"Saya merasa kasihan pada para penggemar" - Joao Pedro mengakui bahwa "semua orang perlu introspeksi" di Chelsea setelah kekalahan telak di kandang dari Nottingham Forest
Chelsea merosot ke titik terendah dalam sejarah setelah kekalahan dari Forest
Rentetan hasil buruk Chelsea berlanjut dengan kekalahan menyakitkan 3-1 di kandang dari Forest, sehingga memperpanjang rekor kekalahan beruntun mereka di liga menjadi enam pertandingan—untuk pertama kalinya sejak 1993. Hasil ini juga memastikan bahwa lolos ke Liga Champions melalui liga kini secara matematis mustahil, membuat The Blues berada di peringkat kesembilan klasemen menjelang lawatan sulit ke Anfield. Jika Aston Villa memenangkan Liga Europa dan finis di peringkat kelima, finis di peringkat keenam akan cukup bagi The Blues untuk lolos ke kompetisi klub teratas Eropa, meskipun skenario tersebut tetap sangat tidak mungkin.
Joao Pedro mendesak rekan-rekan setimnya untuk mengambil tanggung jawab
Setelah peluit akhir dibunyikan, Joao Pedro mengakui bahwa Chelsea harus bertanggung jawab bersama atas kesulitan yang mereka alami. Penyerang tersebut juga meminta maaf kepada para pendukung dan menekankan bahwa setiap pemain harus mengevaluasi penampilan masing-masing.
"Sejak awal kami kebobolan terlalu cepat, yang membuat sangat sulit untuk membalikkan keadaan," katanya kepada wartawan. "Kami harus mencari cara agar tidak mengulangi kesalahan ini di setiap pertandingan. Ini adalah Liga Premier. Jika kebobolan sangat awal, sulit untuk bangkit. Semua orang harus mengevaluasi diri, termasuk saya, untuk mencari cara agar bisa bermain lebih baik. Saya merasa sedih untuk para penggemar. Kami harus melihat di mana kami bisa memperbaiki diri."
Sore yang kacau memperparah penderitaan Chelsea
Beberapa momen menggambarkan betapa sulitnya sore hari bagi Chelsea. Cole Palmer gagal mengeksekusi penalti, sementara Malo Gusto melakukan pelanggaran yang berujung pada penalti yang berhasil dikonversi oleh Igor Jesus untuk menggandakan keunggulan Forest.
Joao Pedro menambahkan mengenai penampilan The Blues: "Kami harus meningkatkan performa. Semua orang harus meningkatkan permainan, termasuk saya. Kami selalu saling berkomunikasi untuk mencari cara memenangkan pertandingan. Pekan lalu kami mengalahkan Leeds, pekan ini hal itu tidak terjadi. Kami harus menemukan cara untuk tampil konsisten. Saya rasa motivasi selalu ada. Kami masih harus berjuang untuk setiap poin, setiap pertandingan, dan pada akhirnya, kita bisa melihat apa yang bisa kita raih."
Chelsea bertekad untuk menutup musim dengan hasil yang memuaskan
Chelsea harus segera bangkit saat mereka bersiap menghadapi laga tandang yang berat di Anfield, dengan kepercayaan diri yang sedang rendah akibat performa yang terus merosot. The Blues menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menstabilkan performa mereka sebelum musim berakhir. Sementara itu, Forest kembali mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa, di mana mereka akan menghadapi Aston Villa di semifinal Liga Europa, dengan keunggulan 1-0 dari leg pertama.