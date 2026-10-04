Getty Images Sport
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'Saya menikmatinya' - bintang Espanyol Roberto Fernandez buka suara soal debut impiannya bersama Spanyol saat melawan Czechia
Sebuah mimpi yang terwujud di Carlos Tartiere
Fernandez dipercaya untuk memimpin lini depan Spanyol, mewujudkan ambisi masa kecil saat ia menjejakkan kaki di lapangan untuk penampilan senior pertamanya. Striker itu berperan penting dalam kemenangan Spanyol, menciptakan ruang bagi rekan-rekannya dan dua kali nyaris mencetak gol dalam laga sengit tersebut. Kehadirannya juga berujung pada kartu merah untuk Ladislav Krejci, yang menerima kartu kuning kedua pada menit ke-85 setelah kesulitan membendung debutan itu.
Meski gol yang ia dambakan tidak terwujud, Fernandez tetap positif soal kontribusinya terhadap upaya kolektif tim. "Ini debut saya, saya menikmatinya. Saya seorang striker dan saya ingin mencetak gol, tetapi saya sangat senang. Sekarang terus bekerja," katanya kepada TVE. Fernandez menekankan pentingnya perannya saat tim tidak menguasai bola, dengan mengatakan: "Saya belum bisa mencetak gol, tetapi saya menarik bek-bek tengah agar yang lain bisa melakukannya."
- Getty Images Sport
Sang penyerang senang bisa mengakhiri dengan kuat
Fernandez mengakui dampak fisik dari pertandingan tersebut, dengan mencatat memar yang ia dapatkan sepanjang 90 menit penuh. Meski menerima benturan dari segala arah, penyerang itu senang bisa menutup laga dengan baik dan menyelesaikan seluruh pertandingan, seraya menyebut kesempatan bermain penuh sebagai sebuah kemewahan yang ia harapkan bisa terus ia bangun ke depannya.
Ia menegaskan bahwa menuntaskan seluruh pertandingan merupakan sebuah kemewahan, bangga bisa mengakhiri laga dengan kuat dan menyatakan tekadnya untuk terus membangun momentum tersebut. "Saya menerima banyak benturan, tetapi saya mengakhirinya dengan kuat. Saya bermain sepanjang pertandingan, jadi itu luar biasa. Terus maju dan berkembang," ujar sang penyerang.
Bersatu kembali dengan Santi Denia
Debut tersebut memiliki arti tambahan bagi Fernandez karena hubungannya yang sudah terjalin dengan pelatih kepala Czechia, Santi Denia. Setelah pernah bekerja di bawah Denia selama waktunya bersama tim U-21, sang striker merasakan adanya keakraban saat ia menerima panggilan. Ikatan yang sudah ada ini membantu sang penyerang beradaptasi dengan mulus ke lingkungan tim senior di tengah jeda internasional yang padat.
"Saat mereka memanggil saya, saya melihat pertandingan-pertandingannya dan saya tahu bahwa Santi berada di Republik Ceko," tambah Fernandez.
- Getty Images Sport
Menatap tantangan-tantangan di masa depan
Dengan meraih penampilan internasional pertamanya, Roberto Fernandez menjalani debut untuk Spanyol sebagai pemain ke-49 dalam sejarah Espanyol yang mewakili tim nasional saat bermain untuk klub tersebut. Ia mengikuti jejak Joselu, yang menjadi wakil terakhir dari Espanyol yang tampil untuk tim senior pada 2023. Bagi Fernandez, fokusnya kini beralih untuk mempertahankan tempatnya di skuad karena persaingan untuk posisi di lini serang tetap sangat ketat. Penampilannya di Carlos Tartiere telah memberikan fondasi yang kuat, membuktikan bahwa ia mampu menangani tekanan fisik dan mental sepak bola internasional.
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