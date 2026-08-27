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Juventus FC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Saya merasa senang!' - Michele Di Gregorio HAPUS Juventus dari media sosial setelah merampungkan kepindahan transfer ke Bournemouth

Juventus
M. Di Gregorio
AFC Bournemouth
Serie A
Premier League

Michele Di Gregorio telah memperjelas perasaannya setelah hengkang dari Juventus dengan menghapus semua jejak raksasa Italia itu dari akun media sosialnya. Kiper tersebut menuntaskan kepindahan pinjaman selama semusim ke AFC Bournemouth, sambil mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan klub ambisius untuk kampanye Eropa pertama mereka sepanjang sejarah.

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    Kiper meninggalkan Turin untuk Premier League

    Di Gregorio telah merampungkan kepindahan dengan status pinjaman selama satu musim ke Bournemouth setelah menjalani dua tahun bersama Juventus. Kesepakatan itu mencakup opsi bagi klub Premier League tersebut untuk mempermanenkan transfernya, dengan total paket berpotensi mencapai €14 juta (£12 juta) termasuk bonus.

    Setelah kepindahan itu, kiper asal Italia tersebut mengambil langkah tegas di dunia maya. Ia menghapus semua foto dirinya mengenakan seragam Juventus dan menghapus setiap penyebutan klub Serie A itu dari profil media sosialnya, menandakan perpisahan yang pasti dengan klub lamanya.

    Kepergiannya terjadi ketika Juventus bergerak cepat untuk mengamankan pengganti. Guglielmo Vicario telah tiba di Turin dengan kesepakatan pinjaman awal yang serupa dari Tottenham Hotspur, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan kepergian Di Gregorio.



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    Ambisi Premier League menjadi pendorong kepindahan itu

    Berbicara dalam wawancara resmi pertamanya sebagai pemain Bournemouth, Di Gregorio mengungkapkan antusiasmenya untuk tantangan yang ada di depan. Ia menyoroti tekad yang ditunjukkan klub Inggris itu selama negosiasi sebagai faktor kunci dalam keputusannya pindah ke pesisir selatan.

    "Saya merasa baik, saya merasa bahagia, saya sangat senang berada di sini," ujar sang kiper. "Saya merasakan keinginan kuat klub untuk membawa saya ke sini dan saya merasakan ambisi klub untuk terus berkembang dan meraih hal-hal besar. Ini adalah pengalaman Eropa pertama bagi klub ini dan saya ingin membantu serta berharap bisa menjalani musim yang fantastis."

    Prospek untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris juga menjadi daya tarik besar lainnya bagi pemain berusia 29 tahun itu. "Premier League jelas merupakan liga terbaik di dunia," tambahnya. "Bagi saya, ini sebuah kehormatan untuk berada di sini dan bermain di dalamnya serta terlibat dalam pertandingan-pertandingan di level tertinggi, saya tidak sabar untuk segera memulai."


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    Membuktikan diri di Eropa

    Di Gregorio meninggalkan Juventus setelah menjalani akhir masa baktinya yang sulit, dengan sebagian suporter memandang kedatangan Vicario sebagai peningkatan yang diperlukan setelah serangkaian penampilan yang goyah. Namun, sang kiper tetap yakin dengan kemampuannya dan pengalaman berharga yang didapatnya di Italia.

    "Saya yakin saya adalah penjaga gawang yang sangat kuat dan reaktif," jelasnya. "Berada di Juventus dalam dua tahun terakhir membuat saya berkembang ke level Eropa setelah bermain di Liga Champions dalam dua tahun terakhir. Saya yakin itu akan sangat berguna bagi saya dan membantu saya untuk membantu tim."

    Ia juga mencari nasihat sebelum memutuskan pindah. Di Gregorio berkonsultasi dengan mantan rekan setimnya di Juventus, Lloyd Kelly, yang sebelumnya menghabiskan lima tahun di Bournemouth. Bek itu memberikan ulasan yang sangat positif tentang kota pesisir tersebut dan kerasnya Premier League, serta sangat merekomendasikan kepindahan itu.


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  • Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Menguji diri di antara para elite

    Di Gregorio kini akan fokus berintegrasi ke dalam skuad Marco Rose saat mereka bersiap menyeimbangkan tugas domestik dengan kampanye Eropa yang bersejarah. Sang kiper berharap menguji dirinya melawan para penyerang elite Premier League akan mempercepat perkembangannya dan membantunya mengamankan kepindahan permanen ke sepakbola Inggris.

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