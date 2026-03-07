"Saya menyerah" - Manajer Manchester City, Pep Guardiola, menegaskan bahwa Carabao Cup menjadi prioritas utama dibandingkan Liga Champions dalam serangan terbarunya terhadap otoritas terkait penjadwalan pertandingan

Meskipun statusnya sebagai salah satu manajer paling sukses dalam sejarah sepak bola, Guardiola mengakui bahwa dia telah berhenti mencoba mempengaruhi para pengambil keputusan. "Di sini, yang lebih penting adalah apa yang terjadi di Carabao Cup daripada pertandingan Liga Champions bagi tim-tim Inggris. Hal itu terjadi sejak hari pertama. Jadi, itu tidak mengejutkan," katanya kepada wartawan selama konferensi pers pra-pertandingan.

Pelatih tersebut juga menjelaskan lebih lanjut tentang pengunduran dirinya terkait situasi tersebut, dengan mengatakan: "Saya tidak terlalu memperhatikan, tapi saya sudah menyerah sejak lama. Saat kami memenangkan treble, situasinya sama persis. Jadi saya tidak akan menelepon, meskipun dalam 10 tahun di sini saya tahu banyak rekan saya dari semua generasi melakukannya. Saya tidak meminta apa-apa dan jika kita bermain pukul 8 malam, kita bermain pukul 8 malam. Bermain di malam hari, kita bisa bepergian pada Sabtu. Itu keuntungannya. Kerugiannya adalah pemulihan untuk Madrid lebih sedikit."