Getty
Diterjemahkan oleh
"Saya merasa sedih untuk seluruh Italia" - Leonardo Spinazzola yang tampak emosional angkat bicara setelah "kekecewaan yang sangat besar" akibat kekalahan Azzurri di final playoff Piala Dunia melawan Bosnia dan Herzegovina
Kegagalan ketiga berturut-turut di Piala Dunia
Mimpi buruk Italia di kancah internasional berlanjut pada Selasa malam, saat mereka dipastikan absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah kalah dalam adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina. Meskipun sempat memimpin lebih dulu di final babak playoff lewat gol Moise Kean, Azzurri harus kehilangan Alessandro Bastoni yang dikartu merah menjelang akhir babak pertama dan akhirnya disamakan kedudukannya oleh gol penyama kedudukan Haris Tabakovic pada menit ke-79.
Adu penalti yang berlangsung setelahnya terbukti fatal bagi tim asuhan Gennaro Gattuso karena Sandro Tonali menjadi satu-satunya pemain Italia yang berhasil mencetak gol dari tendangan penalti. Dengan Pio Esposito dan Bryan Cristante yang sama-sama gagal menjebol gawang, Bosnia memastikan tiket mereka ke Amerika Utara dengan kemenangan telak 4-1 dalam adu penalti, meninggalkan juara dunia empat kali itu dalam keadaan terkejut.
- Getty Images Sport
Spinazzola menyoroti peluang-peluang yang terlewatkan
"Setelah bermain dengan 10 orang selama 90 menit, kami berhasil membawa pertandingan ini ke adu penalti dengan susah payah, kami punya tiga atau empat peluang untuk memenangkannya," kata Spinazzola kepada RAI Sport segera setelah kekalahan tersebut. Bek itu jelas terharu melihat suasana duka di ruang ganti, sambil menyadari dampak hasil ini terhadap para pemain muda dalam skuad yang berharap dapat mengembalikan kebanggaan nasional.
"Ini sungguh sangat mengecewakan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi semua anak-anak Italia yang tidak akan melihat Italia di Piala Dunia lagi," tambahnya. "Sungguh sedih melihat para pemain muda menangis, tapi mereka akan memiliki masa depan yang lebih baik. Insiden-insiden menentukan jalannya pertandingan, kami tahu akan sangat sulit saat hanya tersisa 10 pemain, tapi kami tetap menciptakan beberapa peluang. Tidak ada gunanya membicarakan itu sekarang, ada kekecewaan yang begitu besar. Ini tentu saja kesempatan terakhir saya untuk lolos ke Piala Dunia, tapi saya merasa sedih untuk seluruh Italia."
Gattuso tetap bersikap tegar meski telah hengkang
Manajer itu pun tak kalah emosional setelah peluit akhir dibunyikan, meminta maaf kepada para pendukung sambil membela penampilan para pemainnya di bawah tekanan yang sangat berat. “Saya secara pribadi meminta maaf karena kami gagal lolos, tapi para pemain ini telah memberikan segalanya,” kata Gattuso. “Mereka tidak pantas mengalami ini, mengingat usaha, dedikasi, dan tekad mereka. Kami punya tiga peluang, sementara sebagian besar umpan silang lawan bahkan nyaris tak mengancam gawang kami. Saya tetap bangga pada para pemain saya. Jika Anda menusuk saya dengan pisau hari ini, tidak akan ada darah yang keluar, darah saya sudah habis. Ini penting bagi gerakan sepak bola Italia dan rasanya menyedihkan harus tersingkir seperti ini. Saya juga terkejut dengan semangat dan tekad yang mereka tunjukkan hari ini. Kami berada di bawah pengepungan, di parit-parit. Namun di sini kami berbicara tentang kegagalan lolos ke Piala Dunia lagi.”
Ketika ditanya tentang masa depannya sebagai pelatih kepala Italia, Gattuso menjawab dengan tegas: “Saya sama sekali tidak tertarik membicarakan masa depan saya hari ini.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Azzurri?
Sifat historis dari kegagalan ini tidak bisa diremehkan, karena Italia menjadi juara bertahan pertama yang gagal lolos ke tiga turnamen Piala Dunia berturut-turut. Dengan pemain seperti Spinazzola yang kemungkinan besar tidak akan lagi bermain pada siklus berikutnya, fokus kini harus beralih ke perombakan struktural menyeluruh terhadap sistem sepak bola Italia. Untuk saat ini, Azzurri harus bersiap menghadapi empat tahun lagi tanpa kehadiran di kancah internasional, sementara rival-rival tradisional mereka bersiap untuk ajang bergengsi tahun 2026.