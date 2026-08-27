Di Gregorio telah merampungkan kepindahan dengan status pinjaman selama satu musim ke Bournemouth setelah menjalani dua tahun bersama Juventus. Kesepakatan itu mencakup opsi bagi klub Premier League tersebut untuk mempermanenkan transfernya, dengan total paket berpotensi mencapai €14 juta (£12 juta) termasuk bonus.

Setelah kepindahan itu, kiper asal Italia tersebut mengambil langkah tegas di dunia maya. Ia menghapus semua foto dirinya mengenakan seragam Juventus dan menghapus setiap penyebutan klub Serie A itu dari profil media sosialnya, menandakan perpisahan yang pasti dengan klub lamanya.

Kepergiannya terjadi ketika Juventus bergerak cepat untuk mengamankan pengganti. Guglielmo Vicario telah tiba di Turin dengan kesepakatan pinjaman awal yang serupa dari Tottenham Hotspur, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan kepergian Di Gregorio.







