Jones masuk sebagai pemain pengganti pada babak pertama pada Sabtu dan membantu Inter bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengamankan kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli di San Siro. Jones sangat menikmati transisinya ke sepakbola Italia setelah meninggalkan Liverpool pada musim panas. Dia menjelaskan betapa cepatnya dia beradaptasi di ruang ganti bersama pemain seperti John Stones.

"Saya merasa seperti di rumah bersama para pemain. Sejak hari pertama, mereka luar biasa dan jadi saya bisa menjadi diri sendiri. Tentu saja saya punya sesuatu yang harus dibuktikan, tetapi saya tahu bahwa jika saya hanya menjadi diri sendiri, para pemain, staf, dan para penggemar juga akan menyukai saya," kata Jones.