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Sergino Dest GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Saya merasa bebas' - Sergino Dest menjadi kartu as Timnas AS di Piala Dunia saat Mauricio Pochettino mengoptimalkan bakat-bakat serangannya

Analysis
USA
S. Dest
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina
World Cup

Hanya tersisa sedikit pemain yang bermain seperti pemain berusia 25 tahun itu, dan Pochettino telah memberinya peran yang memungkinkannya menyerang tanpa rasa takut

Inti dari cuplikan momen terbaik adalah kamu harus punya cukup banyak momen terbaik untuk mengisinya. Tidak cukup hanya satu klip atau satu momen saja, melainkan kumpulan dari semuanya. Setelah setiap pertandingan besar, Sergino Dest meminta sebuah perusahaan untuk mengompilasi klip-klip tersebut agar dia bisa membagikannya ke seluruh dunia, dan klip-klip itu sering kali berpusat pada satu perasaan: kegembiraan.

Itulah yang dirasakan Dest setiap kali ia membuat bek lawan tergelincir. Itulah emosi yang mengalir dalam dirinya pada saat ia tahu bahwa tim lawan sudah tak berdaya. Itulah perasaan yang ia harapkan dapat ia timbulkan pada siapa pun yang menonton, terutama karena saat ini sangat sedikit pemain yang mampu menimbulkannya. Saat Dest turun ke lapangan, ia melakukannya dengan tujuan untuk menampilkan pertunjukan yang memukau. Pola pikir itu tidak berubah, bahkan di ajang Piala Dunia.

Itulah sebabnya, setelah kemenangan atas Paraguay dan Australia, tak ada kekurangan momen-momen menonjol dari Dest. Gerakan-gerakan teknis, ledakan kecepatan, sentuhan-sentuhan ciamik, dan umpan satu-dua yang mengubah jalannya pertandingan—semuanya masuk ke dalam cuplikan terbaik. Bermain di pertandingan-pertandingan terbesar dalam hidupnya, Dest tetap, tak diragukan lagi, Dest. Tak peduli momen apa pun, gayanya tak berubah.

“Saya merasa bebas,” kata bek Tim Nasional Pria AS itu baru-baru ini kepada Scuffed Podcast. “Sekarang tidak masalah; saya bisa mencoba, dan jika bola lepas, ya sudah. Jika tidak, saya lakukan apa yang saya bisa. Dan itu memberi saya kebebasan untuk tidak memikirkan ‘bagaimana jika bola lepas’.”

Dengan kebebasan yang lebih besar dari sebelumnya yang diberikan oleh Mauricio Pochettino, bintang PSV ini telah memanfaatkan sepenuhnya kebebasan tersebut. Ia melakukannya dengan caranya sendiri, dan saat Tim Nasional Pria AS bersiap menghadapi tantangan besar di babak gugur, Dest menjadi lebih krusial dari sebelumnya dalam upaya tim ini untuk mempertahankan kegembiraan selama mungkin musim panas ini.

“Saya selalu suka menyerang,” kata Dest, “dan, dengan cara ini, saya bisa menyerang sedikit lebih banyak.”

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bertekad untuk mendominasi

    Menjelang laga USMNT melawan Australia, Dest ditanya siapa pemain USMNT yang paling jago menggiring bola dalam situasi satu lawan satu. Pertanyaan itu tentu saja disertai syarat: "Selain kamu".

    "Menurutku Christian [Pulisic]," kata Dest sambil tertawa. "Dia pemain yang sangat bagus dalam situasi satu lawan satu." Dest kemudian berhenti sejenak, seolah-olah ingin menambahkan sesuatu sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. "Biarkan aku tetap memilih Christian."

    Terutama dalam pertandingan melawan Australia itu, yang berlangsung tanpa kehadiran Pulisic, Dest telah menunjukkan lebih dari cukup mengapa dia layak menyandang gelar tersebut. Dalam pertandingan itu, statistik menunjukkan dia hanya berhasil melakukan dua dribel. Siapa pun yang menonton tahu bahwa jumlahnya jauh lebih banyak. Melawan Australia, Dest secara rutin menggoda para bek, melepaskan tembakan terbanyak di antara semua pemain USMNT sambil sering berkolaborasi dengan Weston McKennie untuk menciptakan kekacauan di sisi kanan lapangan. Tidak ada keraguan atau ketakutan; hanya keinginan untuk mengalahkan siapa pun yang ada di depannya.

    "Setiap kali saya menguasai bola dan berhadapan dengan para pemain ini, saya tahu saya akan melewati kamu, dan kemudian saya juga akan melewati kamu," katanya kepada GOAL musim gugur lalu. "Saya merasa percaya diri. Semua orang bisa mencoba menghentikan saya, tentu saja, tapi saya tetap akan melewati mereka. Aku suka momen-momen seperti itu. Itu mengingatkanku pada masa kecilku. Itu mengingatkanku pada video-video YouTube para idola ku. Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Neymar, Adriano — skuad Brasil. Mereka adalah pemain favoritku, para pemain yang penuh keterampilan.

    "Menurutku, melewati seorang pemain adalah hal terindah yang bisa kamu lakukan dalam olahraga ini. Melakukannya dengan penuh gaya, itulah yang dinikmati semua orang saat menonton."

    Dia bahkan lebih agresif saat melawan Paraguay. Ada sebuah momen dalam pertandingan itu di mana dia melewati seorang bek, memperlambat laju, lalu melewatinya lagi. Entah itu disengaja atau tidak, hanya Dest yang tahu. Namun, jelas terlihat bahwa dia sedang dalam performa terbaiknya, bahwa dia bermain dengan penuh kegembiraan. Dalam pertandingan itu, dia berhasil melakukan empat dribel dan memberikan lima umpan ke sepertiga akhir lapangan.

    “Tentu saja, kami selalu ingin bermain seperti itu,” katanya setelah pertandingan melawan Paraguay itu. “Itu menunjukkan bahwa kami dominan. Anda bisa melakukan hal-hal seperti itu hampir sepanjang waktu ketika Anda dominan dalam pertandingan.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Angka-angka tersebut

    Dest sendiri tampil dominan. Sepanjang babak penyisihan grup, Dest berada di peringkat kedelapan bersama pemain lain dalam hal dribel sukses per 90 menit, yang sejalan dengan pengamatan siapa pun yang telah menyaksikan pertandingan-pertandingan di awal fase ini.

    Para pemain di atasnya, secara umum, merupakan titik fokus serangan tim masing-masing. Bintang Spanyol Lamine Yamal memimpin dalam kategori ini, dan kemampuan dribelnya tidak perlu diragukan lagi. Amad Diallo dari Pantai Gading, Tahith Chong dari Curacao, Ibrahim Maza dari Aljazair, dan Jamal Musiala dari Jerman, misalnya, semuanya berada tepat di atas Dest, dan masing-masing dianggap sebagai poros serangan tim mereka.

    Sementara itu, Dest belum tentu seperti itu. Dia memang pemain kunci, tetapi belum tentu menjadi titik fokus.

    Itu memang dirancang demikian. Dalam tiga pertandingan, USMNT berada di peringkat kelima dalam hal sentuhan bola di kotak penalti dan peringkat kesepuluh dalam penguasaan bola, dengan angka tersebut sangat dipengaruhi oleh pertandingan yang lebih seimbang melawan Uruguay. Dalam tiga pertandingan tersebut, USMNT umumnya menyerang secara bergelombang. Dest adalah salah satu gelombang penyerangan itu, yang beroperasi dari posisi di lapangan yang familiar, namun sedikit berbeda.

    "Kebersamaan tim saat ini sangat kuat," kata Dest. "Semua orang percaya diri, dan semua orang yakin akan hal ini. Jelas, itu membutuhkan waktu, dan [Pochettino] punya waktu. Jadi, saya pikir kami berada di tahap yang sangat baik saat ini untuk menunjukkan kemampuan kami."

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Peran yang berbeda

    Selama bertahun-tahun, nilai Dest ditentukan oleh kemampuannya menyerang sebagai bek sayap. Ia selalu menjadi senjata andalan di posisi tersebut, sebagian berkat kemampuannya bermain baik di sisi kiri maupun kanan. Namun, yang paling penting, nilai Dest terletak pada kemampuannya untuk memengaruhi jalannya pertandingan dalam serangan. Itulah mengapa ia bergabung dengan Barcelona pada tahun 2020 dan mengapa kini, pada tahun 2026, ia menjadi salah satu senjata paling berbahaya di Eredivisie, salah satu liga yang paling terkenal dengan gaya bermain menyerangnya.

    Di awal pemusatan latihan USMNT, Dest menyebut dirinya sebagai wingback. Kapten USMNT, Tim Ream, dengan bercanda membantahnya.

    "Serge adalah pemain sayap kanan," kata Ream. "Bahkan, kami meninjau rekaman video dan, di beberapa momen, ia bermain seperti seorang wingback dan seharusnya berada lebih ke depan."

    Itulah gaya bermain Dest sejauh ini selama Piala Dunia. Bermain lebih sebagai pemain sayap, Dest ditugaskan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Di belakangnya, AS memiliki Alex Freeman sebagai bek kanan/bek tengah ketiga yang memberikan perlindungan, sehingga Dest bisa melakukan apa pun yang harus dia lakukan dalam serangan.

    "Saya pikir kami memiliki kombinasi yang bagus di sisi kanan," kata Dest tentang Freeman. "Saya juga suka bermain bersamanya. Dia kuat, tinggi, cepat, dan bek yang bagus. Selain itu, kami kadang-kadang bisa bertukar posisi, kan? Itu membuatnya semakin baik jika saya berada di sisi itu, karena saya juga bisa turun ke belakang dan bertukar posisi dengannya, sehingga lawan lebih sulit menghalangi kami karena kami lebih dinamis."

    Pada kenyataannya, Dest tidak sering bermain lebih ke belakang. Dia terus maju ke depan, menciptakan ancaman sebanyak mungkin tanpa harus memikul tanggung jawab yang biasanya diemban oleh seorang bek murni.

    "Semua orang tahu bahwa kemampuan menyerangku adalah kelebihan utamaku, jadi hal itu memberiku sedikit lebih banyak ruang dan kebebasan untuk bermain lebih ke depan," katanya. "Aku bisa mengambil lebih banyak risiko dan membantu tim menciptakan situasi dua lawan satu atau peluang mencetak gol. Aku menyukai posisi ini, dan di mana pun pelatih atau tim membutuhkanku, aku akan bermain."

    Masih harus dilihat di mana Dest akan dibutuhkan dalam pertandingan berikutnya, yaitu laga babak 32 besar melawan Bosnia & Herzegovina, tetapi dapat dipastikan bahwa ia akan dibutuhkan pada suatu saat saat AS bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sesuatu yang perlu dibuktikan

    Dest, tentu saja, pernah menghadapi babak gugur Piala Dunia sebelumnya. Pada 2022, ia bermain selama 75 menit melawan Belanda dalam kekalahan yang, karena berbagai alasan, terasa sangat pribadi bagi Dest. Saat berhadapan dengan negara tempat ia dibesarkan, tak banyak yang bisa ia lakukan saat mimpinya di Piala Dunia berakhir di tangan tim yang lebih unggul. Itu adalah pelajaran yang pahit, namun tetaplah sebuah pelajaran.

    "Di babak gugur, situasinya selalu sulit," katanya. "Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi karena ini hanya satu pertandingan. Lawannya adalah Bosnia. Aku belum pernah bermain melawan mereka, jadi ini tidak mudah, tapi menurutku kami adalah tim yang berbeda sekarang. Kami telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan saya rasa kami juga telah menunjukkannya dalam beberapa pertandingan pertama di turnamen ini. Saya rasa mereka juga tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat berat, dan mereka tahu ini tidak akan mudah.

    "Kita semua sudah sedikit lebih tua, kan? Saat ini kita memiliki banyak pemain yang lebih berpengalaman. Kita juga punya beberapa pemain baru, tapi saya merasa semua orang sangat percaya diri. Memang membantu jika kita menang di dua pertandingan pertama dan finis di posisi pertama grup, tapi semua orang sangat percaya diri. Kita hanya punya keyakinan yang kuat bahwa kita bisa melakukannya."

    Dest yakin musim panas ini bisa berbeda. Dia yakin dia punya peran penting untuk dimainkan. Dan, dalam tim USMNT versi ini, dia akhirnya punya kebebasan untuk melakukannya dengan satu-satunya cara yang dia tahu.

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