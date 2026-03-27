Setelah kemenangan 2-0 yang penuh perjuangan di semifinal playoff melawan Irlandia Utara, Squadra Azzurra bisa bernapas lega untuk sementara waktu. Di final melawan Bosnia-Herzegovina pada hari Selasa, mereka harus menghindari kekalahan telak ketiga berturut-turut.
Diterjemahkan oleh
"Saya merasa seolah-olah seluruh negara berada di pundak saya": Italia berjuang melawan "monster" dan bencana berikutnya
"Kami sedikit merasakan tekanan besar minggu ini, jika kamu mengingat kembali apa yang terjadi pada Italia dalam beberapa tahun terakhir," kata Sandro Tonali setelah pertandingan, merujuk pada kegagalan timnya lolos ke Piala Dunia 2018 dan 2022. Pada saat yang sama, gelandang Newcastle United yang membawa timnya unggul berkat teknik tendangan yang hebat itu mengakui: "Kami gugup dan cemas."
Namun, timnya telah "melepaskan diri dari segala beban". Hal serupa juga diungkapkan oleh Moise Kean dari AC Fiorentina, yang mencetak gol penentu skor akhir 2-0, dan menjelaskan: "Setelah gol saya, saya merasa seluruh negara berada di pundak saya."
- AFP
Italia berada di bawah tekanan dan memikul "tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak-anak"
Sebelum pertandingan, sebuah foto yang menyertai artikel di Corriere dello Sportkembali memperjelas tekanan yang membebani Italia. Foto tersebut menampilkan para penggemar muda dan anak-anak yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan, untuk menunjukkan bahwa mereka belum pernah bisa mendukung negaranya di Piala Dunia. Bahkan, seorang pemain, Manuel Locatelli, tampaknya menanggapi hal tersebut. "Kami merasakan tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak-anak," kata pemain berpengalaman dari Juventus Turin itu.
Kini, rintangan berikutnya adalah Bosnia yang diperkuat bintang veteran Edin Dzeko dari FC Schalke 04, yang menyelamatkan timnya dari kekalahan melawan Wales menjelang akhir pertandingan dan membawa laga ke perpanjangan waktu, serta menyaksikan drama adu penalti dari bangku cadangan. "Italia adalah favorit, meskipun kami bermain di kandang," katanya, sambil juga menyebut "tekanan" yang sangat besar yang menimpa Italia.
Namun, "yang lain" juga akan merasakannya, jelas pelatih nasional Gennaro Gattuso. Sementara itu, Tonali memperingatkan: "Kami masih harus melewati ujian berat setidaknya selama 90 menit."
Italia: Grup yang mungkin di Piala Dunia 2026
Grup B Kanada Italia/Bosnia dan Herzegovina Qatar Swiss