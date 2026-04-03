Sophia Wilson

“Saya merasa lebih hadir dan mantap” — Sophia Wilson tentang kembalinya ke tim nasional wanita AS (USWNT) setelah cuti melahirkan

Sophia Wilson kembali bergabung dengan Tim Nasional Wanita AS (USWNT) setelah sempat hiatus untuk mengurus anak-anaknya, dan ia mengatakan bahwa perjalanan tersebut membuatnya merasa lebih seimbang, lebih tenang, dan siap untuk babak baru dalam kariernya.

Sophia Wilson memberi dirinya kelonggaran. Penyerang Tim Nasional Wanita AS berusia 25 tahun ini telah meraih gelar juara di setiap level, medali emas Olimpiade, serta penghargaan bergengsi sebagai Pemain Terbaik Liga Sepak Bola Wanita Nasional (NWSL) pada 2022 dan Sepatu Emas pada 2023 setelah mencetak 11 gol—terbanyak di liga—bersama Portland Thorns.

Meskipun setiap aspek permainan Wilson memancarkan keanggunan, mulai dari langkahnya yang simetris hingga sentuhan pertama yang mengikuti ritme permainan, ia membutuhkan waktu jauh dari sepak bola untuk memberi dirinya kelonggaran.

Wilson mengumumkan kehamilannya tahun lalu dan mundur dari seluruh musim NWSL 2025, serta dari tugas-tugas USWNT. Ia melahirkan putrinya, Gigi, pada bulan September. Momen itu, dan apa yang mengarah ke sana, selamanya mengubah dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai atlet elit. Kini, tujuh bulan setelah menyambut Gigi ke dunia, Wilson telah menerima pemanggilan pertamanya ke USWNT dan mengatakan bahwa ia merasa berada dalam kondisi yang sangat baik.

"Saya merasa berada dalam kondisi yang sangat baik saat ini," kata Wilson kepada awak media pada hari Kamis. "Saya rasa saya telah menjalani perjalanan ini dengan cara yang benar. Saya merasa berada dalam kondisi yang sangat baik dan telah menyeimbangkan segala sesuatunya dengan baik, karena saya telah melihat orang-orang sebelum saya melakukan hal yang sama."

    "Panggilan terbesar dalam hidupku adalah menjadi seorang ibu"

    Wilson selalu tahu bahwa dia ingin menjadi seorang ibu. Penyerang berbakat asal Colorado ini memang bermimpi menjadi pemain sepak bola profesional, tetapi dia juga tahu bahwa dia memiliki tujuan lain.

    "Saya tahu saya selalu ingin menjadi ibu," kata Wilson. "Saya selalu memiliki naluri keibuan yang kuat, dan saya mencintai anak-anak, dan saya merasa panggilan terbesar dalam hidup saya adalah menjadi ibu."

    Namun, mengetahui dalam hati bahwa dia bisa melakukan keduanya, bermain di level tertinggi dan menjadi orang tua, mungkin akan lebih sulit untuk dibayangkan jika bukan karena mereka yang telah mendahuluinya, seperti Alex Morgan dan Crystal Dunn. Ada banyak ibu di tim nasional, 18 orang hingga saat ini, sebagaimana dikonfirmasi oleh USWNT minggu ini. Jika Wilson mencetak gol dalam salah satu pertandingan mendatang melawan Jepang, dia akan menjadi ibu kesembilan yang mencetak gol untuk USWNT.

    Wilson telah terinspirasi oleh Morgan sejak awal dan mengingat kamp tim nasional pertamanya ketika Morgan membawa putrinya ke tengah-tengah tim.

    "Saya ingat kamp pertamanya ketika dia membawa Charlie dan berpikir bahwa itu sangat menginspirasi dan luar biasa," kata Wilson. "Melihat dia melalui itu dan kembali bermain di level tinggi adalah contoh pertama saya tentang seseorang yang melakukannya secara langsung."

    Bagaimana para ibu di tim nasional sepak bola wanita AS (USWNT) seperti Joy Fawcett membuka jalan bagi Wilson

    Wilson sepenuhnya menyadari bahwa sudah banyak ibu sebelum dirinya dan tidak segan-segan menyoroti betapa berbeda situasinya sekarang.

    "Saya tahu saya bukan pemain pertama yang melahirkan dan kembali bermain setelah melahirkan," kata Wilson. "Kami memiliki begitu banyak pemain hebat yang telah melakukannya, dan banyak di antaranya melakukannya dalam kondisi yang sangat sulit, di mana mereka tidak memiliki sumber daya atau dukungan yang mereka butuhkan. Para pemain itu tetap berjuang keras demi para pemain yang mereka tahu akan datang setelah mereka dan mengalami hal yang sama."

    Salah satu ibu pertama yang membuka jalan bagi mereka yang datang setelahnya adalah mantan bek USWNT Joy Fawcett, yang pada usia yang sama dengan Wilson memutuskan ingin memiliki anak dan akan mencari cara untuk membuatnya berhasil. Ini terjadi pada tahun 1993, ketika ia terkenal mengatakan bahwa ia akan memiliki anak dan membawanya dalam tur.

    Ia benar-benar melakukannya. Jika ia dipaksa memilih, ia akan mundur dari permainan. Setelah Fawcett, banyak orang lain membuka jalan bagi Wilson untuk mencapai posisi di mana ia berada hari ini: seorang ibu, pemain USWNT saat ini, dan merasa damai dengan semuanya.

    "Setiap orang menjalani peran sebagai ibu dengan caranya masing-masing, tetapi hal itu sangat menginspirasi," kata Wilson. "Contoh-contoh tersebut membuat saya percaya dan tahu bahwa saya bisa melakukan hal yang sama. Saya rasa saya sangat beruntung telah melalui ini pada masa ketika kami memang memiliki dukungan yang lebih besar daripada sebelumnya."

    "Saya berharap bisa bersikap seperti yang dilakukan Alex"

    Wilson dan Morgan memiliki banyak kesamaan, mulai dari kemampuan mereka mencetak gol penentu kemenangan di panggung terbesar dunia hingga gaya rambut kuncir kuda yang sempurna saat hari pertandingan, dan tentu saja, keduanya kini menjadi ibu.

    "Melihat pemain seperti Alex adalah hal yang paling keren," kata Wilson saat mengenang saat melihat mantan idolanya, yang kini menjadi rekan setimnya, menjadi seorang ibu. "Dan sekarang menjadi pemain yang dulu saya lihat pada diri Alex terasa sangat tidak nyata. Saya berharap saya bisa bersikap seperti yang dilakukan Alex, di mana dia menunjukkan kepada gadis-gadis muda dan atlet bahwa sangat mungkin untuk melakukan keduanya."

    Pandangan Wilson terhadap permainan tersebut telah berubah seiring dengan perannya sebagai seorang ibu

    Saat Wilson bersiap untuk pemusatan latihan tim nasional pada bulan April, ia telah tampil dalam ketiga pertandingan Portland musim ini dan mendapatkan pengalaman serta kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk langkah besar berikutnya. Ia selalu menemani Gigi ke mana pun, mulai dari pertandingan tandang Portland hingga acara media dan segala kegiatan di antaranya. Ia tidak perlu memilih, dan meskipun segalanya sedang bergerak cepat seiring mendekatnya Piala Dunia Wanita FIFA 2027, ia belum pernah merasa sekuat ini.

    "Saya merasa lebih mantap, saya merasa lebih hadir, dan saya pikir itulah cara saya memandang permainan ini juga."

    Pandangan Wilson tentang sepak bola telah berkembang sejak menjadi seorang ibu.

    "Saya pikir perspektif saya tentang hidup secara umum telah berubah banyak, dalam segala hal yang terbaik," kata Wilson kepada GOAL. "Saya mencoba mendekatinya dengan apa yang selalu saya miliki, tapi sekarang lebih dari sebelumnya, dengan mentalitas ikan mas. Hanya fokus pada apa pun latihan atau pertandingan yang saya ikuti, lalu lanjut ke yang berikutnya. Ambil apa yang saya butuhkan dan apa yang ingin saya pelajari, tapi tinggalkan sisanya. Menjadi ibu telah mengajarkan saya untuk melakukan itu."

    Wilson akan bermain satu pertandingan lagi bersama Thorns sebelum jeda internasional, saat ia akan bergabung dengan USWNT untuk tiga pertandingan melawan Jepang.

