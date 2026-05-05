"Saya merasa kasihan pada para penggemar" - Joao Pedro mengakui bahwa "semua orang perlu introspeksi" di Chelsea setelah kekalahan telak di kandang dari Nottingham Forest

Setelah peluit akhir dibunyikan, Joao Pedro mengakui bahwa Chelsea harus bertanggung jawab bersama atas kesulitan yang mereka alami. Penyerang tersebut juga meminta maaf kepada para pendukung dan menekankan bahwa setiap pemain harus mengevaluasi penampilan masing-masing.

"Sejak awal kami kebobolan terlalu cepat, yang membuat sangat sulit untuk membalikkan keadaan," katanya kepada wartawan. "Kami harus mencari cara agar tidak mengulangi kesalahan ini di setiap pertandingan. Ini adalah Liga Premier. Jika kebobolan sangat awal, sulit untuk bangkit. Semua orang harus mengevaluasi diri, termasuk saya, untuk mencari cara agar bisa bermain lebih baik. Saya merasa sedih untuk para penggemar. Kami harus melihat di mana kami bisa memperbaiki diri."