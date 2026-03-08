AFP
"Saya merasa cukup baik untuk melanjutkan" - Raheem Sterling bertekad untuk "kembali ke level lama" meskipun hanya bermain selama 63 menit pada debut pertamanya bersama Feyenoord
Penampilan debut yang manis dan pahit bagi Sterling
"Saya merasa cukup baik untuk terus bermain, tapi itu keputusan pelatih," kata Sterling setelah peluit akhir berbunyi - menurut ESPN. Penyerang tersebut berperan penting dalam proses gol penyeimbang yang membuat skor menjadi 3-3, namun ia tidak bisa menyembunyikan sedikit kekecewaan karena tidak bisa bermain hingga menit ke-90. Ia menambahkan: "Setiap pemain ingin tetap di lapangan. Anda ingin tetap di lapangan. Wajar jika hal itu belum mungkin dilakukan. Ini adalah langkah baru yang tepat ke arah yang benar."
Van Persie mengatur beban kerja Sterling.
Manajer Feyenoord, Robin van Persie, telah memberi sinyal sebelum kick-off bahwa Sterling kemungkinan hanya siap bermain sekitar setengah pertandingan. Namun, pemain internasional Inggris dengan 82 caps itu diizinkan untuk tetap bermain setelah jeda, dan akhirnya digantikan pada menitke-63 pertandingan. Pengelolaan beban kerjanya yang hati-hati ini menunjukkan bahwa staf pelatih waspada terhadap kemungkinan memaksakan mantan winger City itu terlalu keras, terlalu cepat setelah kedatangannya dengan status bebas transfer pada Februari.
Pertandingan itu sendiri berlangsung kacau dan meninggalkan kesan bagi tim tamu tentang apa yang mungkin terjadi. "Kami ingin menang," lanjut Sterling. "Kami memiliki perasaan campur aduk tentang penampilan kami. Sangat tidak konsisten, tapi kadang-kadang juga sangat baik. Saya ingin kembali ke level lama saya. Serangan kami cukup bagus. Kami harus terus bekerja keras dan hasilnya akan mengikuti."
Ueda bersinar dalam pertandingan seru di Breda
Sterling akhirnya kalah bersinar dari rekan setimnya, Ayase Ueda. Penyerang Jepang itu mencetak dua gol untuk membawa total golnya musim ini menjadi 20. Gol pertamanya tercipta melalui sundulan dari tendangan sudut Anis Hadj Moussa, mengakhiri periode kering golnya yang berlangsung sejak awal tahun kalender. Ueda kemudian menambah gol kedua, sebuah sundulan cerdas yang memantul masuk dari bagian bawah mistar gawang.
Pertandingan berlangsung ketat, dengan NAC Breda menunjukkan perlawanan yang tangguh. Gol dari Kamal Sowah, Boyd Lucassen, dan mantan bintang Premier League Andre Ayew memastikan tuan rumah meraih hasil imbang. Meskipun ada tekanan di menit-menit akhir dan kartu merah untuk Leo Greiml dari NAC di waktu tambahan, Feyenoord terpaksa puas dengan satu poin di kandang lawan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bagi Sterling, fokus kini beralih ke upaya membangun konsistensi yang diperlukan untuk mengakhiri musim Feyenoord dengan hasil yang memuaskan. Hasil imbang 3-3 di Rat Verlegh Stadion menyoroti potensi kreatif tim sekaligus kelemahan pertahanan mereka. Mengintegrasikan pemain sekelas Sterling tetap menjadi prioritas bagi Van Persie, yang bertugas memastikan Feyenoord mempertahankan posisi kedua di Eredivisie, sementara PSV sudah dipastikan akan meraih gelar juara lagi setelah unggul 19 poin di puncak klasemen. Sterling berharap bisa kembali menjadi starter saat Feyenoord menghadapi Excelsior pada Minggu depan.
