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'Saya merasa seperti di rumah' - Curtis Jones buka suara soal awal luar biasanya di Inter setelah hengkang dari Liverpool
Dampak instan di Italia
Jones masuk sebagai pemain pengganti pada babak pertama pada Sabtu dan membantu Inter bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengamankan kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli di San Siro. Jones sangat menikmati transisinya ke sepakbola Italia setelah meninggalkan Liverpool pada musim panas. Dia menjelaskan betapa cepatnya dia beradaptasi di ruang ganti bersama pemain seperti John Stones.
"Saya merasa seperti di rumah bersama para pemain. Sejak hari pertama, mereka luar biasa dan jadi saya bisa menjadi diri sendiri. Tentu saja saya punya sesuatu yang harus dibuktikan, tetapi saya tahu bahwa jika saya hanya menjadi diri sendiri, para pemain, staf, dan para penggemar juga akan menyukai saya," kata Jones.
- Getty Images Sport
Membela reputasi liga
Setelah kemenangan dramatis itu, Jones dengan tegas menolak stereotip bahwa sepak bola Italia kurang menarik dibandingkan Premier League. Ia juga cepat menyoroti kedalaman taktik dan kerasnya persaingan di kompetisi tersebut. "Beberapa orang bilang Serie A membosankan dan Premier League tidak, tetapi Anda tidak melihat itu hari ini," kata Jones dalam konferensi pers setelah pertandingan, via FCInterNews.
"Ada pelatih-pelatih hebat di sini dan sangat banyak taktik. Hari ini adalah pertandingan yang indah dengan banyak peluang, dan pelatih melakukan beberapa penyesuaian taktik yang membantu kami menang. Tim-tim Italia tidak pernah menyerah, ini benar-benar tontonan." Inter memang telah menunjukkan semangat juang itu di bawah arahan pelatih kepala Cristian Chivu.
Pujian tinggi untuk Chivu
Hubungan antara Jones dan Chivu tampaknya menjadi faktor besar di balik awal impresifnya menjalani kehidupan di Milan. Berbicara kepada DAZN, Jones menjelaskan secara rinci mengapa sang pelatih begitu krusial dalam keputusannya bergabung dengan klub tersebut. "Ada alasan saya datang ke sini: panggilan telepon yang kami lakukan, cara tim bermain, ide-ide taktisnya, dan bagaimana dia bekerja setiap hari," jelas Jones.
"Hal-hal kecil yang dia katakan, hal-hal yang mungkin terlihat sepele tetapi pada akhirnya memberi dampak yang sangat besar. Selain itu, dia punya pengalaman yang sangat besar dan pernah bermain di level tertinggi. Dia mengelola skuad dengan brilian. Dia 'salah satu dari kami,' dan bagi saya, itu sangat fundamental."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Inter?
Inter hanya memiliki sedikit waktu untuk merayakan keberhasilan mereka di kompetisi domestik karena fokus mereka langsung beralih ke kompetisi Eropa. Klub itu dijadwalkan menghadapi laga besar Liga Champions melawan Real Madrid pada Selasa, dan Jones akan berharap penampilan impresif singkatnya melawan Napoli membuatnya mendapat tempat di susunan pemain inti.
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