"Saya merasa banyak orang yang tidak mengerti sepak bola. Mereka memang menontonnya, tapi bisa dibilang mereka tidak memahaminya," kata pria berusia 29 tahun itu. "Itu tidak masalah, karena dengan begitu semua orang bisa membicarakannya, tapi itulah kenyataannya."
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"Saya merasa banyak orang yang tidak mengerti sepak bola": Bintang asal Belanda itu melontarkan kritik tajam kepada para pengkritiknya
Inti dari perdebatan sengit ini adalah tuduhan bahwa gelandang FC Barcelona tersebut bermain terlalu aman di lini tengah timnas Oranje. Terlalu banyak umpan aman, terlalu sedikit inisiatif dalam menyerang—demikian penilaian para pengamat di negaranya.
Tanggapan de Jong ditujukan, antara lain, kepada Wim Kieft. Juara Eropa 1988 dan pemain tim nasional yang telah 43 kali membela negaranya itu secara terbuka menuduh de Jong bahwa yang menjadi prioritas utamanya hanyalah terus-menerus meminta bola. Para analis stasiun televisi NOS bahkan mengungkapkannya dengan lebih keras, hingga menyebut permainan mantan pemain Amsterdam itu sebagai “tak tertahankan”.
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De Jong membantah kritik tersebut: "Itu tidak benar"
"Saya sering mendengar bahwa saya tidak memberikan umpan terobosan, tapi itu tidak benar. Orang-orang hanya tidak memperhatikan pertandingan dengan saksama," kata de Jong menanggapi hal itu. "Itu tergantung pada jalannya pertandingan, tapi juga pada momen tertentu. Apakah ada pemain yang melakukan pergerakan atau tidak? Bagaimana cara pemain tersebut melakukan pergerakan? Memang bisa saja memberikan umpan terobosan itu, tapi bola akhirnya selalu berakhir di tangan kiper." Beberapa orang "kesulitan memahami hal ini. Mungkin saya harus duduk bersama mereka suatu saat nanti".
De Jong juga mengkritik budaya perdebatan seputar tim nasional. “Saya rasa, di Belanda kita secara umum bisa lebih menghargai para pemain. Tentu saja kritik boleh saja dilontarkan. Namun, sering kali kritik itu begitu berlebihan hingga seorang pemain langsung dicap buruk.” Beberapa orang mengkritik hanya “untuk menarik perhatian”.
Klopp menegur van der Vaart setelah kritik tersebut
Fakta bahwa para pakar di negara asal lebih mementingkan berita utama yang paling sensasional juga ditegaskan oleh penampilan terbaru Rafael van der Vaart. Mantan bintang gelandang Hamburger SV itu, setelah pertandingan melawan Jepang, menargetkan kapten timnas Belanda Virgil van Dijk dan mengkritiknya dengan perbandingan yang patut dipertanyakan: "Agak mirip Boeing 747 yang sedang berbelok," kata van der Vaart.
Bahkan Jürgen Klopp turut angkat bicara di MagentaTV mengenai hal ini. Ia menegur van der Vaart. “Saya tidak sepenuhnya yakin apakah layak menyebut nama Rafael van der Vaart. Namun, jika suatu saat nanti dia mengatakan hal positif tentang pemain mana pun, saya siap untuk menganggapnya serius lagi,” kata Klopp. "Rasanya, dia melihat sesuatu, lalu harus mengungkapkannya dengan kata-kata yang berlebihan, dan kemudian justru menyerang balik. Tapi sebenarnya hal itu tidak penting."