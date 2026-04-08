"Saya menolak bekerja dalam kondisi seperti ini!" - Pelatih Ligue 1 mengecam pengurus klub saat mengumumkan keputusannya untuk hengkang

Dalam wawancara terbuka dengan Ouest-France, Pantaloni mengonfirmasi keputusannya untuk mundur dari kursi pelatih. Mantan pelatih Ajaccio ini bergabung pada 2024 dengan tujuan jelas untuk memastikan promosi dari Ligue 2, sebuah prestasi yang berhasil diraih klub secara langsung dengan kembali ke kasta tertinggi pada 2025. Namun, kesuksesan di lapangan tidak sejalan dengan keharmonisan di balik layar.

Membuka diri mengenai rasa frustrasinya dan alasan di balik kepergiannya yang akan segera terjadi, sang manajer berkata: "Ada satu alasan utama: ketidakpercayaan yang ditunjukkan oleh manajemen sejak saya tiba. Jika kita kembali ke awal, ketika saya diberi tahu bahwa akan ada pergantian pelatih [pada tahun 2024], agen saya menghubungkan saya dengan manajemen. Saya melakukan tiga panggilan video: dengan Arnaud Tanguy [CEO], Laurent Koscielny [direktur olahraga], dan dengan presiden.

"Setelah itu, saya mengetahui bahwa saya bukanlah pelatih yang terpilih. Laurent Abergel, yang mengenal saya, 'mendesak' presiden. Laurent [Abergel] memikul tanggung jawab yang berat, karena hal itu tidak mudah, dengan tujuan untuk segera kembali ke Ligue 1. Saya telah menerima tantangan tersebut, yang sangat fantastis, karena saya merasa mampu melakukannya. Namun, saya menandatangani kontrak dengan syarat-syarat ini, yang jelas menunjukkan bahwa ada banyak keraguan terhadap saya, bahwa manajemen tidak terlalu yakin dengan pilihan mereka."