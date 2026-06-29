'Saya merasa bebas' - Sergino Dest menjadi kartu as Timnas AS di Piala Dunia saat Mauricio Pochettino mengoptimalkan bakat-bakat serangannya

Inti dari cuplikan momen terbaik adalah kamu harus punya cukup banyak momen terbaik untuk mengisinya. Tidak cukup hanya satu klip atau satu momen saja, melainkan kumpulan dari semuanya. Setelah setiap pertandingan besar, Sergino Dest meminta sebuah perusahaan untuk mengompilasi klip-klip tersebut agar dia bisa membagikannya ke seluruh dunia, dan klip-klip itu sering kali berpusat pada satu perasaan: kegembiraan.

Itulah yang dirasakan Dest setiap kali ia membuat bek lawan tergelincir. Itulah emosi yang mengalir dalam dirinya pada saat ia tahu bahwa tim lawan sudah tak berdaya. Itulah perasaan yang ia harapkan dapat ia timbulkan pada siapa pun yang menonton, terutama karena saat ini sangat sedikit pemain yang mampu menimbulkannya. Saat Dest turun ke lapangan, ia melakukannya dengan tujuan untuk menampilkan pertunjukan yang memukau. Pola pikir itu tidak berubah, bahkan di ajang Piala Dunia.

Itulah sebabnya, setelah kemenangan atas Paraguay dan Australia, tak ada kekurangan momen-momen menonjol dari Dest. Gerakan-gerakan teknis, ledakan kecepatan, sentuhan-sentuhan ciamik, dan umpan satu-dua yang mengubah jalannya pertandingan—semuanya masuk ke dalam cuplikan terbaik. Bermain di pertandingan-pertandingan terbesar dalam hidupnya, Dest tetap, tak diragukan lagi, Dest. Tak peduli momen apa pun, gayanya tak berubah.

“Saya merasa bebas,” kata bek Tim Nasional Pria AS itu baru-baru ini kepada Scuffed Podcast. “Sekarang tidak masalah; saya bisa mencoba, dan jika bola lepas, ya sudah. Jika tidak, saya lakukan apa yang saya bisa. Dan itu memberi saya kebebasan untuk tidak memikirkan ‘bagaimana jika bola lepas’.”

Dengan kebebasan yang lebih besar dari sebelumnya yang diberikan oleh Mauricio Pochettino, bintang PSV ini telah memanfaatkan sepenuhnya kebebasan tersebut. Ia melakukannya dengan caranya sendiri, dan saat Tim Nasional Pria AS bersiap menghadapi tantangan besar di babak gugur, Dest menjadi lebih krusial dari sebelumnya dalam upaya tim ini untuk mempertahankan kegembiraan selama mungkin musim panas ini.

“Saya selalu suka menyerang,” kata Dest, “dan, dengan cara ini, saya bisa menyerang sedikit lebih banyak.”