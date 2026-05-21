"Saya menyimpannya untuk Piala Dunia" - Son Heung-Min tak terpengaruh oleh paceklik gol LAFC saat Korea Selatan memimpikan prestasi besar

Son Heung-Min masih memandang Piala Dunia layaknya seorang anak kecil.
Dia masih ingat kegembiraan saat mengikuti turnamen pertamanya: antisipasi saat dipanggil, euforia menjelang turnamen, dan kesuksesan individu yang diraih berkat gol di babak penyisihan grup melawan Aljazair.
Saat itu ia berusia 21 tahun, dan merupakan harapan masa depan sepak bola Korea. Itu terjadi 12 tahun yang lalu dan sekitar 150 gol yang telah dicetaknya. Namun, sebagian dari kegembiraan itu masih tersisa. Dan saat bintang Korea Selatan dan LAFC ini menghadapi Piala Dunia keempatnya, tidak banyak yang benar-benar berubah.
“Tidak peduli berapa banyak Piala Dunia yang telah Anda mainkan; Piala Dunia itu seperti mimpi seorang anak. Sebagai orang dewasa, ketika Anda memikirkan Piala Dunia, saya merasa seperti masih anak-anak,” katanya kepada GOAL melalui kampanye Next Starts Now dari Hyundai.
Namun, Piala Dunia kali ini sedikit berbeda. Persiapannya serupa, kegembiraannya pun ada. Tapi ada satu masalah: Son belum mencetak gol musim ini bersama LAFC. Setelah memulai kariernya di LAFC dengan 12 gol dalam 13 pertandingan pada akhir 2025, gol-golnya kini seolah mengering. Ia masih belum mencetak gol di MLS, dan meskipun telah mengumpulkan 16 assist di semua kompetisi, keahlian khasnya tak terlihat.
Beberapa orang mungkin akan khawatir. Namun, Son tidak.
“Saya merasa baik, saya merasa hebat. Jelas, saya kehilangan beberapa gol, tapi saya kira itu akan datang di Piala Dunia,” katanya.