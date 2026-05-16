"Saya meraih semua gelar bersama dia" - Hansi Flick mengakui kepergian Robert Lewandowski "baik" bagi Barcelona, sementara sang penyerang mengonfirmasi kepindahannya pada musim panas ini
Flick memberikan penghormatan kepada seorang 'profesional sejati'
Menjelang laga La Liga Barcelona melawan Real Betis, Flick menanggapi berita yang mendominasi pemberitaan di Spanyol. Pelatih asal Jerman itu, yang sebelumnya pernah melatih Lewandowski di Bayern Munich, mengungkapkan kekagumannya atas kontribusi sang penyerang bagi kariernya maupun klub Catalan tersebut.
"Percakapan kami berjalan lancar. Dia berbicara dengan tim dan mengucapkan selamat tinggal. Ini adalah masa yang luar biasa. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya memenangkan setiap gelar bersama dia. Totalnya ada sembilan gelar. Merupakan suatu kehormatan bisa bekerja sama dengannya; dia adalah seorang profesional sejati. Dia adalah panutan, dia menjaga dirinya dengan baik, itulah mengapa dia bisa bermain di level tersebut. Sekarang dia ingin perubahan, dia ingin pindah. Ini baik untuknya dan untuk klub. Dia adalah orang yang hebat dan pemain yang hebat," kata Flick kepada para wartawan.
Misi berhasil diselesaikan oleh penembak jitu asal Polandia
Keputusan Lewandowski menandai berakhirnya era gemilang yang dimulai sejak kedatangannya dari Jerman pada tahun 2022 dengan biaya transfer sebesar €50 juta. Pemain berusia 37 tahun itu mengonfirmasi kepergiannya melalui media sosial, dengan menyatakan bahwa ia merasa misinya telah selesai setelah mengoleksi tujuh trofi selama empat tahun berkarier di Spanyol, termasuk tiga gelar La Liga dan tiga Piala Super Spanyol. Musim debutnya sangat berkesan, karena ia meraih Trofi Pichichi dan membawa Barca meraih gelar domestik, namun pengaruhnya jauh melampaui itu. Penyerang ini juga memainkan peran penting dalam treble domestik klub pada musim 2024-25, mencetak gol sebanyak 42 kali dalam satu musim tersebut untuk mengukuhkan warisannya sebagai pilar serangan Blaugrana.
Flick menegaskan kembali bahwa keputusan tersebut diambil atas kesepakatan bersama dan dihormati oleh petinggi di Camp Nou. "Keputusan telah diambil seperti ini. Kami tidak mempertimbangkan kemungkinan lain. Kami menghormatinya," tambahnya.
Striker tersebut dilaporkan telah menyampaikan pidato perpisahan yang emosional kepada rekan-rekan setimnya di tempat latihan saat ia bersiap untuk penampilan terakhirnya di stadion.
Menggantikan seorang tokoh legendaris
Dengan 119 gol dalam 191 penampilan, yang menempatkannya di peringkat ke-14 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, mencari pengganti bagi pemain asal Polandia yang sangat tajam ini bukanlah tugas yang mudah bagi jajaran direksi Barcelona. Flick mengakui bahwa departemen pemandu bakat klub sudah mulai memandang ke masa depan, meski ia menyadari kesulitan dalam proses pencarian menjelang jendela transfer musim panas.
"Jelas bahwa tidak mudah menemukan seseorang sekelas Robert. Ia adalah seorang profesional yang fantastis dan pribadi yang hebat. Kami akan merindukannya, tetapi kami perlu memperbarui struktur," jelas Flick. Ia lebih lanjut mencatat bahwa klub memiliki waktu yang cukup untuk mencari penggantinya: "Kami memiliki waktu untuk mengisi posisinya. Ia layak mendapatkan perpisahan yang layak. Ia akan menjadi starter, ia pantas mendapatkannya. Kami akan melihat pasar. Kami punya waktu."
Warisan kerja keras dan kepemimpinan
Selain soal gol, Flick ingin menekankan kekuatan mental dan kualitas kepemimpinan yang dibawa Lewandowski ke ruang ganti. Sebagai sosok berpengalaman, ia membantu membimbing generasi muda bintang-bintang Barcelona melewati masa transisi dan kesulitan finansial yang dihadapi klub.
"Dia adalah panutan yang hebat. Dia memberikan segalanya. Merupakan suatu kehormatan bisa bekerja sama dengannya dan melihat betapa kerasnya dia bekerja. Dia selalu ada di sana, di masa-masa sulit," tutup Flick. Meskipun klub-klub MLS telah menunjukkan minat, laporan menyebutkan bahwa raksasa Liga Pro Saudi, Al-Hilal, telah mengajukan tawaran kontrak resmi kepada sang veteran, dengan klub yang berbasis di Riyadh itu bersedia membayar gaji sekitar €90 juta per musim.