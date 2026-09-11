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'Saya menutupinya dengan selimut saat pengeboman!' Arda Turan mengungkap rahasia liar di balik raihan poin berani Shakhtar di Liga Champions
Shakhtar meraih poin berharga di Eindhoven
Shakhtar Donetsk memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan hasil imbang 1-1 yang penuh keberanian melawan PSV Eindhoven di Philips Stadion. Gelandang Venezuela Gleiker Mendoza membawa tim Ukraina unggul pada masa injury time babak pertama sebelum Sergino Dest menyamakan kedudukan untuk tuan rumah sesaat setelah jeda.
Shakhtar mampu menahan tekanan intens di akhir laga dari juara Belanda itu untuk mengamankan satu poin penting di kandang lawan.
Pelatih kepala Arda Turan memuji disiplin taktis dan keberanian skuadnya saat menghadapi salah satu tim dengan pressing paling agresif di Eropa.
- ANP
Turan merinci keberanian taktis dan posisi tubuh
Berbicara setelah pertandingan, Turan mengungkapkan bagaimana ia menginstruksikan para pemainnya untuk mengatasi pressing satu lawan satu intens dari PSV. Mantan gelandang Barcelona itu mendesak skuadnya untuk memainkan gaya sepak bola mereka sendiri alih-alih mencoba meniru intensitas tim tuan rumah.
Ia menyoroti pergerakan diagonal spesifik dan penyesuaian posisi tubuh yang diperlukan untuk melewati garis tekanan awal PSV.
"Saya mengatakan kepada mereka: jika kami bermain seperti PSV, kami tidak akan menang," ujar Turan. "Kami perlu memainkan sepak bola kami sendiri agar bisa bersaing. Lawan menggunakan pressing satu lawan satu, jadi saya memperingatkan para pemain saya bahwa mereka perlu menempatkan tubuh mereka dengan benar."
Ikatan emosional di balik debutan muda Isaque
Turan juga membagikan kisah pribadi yang menyentuh tentang gelandang berusia 19 tahun, Isaque, yang menjalani debutnya di Liga Champions. Ia mengenang saat menyelimuti remaja itu dengan selimut di lobi hotel selama serangan pengeboman pada awal hubungan kerja mereka.
Sang pelatih kepala menegaskan bahwa melewati kesulitan seperti itu membantu membangun ketangguhan yang dibutuhkan untuk malam-malam Eropa dengan tekanan tinggi.
"Ketika saya memikirkan Isaque, saya teringat sebuah foto di ponsel saya," ungkap Turan. "Foto itu diambil pada malam ketika kami sedang dibom dan saya menyelimutinya dengan selimut di lobi hotel. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus siap untuk pertarungan."
- ANP
Mendoza menikmati gol pada debut impiannya
Pencetak gol Mendoza mengungkapkan kegembiraannya setelah menandai debutnya di Liga Champions dengan gol melengkung yang memukau. Gelandang itu memuji instruksi taktis Turan untuk menyerang ruang half-space di antara lini pertahanan PSV karena menciptakan peluang gol tersebut.
Ia mengakui intensitas kompetisi yang luar biasa sambil menantikan laga-laga berikutnya.
"Saya tidak bisa mengungkapkan emosi saya dengan kata-kata," tambah Mendoza. "Mister selalu menekankan bahwa kami harus menyerang ruang half-space di antara lini. Yang paling penting adalah kami terus melaju dengan ritme ini dan terus meraih poin."
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