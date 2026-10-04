Fernandez dipercaya untuk memimpin lini depan Spanyol, mewujudkan ambisi masa kecil saat ia menjejakkan kaki di lapangan untuk penampilan senior pertamanya. Striker itu berperan penting dalam kemenangan Spanyol, menciptakan ruang bagi rekan-rekannya dan dua kali nyaris mencetak gol dalam laga sengit tersebut. Kehadirannya juga berujung pada kartu merah untuk Ladislav Krejci, yang menerima kartu kuning kedua pada menit ke-85 setelah kesulitan membendung debutan itu.

Meski gol yang ia dambakan tidak terwujud, Fernandez tetap positif soal kontribusinya terhadap upaya kolektif tim. "Ini debut saya, saya menikmatinya. Saya seorang striker dan saya ingin mencetak gol, tetapi saya sangat senang. Sekarang terus bekerja," katanya kepada TVE. Fernandez menekankan pentingnya perannya saat tim tidak menguasai bola, dengan mengatakan: "Saya belum bisa mencetak gol, tetapi saya menarik bek-bek tengah agar yang lain bisa melakukannya."