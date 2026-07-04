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"Saya menikmati setiap momen" - Marcus Rashford menanggapi saat penyerang Man Utd dan Timnas Inggris itu diminta memberikan kabar terbaru mengenai situasi transfernya
Sikap Rashford terkait rumor transfer
Rashford menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan spekulasi mengenai masa depannya di United mengalihkan fokusnya dari tugasnya bersama timnas Inggris. Penyerang tersebut menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, di mana ia kembali menemukan performa terbaiknya di La Liga, namun klub raksasa Catalan itu pada akhirnya memilih untuk tidak menggunakan opsi pembelian permanen senilai £26 juta yang tercantum dalam kesepakatan tersebut.
Dalam komentar yang dilansir oleh Daily Mail, Rashford menegaskan prioritasnya saat berbicara kepada media menjelang pertandingan babak 16 besar yang krusial bagi Three Lions melawan Meksiko. “Sebagai seorang individu, saya hidup di masa kini,” katanya. “Saya sudah sangat jelas kepada semua pihak yang terlibat sebelum Piala Dunia. Saya ingin hal itu diselesaikan sebelumnya, dan jika tidak, maka saya tidak akan mengurusnya sampai setelahnya, karena saya ingin sepenuhnya fokus pada momen ini.”
- Getty Images Sport
Ketidakpastian di Old Trafford
Meskipun sang pemain tetap fokus pada prestasi di kancah internasional, situasi di Manchester masih jauh dari kata stabil. United bersedia mendengarkan tawaran untuk pemain dengan gaji tertinggi mereka musim panas ini, meski klub tidak berniat menyetujui peminjaman ke Barcelona lagi pada tahap ini. Kontrak Rashford saat ini di Old Trafford akan berakhir pada 2028, yang memberi klub posisi tawar yang kuat dalam negosiasi.
Terlepas dari berbagai spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya, Rashford menegaskan bahwa seluruh fokusnya saat ini tertuju pada turnamen tersebut. Penyerang tersebut menambahkan: “Di saat yang sama, kami sedang berjuang untuk sesuatu. Saya tidak punya energi untuk memikirkan hal-hal lain.” Kecuali jika kesepakatan tercapai saat ia sedang berada di luar negeri, ia dijadwalkan kembali ke Carrington untuk mengikuti latihan pramusim tiga minggu setelah turnamen Inggris berakhir.
Menghadapi Tantangan Meksiko
Tantangan terdekat bagi Rashford dan tim asuhan Thomas Tuchel adalah laga sulit di Estadio Azteca yang bersejarah. Bertanding melawan tuan rumah di Mexico City menghadirkan tantangan unik, termasuk atmosfer yang tidak bersahabat dan perubahan kondisi yang signifikan. Namun, Rashford tampaknya tidak terpengaruh oleh prospek bermain di ketinggian 7.200 kaki di atas permukaan laut.
“Itu adalah stadion yang hebat,” kata lulusan Akademi United itu sebelum tim berangkat dari markas mereka di Kansas City. “Tentu saja stadion itu pernah membawa keberuntungan bagi mereka di masa lalu, meskipun hal itu tidak relevan [bagi kami]. Kami tahu apa yang akan kami hadapi, dan kami harus berusaha mengendalikan permainan serta memainkan gaya permainan kami sendiri. Sesederhana itu: apa pun yang dilemparkan kepada kami, kami berusaha mengatasinya dan terus bergerak maju.”
- Getty Images Sport
Mengelola faktor ketinggian
Dari segi taktik, timnas Inggris telah mempersiapkan diri untuk menghadapi dampak ketinggian terhadap laju bola. Rashford yakin bahwa Three Lions memiliki kualitas teknis untuk memanfaatkan kondisi lingkungan tersebut demi keuntungan mereka, terutama dalam hal tendangan jarak jauh. Ia tetap yakin bahwa skuad berpengalaman ini mampu mengatasi berbagai variabel dalam pertandingan sistem gugur di iklim yang begitu unik.
“Jika kami mendapat kesempatan, kami tahu kami harus menguji kiper lawan,” jelas Rashford. “Ketinggian tempat jelas menjadi faktor, tetapi itu bukanlah sesuatu yang kami khawatirkan atau semacamnya. Kami semua adalah pemain berpengalaman. Kami harus mengelola jalannya pertandingan. Ini tentang melakukan apa pun yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan dan melaju ke babak berikutnya. Ada banyak variabel, tetapi itu tidak terlalu berarti.”
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