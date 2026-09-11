Getty Images Sport
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'Saya merasa seperti di rumah!' - Pedro Neto mengikat masa depannya dengan Chelsea lewat perpanjangan kontrak jangka panjang hingga 2032 setelah kebangkitan bersama Xabi Alonso
Keamanan Stamford Bridge untuk bintang Portugal
Chelsea secara resmi mengonfirmasi bahwa Neto telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan persyaratan yang lebih baik, yang mengikatnya dengan klub hingga 2032, menambahkan satu tahun lagi dari kontrak sebelumnya yang dijadwalkan berakhir pada 2031. Pemain internasional Portugal berusia 26 tahun itu telah menjadi bagian vital di Stamford Bridge Pedro Neto telah menandatangani perpanjangan kontrak di Chelsea hingga 2032 setelah berkembang dalam peran baru sebagai wing-back di bawah manajer Xabi Alonso di Stamford Bridge, dan tampil reguler di bawah manajer baru Xabi Alonso.
Winger tersebut, yang bergabung dengan Chelsea dari Wolverhampton Wanderers dengan nilai £51,4 juta pada 2024, mengungkapkan kegembiraannya atas kesepakatan baru itu, seraya menyoroti ikatan emosionalnya dengan klub dan ambisinya untuk masa depan. Neto menggambarkan penandatanganan kontrak baru itu sebagai momen 'luar biasa' bagi karier dan kehidupan pribadinya. Berbicara kepada kanal resmi klub, ia berkata: 'Saya merasa seperti di rumah di sini. Saya merasa ingin meraih lebih banyak hal di sini. Saya sangat antusias karena saya pikir kami bisa meraih banyak hal bersama.'
- AFP
Evaluasi internal mengarah pada bonus kontrak
Perpanjangan kontrak ini menjadi langkah terbaru dalam upaya berkelanjutan Chelsea untuk mengamankan para bintang inti mereka dengan kesepakatan baru, menyusul penyerang Joao Pedro, yang menandatangani kontrak dengan syarat yang ditingkatkan bulan lalu. Chelsea aktif mengikat sosok-sosok kunci sepanjang tahun ini, setelah memberikan kontrak baru kepada kapten Reece James pada Maret dan gelandang Moises Caicedo pada April. Chelsea saat ini sedang melakukan tinjauan internal menyeluruh terhadap kontrak tim utama, sebuah strategi yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada para pemain yang secara konsisten layak mendapatkan peningkatan syarat kontrak melalui penampilan mereka di lapangan.
Pada jendela transfer terbaru, Neto kerap dikaitkan dengan kepindahan dari Chelsea, dengan raksasa Premier League Manchester City dilaporkan termasuk di antara klub yang memantau situasinya. Namun, pemain Portugal itu bertahan di klub dan sejak itu nilainya meningkat secara signifikan.
Alonso memuji fleksibilitas taktik
Alonso secara terbuka menyuarakan kekagumannya terhadap kontribusi Neto bagi tim, khususnya kemampuannya menyeimbangkan kreativitas menyerang dengan tanggung jawab bertahan. Berbicara tentang peran Neto yang terus berkembang sebelum laga hari Sabtu melawan Hull City, Alonso berkata: "Bagi saya, dia adalah seorang winger. Anda bisa menyebutnya winger atau wing-back karena dia punya banyak kualitas. Dia bisa bermain di garis terakhir dan dia bisa bertahan di garis pertama, jadi dia punya kapasitas untuk melakukan banyak hal. Dia bagus dalam situasi satu lawan satu, dia mencetak gol dan dia memiliki etos kerja yang fantastis."
Susunan taktik sang manajer sangat bergantung pada pemain yang bisa menjangkau area luas dan melakukan transisi dengan cepat antara fase permainan, profil yang sangat cocok dengan Neto. Alonso mencatat bahwa dia telah memantau pemain itu jauh sebelum kedatangannya sendiri di klub, seraya menambahkan: "Dia terhubung sangat baik dengan para pemain di sekitarnya. Saya mengenalnya dengan baik dari menonton banyak pertandingan Chelsea. Bersamanya, Anda tahu bahwa dia akan bersaing dan Anda menginginkan tipe pemain seperti itu di tim Anda. Saya sangat senang dengan Pedro dan pekerjaan yang dia lakukan."
- Getty Images Sport
Statistik Neto di Chelsea sejauh ini
Sejauh musim ini, Neto telah mencatatkan lima penampilan untuk Chelsea di semua kompetisi, dengan mencetak dua gol. Secara keseluruhan, winger Portugal itu telah tampil 108 kali di semua kompetisi untuk Chelsea, mencetak 21 gol sambil membantu klub meraih gelar UEFA Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA.
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