Berbicara kepada CBS seusai peluit akhir, Semenyo tak menyembunyikan kekecewaannya atas penampilannya di depan gawang.

"Sejujurnya, ini cukup membuat frustrasi," aku penyerang City itu. "Saat ini saya agak menyalahkan diri sendiri karena semua peluang yang saya lewatkan. Namun, saya rasa secara kolektif, respons kami sangat baik dan kami menyulitkan mereka berkali-kali. Jadi, sayang sekali kami tidak mencetak gol. Kami akan mengambil sisi positifnya dan berusaha lagi."

Penyerang itu juga memuji lawan mereka asal Prancis, seraya mengakui kualitas luar biasa dalam skuad mereka setelah kekalahan tersebut.

"Mereka jelas salah satu tim terbaik ... Ada kandidat Ballon d'Or di seluruh skuad mereka," tambahnya. "Mereka membuat pertandingan hari ini sangat sulit bagi kami. Kami tahu apa yang akan kami hadapi, mereka bermain dengan cara yang sangat tidak lazim. Mereka patut mendapat pujian. Itulah sebabnya mereka menjadi juara Eropa dua kali berturut-turut."



