"Saya menikmati setiap momen" - Marcus Rashford menanggapi saat penyerang Man Utd dan Timnas Inggris itu diminta memberikan kabar terbaru mengenai situasi transfernya

Rashford menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan spekulasi mengenai masa depannya di United mengalihkan fokusnya dari tugasnya bersama timnas Inggris. Penyerang tersebut menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, di mana ia kembali menemukan performa terbaiknya di La Liga, namun klub raksasa Catalan itu pada akhirnya memilih untuk tidak menggunakan opsi pembelian permanen senilai £26 juta yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.

Dalam komentar yang dilansir oleh Daily Mail, Rashford menegaskan prioritasnya saat berbicara kepada media menjelang pertandingan babak 16 besar yang krusial bagi Three Lions melawan Meksiko. “Sebagai seorang individu, saya hidup di masa kini,” katanya. “Saya sudah sangat jelas kepada semua pihak yang terlibat sebelum Piala Dunia. Saya ingin hal itu diselesaikan sebelumnya, dan jika tidak, maka saya tidak akan mengurusnya sampai setelahnya, karena saya ingin sepenuhnya fokus pada momen ini.”



