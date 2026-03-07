AFP
Diterjemahkan oleh
"Saya menyerah" - Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan bahwa Carabao Cup menjadi prioritas utama dibandingkan Liga Champions dalam serangan terbarunya terhadap otoritas terkait penjadwalan pertandingan
FA tidak memberikan bantuan.
Kebuntuan jadwal pertandingan datang pada saat yang kritis bagi City, yang terus berjuang di empat front. Sementara lawan-lawan mereka di Spanyol dan Prancis mendapatkan bantuan khusus untuk meningkatkan peluang mereka meraih kejayaan Eropa, tim Guardiola terpaksa menghadapi jadwal domestik yang padat dan tak kunjung mereda. Pelatih asal Catalunya itu meyakini bahwa otoritas sepak bola Inggris tidak memberikan tingkat bantuan yang sama kepada wakil-wakil mereka di Liga Champions seperti yang dilakukan liga-liga Eropa lainnya. Guardiola menyoroti fakta bahwa pertandingan Real Madrid melawan Celta Vigo dipindahkan ke hari Jumat untuk membantu persiapan mereka, sementara Paris Saint-Germain juga melihat pertandingan liga mereka dipindahkan dan bahkan ditunda untuk mengakomodasi komitmen kontinental mereka.
- AFP
Guardiola menyerah pada jadwal.
Meskipun statusnya sebagai salah satu manajer paling sukses dalam sejarah sepak bola, Guardiola mengakui bahwa dia telah berhenti mencoba mempengaruhi para pengambil keputusan. "Di sini, yang lebih penting adalah apa yang terjadi di Carabao Cup daripada pertandingan Liga Champions bagi tim-tim Inggris. Hal itu terjadi sejak hari pertama. Jadi, itu tidak mengejutkan," katanya kepada wartawan selama konferensi pers pra-pertandingan.
Pelatih tersebut juga menjelaskan lebih lanjut tentang pengunduran dirinya terkait situasi tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak terlalu memperhatikan, tapi saya sudah menyerah sejak lama. Saat kami memenangkan treble, situasinya sama persis. Jadi saya tidak akan menelepon, meskipun dalam 10 tahun di sini saya tahu banyak rekan saya dari semua generasi melakukannya. Saya tidak meminta apa-apa dan jika kita bermain pukul 8 malam, kita bermain pukul 8 malam. Bermain di malam hari, kita bisa bepergian pada Sabtu. Itu keuntungannya. Kerugiannya adalah pemulihan untuk Madrid lebih sedikit."
Pentingnya kesuksesan di kompetisi domestik
Meskipun ada keluhan tentang jadwal, Guardiola tetap berkomitmen pada Piala FA, sebuah kompetisi di mana City telah mencapai babak semifinal dalam delapan dari sembilan musimnya di Manchester. Dia menyebut kehadiran konsisten klub di babak-babak akhir sebagai bukti pendekatan profesional mereka, bahkan ketika kalender bertanding tidak menguntungkan.
"Berapa banyak final yang kami mainkan dalam beberapa tahun terakhir? Berapa banyak semifinal? Banyak, itu berarti Piala FA selalu sangat penting. Kami akan bertandang ke Newcastle untuk menang dan lolos ke babak berikutnya. Itu pasti 100%," kata Guardiola.
- Getty Images Sport
Peningkatan performa akibat cedera bagi The Blues
Di tengah drama penjadwalan, City mendapat kabar baik terkait cedera para bintang Kroasia mereka. Mateo Kovacic telah kembali berlatih setelah menjalani operasi yang sukses, sementara klub berharap Josko Gvardiol dapat kembali sebelum musim berakhir. Sementara itu, Rico Lewis, yang absen dalam dua pertandingan terakhir, tidak dapat bermain karena cedera, seperti yang diungkapkan oleh Guardiola.
Iklan