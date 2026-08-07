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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Saya merasa seperti kembali' - Marc-Andre ter Stegen kirim pesan penuh perlawanan saat pemain pinjaman Barcelona bidik kebangkitan Ajax

M. ter Stegen
Ajax
Eredivisie
Barcelona
LaLiga

Marc-Andre ter Stegen mengirimkan pesan penuh perlawanan setelah menuntaskan kepindahan pinjaman selama semusim dari Barcelona ke Ajax, dengan menegaskan bahwa ia sepenuhnya bugar dan siap menghidupkan kembali kariernya. Kiper Jerman berusia 34 tahun itu, yang kesulitan karena cedera berkepanjangan dalam beberapa musim terakhir, mengungkapkan tekadnya untuk mendapatkan kesempatan bermain secara reguler dan membangun kembali performanya di Amsterdam.

  • Ter Stegen menargetkan awal yang baru

    Ter Stegen resmi bergabung dengan Ajax dengan status pinjaman selama semusim dari Barcelona dalam upaya menghidupkan kembali kariernya. Kiper berusia 34 tahun itu menjalani periode sulit yang diwarnai cedera punggung, lutut, dan hamstring yang parah, sehingga membatasinya hanya tampil 12 kali dalam dua musim terakhir bersama Barcelona dan Girona. Setelah menjalani rehabilitasi intensif sejak awal Juli, kini ia bertekad mencapai kebugaran puncak dan memperebutkan tempat utama di Amsterdam.

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  • imago-sport-1080732431.jpgPro Shots

    Kiper Jerman menegaskan kesiapannya

    Menanggapi keraguan yang masih ada soal kondisi fisiknya, Ter Stegen menegaskan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dan antusias untuk kembali bermain di Johan Cruyff Arena.

    Seperti dikutip dari Voetbal International, ia berkata: "Semuanya berjalan baik! Saya sudah kembali berlatih selama beberapa pekan sekarang. Saya sudah memulainya di Barcelona pada 2 Juli untuk menuntaskan rehabilitasi saya. Itu adalah target bagi saya, yakni bisa tersedia secepat mungkin. Anda benar-benar baru bisa merasakan posisi Anda saat sesi latihan kelompok dan pertandingan. Dan saya merasa saya sudah kembali.

    "Setiap pertandingan akan menjadi satu langkah maju bagi saya. Tapi saya ingat ketika saya kembali dari cedera lutut, saya langsung bermain di Nations League bersama Jerman. Saat itu juga ada keraguan, tetapi saya merasa memainkan dua pertandingan yang bagus, menunjukkan bahwa saya bisa bangkit dengan baik bahkan setelah sebuah kemunduran. Saya sangat menantikan bermain di stadion ini. Stadion yang indah dengan atmosfer yang luar biasa, itu sangat berarti. Saya sudah tidak sabar."

  • Cruyff memuji perekrutan besar-besaran

    Kedatangan kiper timnas Jerman dengan 44 caps itu membuatnya kembali bekerja sama dengan mantan koleganya, Jordi Cruyff, yang dengan cepat memuji rekam jejak dan pengalaman sang penjaga gawang.

    Membahas transfer yang sukses itu, Cruyff mengungkapkan: "Marc memiliki rekam jejak yang luar biasa, dan kualitasnya diakui secara luas. Dia langsung menambah kekuatan skuad kami. Marc dan saya saling mengenal dengan baik, dan saya menantikan untuk bekerja dengannya lagi.

    "Kami sudah bekerja untuk membawanya ke sini cukup lama, jadi kami sangat senang dia telah menandatangani kontraknya dan sekarang bisa mulai."

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    Pertarungan memperebutkan tempat starter di Eredivisie dimulai

    Ter Stegen kini menghadapi tantangan untuk membuktikan daya tahan dan konsistensinya di panggung Eredivisie maupun Eropa bagi raksasa Amsterdam tersebut. Di Ajax, peraih tujuh gelar La Liga itu akan bersaing langsung dengan pemain internasional Indonesia Maarten Paes dalam perebutan sengit untuk mengamankan posisi kiper utama.

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