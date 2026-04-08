AFP
"Saya menolak bekerja dalam kondisi seperti ini!" - Pelatih Ligue 1 mengecam pengurus klub saat mengumumkan keputusannya untuk hengkang
Runtuhnya kepercayaan di Lorient
Dalam wawancara terbuka dengan Ouest-France, Pantaloni mengonfirmasi keputusannya untuk mundur dari kursi pelatih. Mantan pelatih Ajaccio ini bergabung pada 2024 dengan tujuan jelas untuk memastikan promosi dari Ligue 2, sebuah prestasi yang berhasil diraih klub secara langsung dengan kembali ke kasta tertinggi pada 2025. Namun, kesuksesan di lapangan tidak sejalan dengan keharmonisan di balik layar.
Membuka diri mengenai rasa frustrasinya dan alasan di balik kepergiannya yang akan segera terjadi, sang manajer berkata: "Ada satu alasan utama: ketidakpercayaan yang ditunjukkan oleh manajemen sejak saya tiba. Jika kita kembali ke awal, ketika saya diberi tahu bahwa akan ada pergantian pelatih [pada tahun 2024], agen saya menghubungkan saya dengan manajemen. Saya melakukan tiga panggilan video: dengan Arnaud Tanguy [CEO], Laurent Koscielny [direktur olahraga], dan dengan presiden.
"Setelah itu, saya mengetahui bahwa saya bukanlah pelatih yang terpilih. Laurent Abergel, yang mengenal saya, 'mendesak' presiden. Laurent [Abergel] memikul tanggung jawab yang berat, karena hal itu tidak mudah, dengan tujuan untuk segera kembali ke Ligue 1. Saya telah menerima tantangan tersebut, yang sangat fantastis, karena saya merasa mampu melakukannya. Namun, saya menandatangani kontrak dengan syarat-syarat ini, yang jelas menunjukkan bahwa ada banyak keraguan terhadap saya, bahwa manajemen tidak terlalu yakin dengan pilihan mereka."
Kontroversi seputar klausul kontrak
Rangkaian peristiwa tersebut semakin memperparah ketegangan. Setelah Lorient terdegradasi, sang pelatih ditugaskan untuk menangani proyek rekonstruksi yang sulit. Meskipun berhasil mencapai semua target, ia mengaku tawaran perpanjangan kontrak sangat terlambat, yang membuatnya "sangat kecewa." Ketika perpanjangan kontrak akhirnya diajukan, hal itu tampaknya justru lebih merugikan daripada menguntungkan.
"Ketika kami memenangkan kejuaraan Prancis, kami memutuskan untuk mendekati manajemen mengenai perpanjangan kontrak, sesuatu yang kemungkinan besar akan ditawarkan oleh banyak klub dalam situasi tersebut," tambahnya. "Itu adalah penolakan mentah-mentah. Manajemen mengatakan kepada saya bahwa kita akan lihat setelah enam atau tujuh pertandingan. Hal ini membuat saya sangat kecewa mengingat musim yang telah kami jalani. Setelah permintaan lain, saya disuruh menunggu hingga September [2025]. Tidak ada tanggapan. Kemudian kami diminta menunggu karena masalah hak siar TV, lalu sidang di hadapan DNGC [Direktorat Nasional Pengendalian Manajemen], dan kemudian penjualan klub. Alasan-alasan itu tidak selalu valid. Jujur saja, Anda masih merasa mereka tidak yakin dengan kemampuan saya. Jadi, masih ada banyak ketidakpercayaan."
Melewati pertandingan-pertandingan terakhir
Terlepas dari drama di luar lapangan, skuad kini harus fokus menjalani sisa musim ini. Lorient telah menjalani musim yang cukup memuaskan dan saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen dengan 38 poin. Setelah hasil imbang 1-1 melawan Paris baru-baru ini, tim akan menghadapi laga tandang yang sulit melawan Lyon pada 12 April. Dengan lima pertandingan krusial yang masih menanti, termasuk laga kandang melawan Marseille dan Strasbourg, semua mata akan tertuju pada bagaimana para pemain bereaksi terhadap kepergian manajer mereka yang akan segera terjadi.
Manajer veteran ini berniat untuk tetap profesional dan menyelesaikan tugasnya sebelum pergi, tetapi menegaskan bahwa kondisi pekerjaannya tidak dapat dipertahankan.
"Ada banyak kekecewaan," tambahnya. "Saya memiliki dua tahun yang indah di sini. Saya pikir saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua pihak yang terlibat di klub. Sayang sekali hal ini terjadi. Satu hal yang pasti: saya bukan orang yang mementingkan karier. Saya tidak menyesal. Jika saya menghabiskan 14 tahun di Ajaccio, di klub dengan sumber daya terbatas, itu karena saya memiliki manajemen yang sepenuhnya mempercayai saya, setiap hari. Sekarang, setelah dua tahun di FC Lorient, saya telah berusaha menunjukkan siapa saya dan apa yang mampu saya lakukan, tetapi saya masih merasakan ketidakpercayaan itu, dan itulah mengapa saya menolak bekerja di bawah kondisi seperti itu."
Apa yang menanti Lorient ke depannya?
Ke depan, tim asal Brittany ini akan menghadapi musim panas yang penuh gejolak dalam proses transisi. Pihak manajemen kini harus mencari pengganti yang mampu menavigasi dinamika internal klub yang rumit. Menemukan pelatih kepala yang mampu mempertahankan stabilitas musim ini sekaligus menerima persyaratan ketat dari dewan direksi akan menjadi tantangan besar bagi para pengambil keputusan.