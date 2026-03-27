"Saya merasa seolah-olah seluruh negara berada di pundak saya": Italia berjuang melawan "monster" dan bencana berikutnya

Sebelum pertandingan, sebuah foto yang menyertai artikel di Corriere dello Sportkembali memperjelas tekanan yang membebani Italia. Foto tersebut menampilkan para penggemar muda dan anak-anak yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan, untuk menunjukkan bahwa mereka belum pernah bisa mendukung negaranya di Piala Dunia. Bahkan, seorang pemain, Manuel Locatelli, tampaknya menanggapi hal tersebut. "Kami merasakan tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak-anak," kata pemain berpengalaman dari Juventus Turin itu.

Kini, rintangan berikutnya adalah Bosnia yang diperkuat bintang veteran Edin Dzeko dari FC Schalke 04, yang menyelamatkan timnya dari kekalahan melawan Wales menjelang akhir pertandingan dan membawa laga ke perpanjangan waktu, serta menyaksikan drama adu penalti dari bangku cadangan. "Italia adalah favorit, meskipun kami bermain di kandang," katanya, sambil juga menyebut "tekanan" yang sangat besar yang menimpa Italia.

Namun, "yang lain" juga akan merasakannya, jelas pelatih nasional Gennaro Gattuso. Sementara itu, Tonali memperingatkan: "Kami masih harus melewati ujian berat setidaknya selama 90 menit."