"Saya merasa banyak orang yang tidak mengerti sepak bola": Bintang asal Belanda itu melontarkan kritik tajam kepada para pengkritiknya

"Saya sering mendengar bahwa saya tidak memberikan umpan terobosan, tapi itu tidak benar. Orang-orang hanya tidak memperhatikan pertandingan dengan saksama," kata de Jong menanggapi hal itu. "Itu tergantung pada jalannya pertandingan, tapi juga pada momen tertentu. Apakah ada pemain yang melakukan pergerakan atau tidak? Bagaimana cara pemain tersebut melakukan pergerakan? Memang bisa saja memberikan umpan terobosan itu, tapi bola akhirnya selalu berakhir di tangan kiper." Beberapa orang "kesulitan memahami hal ini. Mungkin saya harus duduk bersama mereka suatu saat nanti".

De Jong juga mengkritik budaya perdebatan seputar tim nasional. “Saya rasa, di Belanda kita secara umum bisa lebih menghargai para pemain. Tentu saja kritik boleh saja dilontarkan. Namun, sering kali kritik itu begitu berlebihan hingga seorang pemain langsung dicap buruk.” Beberapa orang mengkritik hanya “untuk menarik perhatian”.