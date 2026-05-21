"Saya menyimpannya untuk Piala Dunia" - Son Heung-Min tak terpengaruh oleh paceklik gol LAFC saat Korea Selatan memimpikan prestasi besar

Kini, Son adalah bintang utamanya. Ia telah menjadi kapten timnas negaranya selama tujuh tahun. Anak muda yang mencetak gol ke gawang Aljazair itu terasa seperti sudah berlalu berabad-abad yang lalu.

Dan sekarang, ada perbedaan. Korea bermain bagus - lebih baik daripada beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, mereka berhasil mencapai babak 16 besar dan mengalahkan Portugal di babak penyisihan grup. Penampilan yang kuat itu, serta meningkatnya kehadiran talenta Korea di klub-klub papan atas di seluruh dunia, telah menambah tekanan pada Son dan rekan-rekannya. Mereka bukan lagi tim underdog yang berani.

“Tekanan berarti Anda sedang tampil baik. Itulah mengapa semua orang memberi Anda banyak tekanan. Saya selalu memikirkan hal-hal positif. Hal itu membuat saya menjadi pemain yang lebih baik dan manusia yang lebih baik,” kata Son.

Korea Selatan memiliki talenta-talenta hebat yang bisa diandalkan. Kim Min-Jae adalah pemain reguler Bayern Munich - dan seharusnya sudah kembali setelah pulih dari cedera lutut. Lee Kang-In memenangkan Liga Champions bersama PSG tahun lalu dan sering dipanggil oleh Luis Enrique. Hwang In-Beom, pemain andalan klub Eredivisie Feyenoord, juga akan menjadi bagian dari skuad.

Son bukan lagi satu-satunya. Dan mungkin beban itu terasa sedikit lebih mudah untuk ditangani.

“Kamu pasti bikin kesalahan,” akunya. “Tapi ada juga rekan setim yang membantu. Jadi, aku selalu berbagi tekanan dengan rekan-rekan setimku. Mereka sangat, sangat baik dalam membantuku.”

Korea juga memiliki tambahan baru dengan Jens Castrop, gelandang Borussia Monchengladbach kelahiran Jerman yang akan menjadi pemain Piala Dunia pertama kelahiran asing bagi negara tersebut.

“Menyenangkan melihat generasi baru, dan menyenangkan bermain bersama mereka. Saya berusaha mengajarkan banyak hal kepada mereka,” kata Son.

Itu mungkin menjadi keunggulan yang dibutuhkan Korea, dan Son, tentu saja, masih bisa membantu.

“Saya berusaha membantu mereka, berusaha memberikan banyak hal baik untuk menginspirasi mereka,” kata Son.

Namun, pengalaman tetap ada. Hong Myung-bo, yang pernah menjadi kapten tim pada tahun 2002 dan pernah melatih tim sebelumnya, kembali bergabung. Hal ini memberikan rasa percaya diri tertentu.

“Kami tidak bisa menjamin hasilnya, dan saya tidak ingin mengatakan sejauh mana kami bisa melangkah,” katanya. “Saya hanya ingin kami memainkan gaya sepak bola kami di setiap pertandingan. Kami berjuang, kami agresif, kami saling membantu.”