kembali bekerja sama dengan mantan koleganya, Jordi Cruyff, yang dengan cepat memuji rekam jejak dan pengalaman sang penjaga gawang.
Membahas transfer yang sukses itu, Cruyff mengungkapkan: "Marc memiliki rekam jejak yang luar biasa, dan kualitasnya diakui secara luas. Dia langsung menambah kekuatan skuad kami. Marc dan saya saling mengenal dengan baik, dan saya menantikan untuk bekerja dengannya lagi.
"Kami sudah bekerja untuk membawanya ke sini cukup lama, jadi kami sangat senang dia telah menandatangani kontraknya dan sekarang bisa mulai."
- Pro Shots
Pertarungan memperebutkan tempat starter di Eredivisie dimulai
Ter Stegen kini menghadapi tantangan untuk membuktikan daya tahan dan konsistensinya di panggung Eredivisie maupun Eropa bagi raksasa Amsterdam tersebut. Di Ajax, peraih tujuh gelar La Liga itu akan bersaing langsung dengan pemain internasional Indonesia Maarten Paes dalam perebutan sengit untuk mengamankan posisi kiper utama.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami