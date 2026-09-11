Chelsea secara resmi mengonfirmasi bahwa Neto telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan persyaratan yang lebih baik, yang mengikatnya dengan klub hingga 2032, menambahkan satu tahun lagi dari kontrak sebelumnya yang dijadwalkan berakhir pada 2031. Pemain internasional Portugal berusia 26 tahun itu telah menjadi bagian vital di Stamford Bridge Pedro Neto telah menandatangani perpanjangan kontrak di Chelsea hingga 2032 setelah berkembang dalam peran baru sebagai wing-back di bawah manajer Xabi Alonso di Stamford Bridge, dan tampil reguler di bawah manajer baru Xabi Alonso.

Winger tersebut, yang bergabung dengan Chelsea dari Wolverhampton Wanderers dengan nilai £51,4 juta pada 2024, mengungkapkan kegembiraannya atas kesepakatan baru itu, seraya menyoroti ikatan emosionalnya dengan klub dan ambisinya untuk masa depan. Neto menggambarkan penandatanganan kontrak baru itu sebagai momen 'luar biasa' bagi karier dan kehidupan pribadinya. Berbicara kepada kanal resmi klub, ia berkata: 'Saya merasa seperti di rumah di sini. Saya merasa ingin meraih lebih banyak hal di sini. Saya sangat antusias karena saya pikir kami bisa meraih banyak hal bersama.'