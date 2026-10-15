Getty Images Sport
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“Saya menyalahkan diri sendiri!” Antoine Semenyo sesali penyelesaian akhir bak mimpi buruk saat Manchester City kalah dari PSG di Liga Champions
Manchester City dikejutkan gempuran kilat PSG di awal laga
Tim tamu tampil gemilang pada awal pertandingan Rabu, unggul telak 3-0 dalam 35 menit pertama dan membungkam penonton di Etihad. Kebangkitan tuan rumah selepas jeda, yang dipelopori Erling Haaland, akhirnya tak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan 4-2.
City menciptakan banyak peluang sepanjang laga, mencatatkan 27 tembakan dan total gol harapan (xG) sebesar 2,5. Namun, penyelesaian akhir mereka jauh dari memuaskan. Semenyo menjadi salah satu yang paling banyak menyia-nyiakan peluang, terutama ketika ia gagal memanfaatkan kesempatan emas tak lama setelah gol pertama Haaland. Jika peluang itu berbuah gol, ketertinggalan City akan terpangkas menjadi 3-2.
- Getty Images Sport
Semenyo sesali peluang yang terbuang
Berbicara kepada CBS seusai peluit akhir, Semenyo tak menyembunyikan kekecewaannya atas penampilannya di depan gawang.
"Sejujurnya, ini cukup membuat frustrasi," aku penyerang City itu. "Saat ini saya agak menyalahkan diri sendiri karena semua peluang yang saya lewatkan. Namun, saya rasa secara kolektif, respons kami sangat baik dan kami menyulitkan mereka berkali-kali. Jadi, sayang sekali kami tidak mencetak gol. Kami akan mengambil sisi positifnya dan berusaha lagi."
Penyerang itu juga memuji lawan mereka asal Prancis, seraya mengakui kualitas luar biasa dalam skuad mereka setelah kekalahan tersebut.
"Mereka jelas salah satu tim terbaik ... Ada kandidat Ballon d'Or di seluruh skuad mereka," tambahnya. "Mereka membuat pertandingan hari ini sangat sulit bagi kami. Kami tahu apa yang akan kami hadapi, mereka bermain dengan cara yang sangat tidak lazim. Mereka patut mendapat pujian. Itulah sebabnya mereka menjadi juara Eropa dua kali berturut-turut."
Para raja Eropa menegaskan dominasi mereka
Hasil ini menunjukkan mengapa PSG dianggap sebagai salah satu tim elite di benua ini. Dalam upaya meraih gelar Liga Champions ketiga berturut-turut, raksasa Prancis itu menampilkan permainan menyerang yang menghancurkan dan menegaskan kapasitas mereka sebagai kandidat juara.
Ini menjadi kekalahan pertama City di semua kompetisi musim ini, sekaligus menjadi pengingat keras bagi tuan rumah. Skor akhir bisa saja lebih telak, tetapi Ferran Torres gagal menuntaskan penalti pada pengujung laga yang bisa memberi PSG gol kelima.
- AFP
City harus menata ulang langkah setelah dihadapkan pada kenyataan
City harus segera bangkit dari kekalahan pertama mereka dalam laga kompetitif musim ini dan memperbaiki penyelesaian akhir yang belum konsisten. Kegagalan memanfaatkan peluang-peluang dengan kemungkinan besar berbuah gol saat menghadapi tim-tim elite Eropa akan terus merugikan mereka jika pemborosan peluang seperti saat melawan PSG kembali terulang. Skuad City kini harus membawa semangat perjuangan mereka pada babak kedua ke laga-laga domestik mendatang untuk kembali membangun momentum penting.
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