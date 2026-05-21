Son Hueng-Min GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

"Saya menyimpannya untuk Piala Dunia" - Son Heung-Min tak terpengaruh oleh paceklik gol LAFC saat Korea Selatan memimpikan prestasi besar

Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, penyerang asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa ia akan mengatasi krisis golnya menjelang Piala Dunia

Son Heung-Min masih memandang Piala Dunia layaknya seorang anak kecil.

Dia masih ingat kegembiraan saat mengikuti turnamen pertamanya: antisipasi saat dipanggil, euforia menjelang turnamen, dan kesuksesan individu yang diraih berkat gol di babak penyisihan grup melawan Aljazair.

Saat itu ia berusia 21 tahun, dan merupakan harapan masa depan sepak bola Korea. Itu terjadi 12 tahun yang lalu dan sekitar 150 gol yang telah dicetaknya. Namun, sebagian dari kegembiraan itu masih tersisa. Dan saat bintang Korea Selatan dan LAFC ini menghadapi Piala Dunia keempatnya, tidak banyak yang benar-benar berubah.

“Tidak peduli berapa banyak Piala Dunia yang telah Anda mainkan; Piala Dunia itu seperti mimpi seorang anak. Sebagai orang dewasa, ketika Anda memikirkan Piala Dunia, saya merasa seperti masih anak-anak,” katanya kepada GOAL melalui kampanye Next Starts Now dari Hyundai.

Namun, Piala Dunia kali ini sedikit berbeda. Persiapannya serupa, kegembiraannya pun ada. Tapi ada satu masalah: Son belum mencetak gol musim ini bersama LAFC. Setelah memulai kariernya di LAFC dengan 12 gol dalam 13 pertandingan pada akhir 2025, gol-golnya kini seolah mengering. Ia masih belum mencetak gol di MLS, dan meskipun telah mengumpulkan 16 assist di semua kompetisi, keahlian khasnya tak terlihat.

Beberapa orang mungkin akan khawatir. Namun, Son tidak.

“Saya merasa baik, saya merasa hebat. Jelas, saya kehilangan beberapa gol, tapi saya kira itu akan datang di Piala Dunia,” katanya.

  • Son 2014 World CupGetty

    Merenungkan perjalanannya bersama Korea Selatan

    Itulah posisi di mana Son berada saat ini. Sangat sedikit pesepakbola yang menjadi bintang tunggal di tim nasionalnya. Memang benar, Korea memiliki beberapa pemain di klub-klub papan atas, tetapi Son—dengan kualitas, citra, dan panggungnya—berada di level yang jauh lebih tinggi. Ini bukan hanya soal gol dan jumlah pengikut di media sosial, atau fakta bahwa ia, tanpa ragu, adalah pesepakbola Asia paling dikenal di dunia. Ia memang merupakan simbol nasional. Dan kini, di usia 33 tahun, ia ditugaskan untuk membawa Korea melangkah sedikit lebih jauh daripada yang pernah mereka capai dalam ingatan baru-baru ini.

    Pada 2002, Korea menjadi tuan rumah dan lolos ke semifinal. Son saat itu berusia 10 tahun, dan menonton di TV saat negaranya mengalahkan Spanyol di perempat final melalui adu penalti. Meskipun mereka akhirnya kalah dari Jerman di semifinal, tim itu membantu membentuk generasi Son.

    Pada Piala Dunia 2014, Son sendiri berada di sana. Ia sama sekali bukan sosok yang tak dikenal di Jerman—setelah mencetak lebih dari 10 gol sebagai pemain berusia 20 tahun untuk Hamburg—dan ia adalah rahasia umum bagi negaranya. Namun di luar itu? Son adalah pemain muda yang menjanjikan di tim yang tak banyak diharapkan orang. Dan para skeptis benar. Korea meraih satu poin yang terhormat melawan Rusia, tapi kalah di dua pertandingan berikutnya. Son mencetak gol melawan Aljazair, tapi timnya pulang lebih awal. Itu hanyalah sekilas gambaran dari apa yang akan terjadi.

    “Pada Piala Dunia pertama saya, peran saya berbeda dengan sekarang. Saya adalah kapten tim nasional ini, jelas ada generasi baru,” katanya.

    Dan kemudian, ada tahun-tahun peningkatan di antaranya: gol luar biasa yang menyingkirkan Jerman pada 2018, kemenangan di Asian Games 2018, dan penunjukan sebagai kapten setahun kemudian. Ditambah dengan masa-masa produktif di Spurs, serta kemitraan yang mematikan dengan Harry Kane, Son telah menjadi bintang yang diharapkan banyak orang.

  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    "Tekanan berarti kamu sedang berprestasi"

    Kini, Son adalah bintang utamanya. Ia telah menjadi kapten timnas negaranya selama tujuh tahun. Anak muda yang mencetak gol ke gawang Aljazair itu terasa seperti sudah berlalu berabad-abad yang lalu.

    Dan sekarang, ada perbedaan. Korea bermain bagus - lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, mereka berhasil mencapai babak 16 besar dan mengalahkan Portugal di babak penyisihan grup. Penampilan yang kuat itu, serta meningkatnya kehadiran talenta Korea di klub-klub papan atas di seluruh dunia, telah menambah tekanan pada Son dan rekan-rekannya. Mereka bukan lagi tim underdog yang berani.

    “Tekanan berarti Anda sedang tampil baik. Itulah mengapa semua orang memberi Anda banyak tekanan. Saya selalu memikirkan hal-hal positif. Hal itu membuat saya menjadi pemain yang lebih baik dan manusia yang lebih baik,” kata Son.

    Korea Selatan memiliki talenta-talenta hebat yang bisa diandalkan. Kim Min-Jae adalah pemain reguler Bayern Munich - dan seharusnya sudah kembali setelah pulih dari cedera lutut. Lee Kang-In memenangkan Liga Champions bersama PSG tahun lalu dan sering dipanggil oleh Luis Enrique. Hwang In-Beom, pemain andalan klub Eredivisie Feyenoord, juga akan menjadi bagian dari skuad.

    Son bukan lagi satu-satunya. Dan mungkin beban itu terasa sedikit lebih mudah untuk ditangani.

    “Kamu pasti bikin kesalahan,” akunya. “Tapi ada juga rekan setim yang membantu. Jadi, aku selalu berbagi tekanan dengan rekan-rekan setimku. Mereka sangat, sangat baik dalam membantuku.”

    Korea juga memiliki tambahan baru dengan Jens Castrop, gelandang Borussia Monchengladbach kelahiran Jerman yang akan menjadi pemain Piala Dunia pertama kelahiran asing bagi negara tersebut.

    “Menyenangkan melihat generasi baru, dan menyenangkan bermain bersama mereka. Saya berusaha mengajarkan banyak hal kepada mereka,” kata Son.

    Itu mungkin menjadi keunggulan yang dibutuhkan Korea, dan Son, tentu saja, masih bisa membantu.

    “Saya berusaha membantu mereka, berusaha memberikan banyak hal baik untuk menginspirasi mereka,” kata Son.

    Namun, pengalaman tetap ada. Hong Myung-bo, yang pernah menjadi kapten tim pada tahun 2002 dan pernah melatih tim sebelumnya, kembali bergabung. Hal ini memberikan rasa percaya diri tertentu.

    “Kami tidak bisa menjamin hasilnya, dan saya tidak ingin mengatakan sejauh mana kami bisa melangkah,” katanya. “Saya hanya ingin kami memainkan gaya sepak bola kami di setiap pertandingan. Kami berjuang, kami agresif, kami saling membantu.”

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    'Bagaimana mungkin aku menyalahkan seseorang?'

    Semua ini akan jauh lebih mudah jika Son bisa mencetak gol dengan lebih konsisten. Namun, hal itu belum terwujud bagi LAFC. Mereka telah tergelincir ke peringkat bawah klasemen Wilayah Barat. Dan meskipun mereka masih termasuk di antara tim favorit untuk melaju ke babak selanjutnya, jelas ada masa adaptasi di bawah manajer baru Marc Dos Santos.

    “Saya tidak berpikir ini salah manajer. Saya sedikit kurang beruntung; mungkin kiper lawan melakukan beberapa penyelamatan yang bagus atau luar biasa. Ini salah saya. Maksud saya, bagaimana saya bisa menyalahkan orang lain?” katanya.

    Secara lebih luas, ini adalah pemain yang telah mencetak lebih dari 200 gol di semua kompetisi di sepak bola klub, dan 54 gol lagi untuk negaranya. Dia memenangkan Sepatu Emas Liga Premier pada 2022. Itu tentu saja berarti sesuatu.

    “Saya tidak khawatir. Saya telah mencetak begitu banyak gol di masa lalu, dan itu tidak akan hilang,” katanya. “Kemampuan itu akan selalu ada.”

  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    'Kita berjuang bersama'

    Son juga pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Ia tak mencetak gol dalam 11 pertandingan pada paruh akhir musim 2017-18, gagal mencetak gol sejak Maret hingga awal Piala Dunia. Ia kemudian mencetak dua gol dalam tiga pertandingan bersama tim nasionalnya.

    Sebenarnya, performa Korea belakangan ini tidak konsisten. Mereka kalah dalam dua pertandingan berturut-turut melawan Pantai Gading terlebih dahulu, lalu Austria pada bulan Maret. Namun, kemenangan meyakinkan 2-0 atas USMNT pada bulan September lalu, yang diwarnai dengan serangan balik yang memukau, menunjukkan apa yang mungkin mampu mereka lakukan (Son mencetak satu gol dan memberikan satu assist).

    Itulah jenis permainan yang dia tahu bisa mereka lakukan.

    “Ketika saatnya tiba, dan kita semua bersatu, kita berjuang bersama. Ini adalah budaya Korea, dan kita ingin melakukannya di Piala Dunia. Ini akan menjadi tantangan yang berat,” katanya.

    Dan mungkin, hanya itu yang perlu dia lakukan. Ada sesuatu yang berbeda saat mengenakan seragam tim nasionalnya, kegembiraan seperti anak kecil yang menguasai dirinya.

    “Ini adalah Piala Dunia keempat saya, tetapi rasanya seperti ini adalah Piala Dunia pertama saya. Saya sangat bersemangat,” katanya.

    Jadi, gol-gol belum datang sekarang? Bagi Son, itu berarti satu hal:

    “Saya menyimpannya untuk Piala Dunia.”

