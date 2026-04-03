“Saya merasa lebih hadir dan mantap” — Sophia Wilson tentang kembalinya ke tim nasional wanita AS (USWNT) setelah cuti melahirkan

Sophia Wilson memberi dirinya kelonggaran. Penyerang Tim Nasional Wanita AS berusia 25 tahun ini telah meraih gelar juara di setiap level, medali emas Olimpiade, serta penghargaan bergengsi sebagai Pemain Terbaik Liga Sepak Bola Wanita Nasional (NWSL) pada 2022 dan Sepatu Emas pada 2023 setelah mencetak 11 gol—terbanyak di liga—bersama Portland Thorns.

Meskipun setiap aspek permainan Wilson memancarkan keanggunan, mulai dari langkahnya yang simetris hingga sentuhan pertama yang mengikuti ritme permainan, ia membutuhkan waktu jauh dari sepak bola untuk memberi dirinya kelonggaran.

Wilson mengumumkan kehamilannya tahun lalu dan mundur dari seluruh musim NWSL 2025, serta dari tugas-tugas USWNT. Ia melahirkan putrinya, Gigi, pada bulan September. Momen itu, dan apa yang mengarah ke sana, selamanya mengubah dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai atlet elit. Kini, tujuh bulan setelah menyambut Gigi ke dunia, Wilson telah menerima pemanggilan pertamanya ke USWNT dan mengatakan bahwa ia merasa berada dalam kondisi yang sangat baik.

"Saya merasa berada dalam kondisi yang sangat baik saat ini," kata Wilson kepada awak media pada hari Kamis. "Saya rasa saya telah menjalani perjalanan ini dengan cara yang benar. Saya merasa berada dalam kondisi yang sangat baik dan telah menyeimbangkan segala sesuatunya dengan baik, karena saya telah melihat orang-orang sebelum saya melakukan hal yang sama."