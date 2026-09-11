Shakhtar Donetsk memulai kampanye Liga Champions UEFA mereka dengan hasil imbang 1-1 yang penuh keberanian melawan PSV Eindhoven di Philips Stadion. Gelandang Venezuela Gleiker Mendoza membawa tim Ukraina unggul pada masa injury time babak pertama sebelum Sergino Dest menyamakan kedudukan untuk tuan rumah sesaat setelah jeda.

Shakhtar mampu menahan tekanan intens di akhir laga dari juara Belanda itu untuk mengamankan satu poin penting di kandang lawan.

Pelatih kepala Arda Turan memuji disiplin taktis dan keberanian skuadnya saat menghadapi salah satu tim dengan pressing paling agresif di Eropa.