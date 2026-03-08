"Saya merasa cukup baik untuk melanjutkan" - Raheem Sterling bertekad untuk "kembali ke level lama" meskipun hanya bermain selama 63 menit pada debut pertamanya bersama Feyenoord

Manajer Feyenoord, Robin van Persie, telah memberi sinyal sebelum kick-off bahwa Sterling kemungkinan hanya siap bermain sekitar setengah pertandingan. Namun, pemain internasional Inggris dengan 82 caps itu diizinkan untuk tetap bermain setelah jeda, dan akhirnya digantikan pada menitke-63 pertandingan. Pengelolaan beban kerjanya yang hati-hati ini menunjukkan bahwa staf pelatih waspada terhadap kemungkinan memaksakan mantan winger City itu terlalu keras, terlalu cepat setelah kedatangannya dengan status bebas transfer pada Februari.

Pertandingan itu sendiri berlangsung kacau dan meninggalkan kesan bagi tim tamu tentang apa yang mungkin terjadi. "Kami ingin menang," lanjut Sterling. "Kami memiliki perasaan campur aduk tentang penampilan kami. Sangat tidak konsisten, tapi kadang-kadang juga sangat baik. Saya ingin kembali ke level lama saya. Serangan kami cukup bagus. Kami harus terus bekerja keras dan hasilnya akan mengikuti."