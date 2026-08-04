AFP
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'Saya menikmati sesi kami' - bintang Manchester City buka suara soal kehidupan di bawah bos baru Enzo Maresca
Maresca memberi Gonzalez peluang baru
Gonzalez menunjukkan potensi besarnya untuk menjadi pilar utama di lini tengah Manchester City setelah tampil impresif melawan Inter, meski Manchester City pada akhirnya kalah lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal. Gelandang asal Spanyol berusia 24 tahun itu, yang datang dari FC Porto pada Februari 2025, sebelumnya kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah Pep Guardiola. Penunjukan Maresca kini memberi Gonzalez lembaran baru untuk membuktikan kemampuannya di susunan pemain inti Manchester City.
- Getty Images Sport
"Saya menikmati sesi-sesi kami."
Berbicara kepada situs resmi klub, Gonzalez menegaskan bahwa seluruh skuad sedang beradaptasi dengan metodologi latihan Maresca. Membahas proses adaptasi tim, Gonzalez menjelaskan: "Kami tidak akan mengetahui semua yang bisa kami pelajari sepanjang tahun sebelum pekan pertama musim ini. Namun bahkan ketika satu tahun telah berlalu, kami akan selalu terus belajar.
"Itulah sepak bola dan itulah hidup. Ini tidak mudah karena beberapa pemain akan datang pada pekan yang sama dengan Community Shield, tetapi bagi kami yang sudah berada di sini sejak hari pertama, akan lebih mudah untuk siap menghadapi pertandingan itu."
Tentang hubungannya dengan manajer baru, Gonzalez menambahkan: "Saya menikmati sesi kami bersama Enzo. Jelas ada perbedaan dibandingkan tahun lalu bersama Pep, tetapi ada banyak kemiripan dalam cara kami bermain. Ini adalah gagasan keseluruhan yang sama soal tekanan tinggi dan merebut bola secepat mungkin serta melakukan banyak umpan.
"Penting bagi kami untuk menjaga level yang sama seperti saat kami bermain dalam beberapa tahun terakhir dan dengan ambisi itu. Saya pikir itulah gagasan-gagasan Enzo dan saya sangat menyukainya. Musim ini sangat panjang jadi kami harus terus siap beradaptasi dengan hal-hal baru yang diminta Enzo."
Gelandang menegaskan klaim untuk mendominasi
Penampilan impresif Gonzalez sebagai jangkar terlihat jelas pada babak kedua melawan Inter, dengan kehadirannya memberi keseimbangan vital setelah lini tengah City yang diperkuat Tijjani Reijnders dan Mateo Kovacic kesulitan pada periode pertama. Penempatannya sebagai gelandang nomor enam memungkinkan Rico Lewis masuk ke lini tengah dan mendorong progresi bola dengan lancar. Di tengah persaingan di lini tengah dan ketidakpastian seputar masa depan Rodri, pemahaman taktis Gonzalez serta kesesuaiannya dengan sistem high-pressing Maresca menghadirkan peluang besar baginya untuk memantapkan diri sebagai opsi utama, bukan sekadar pemain pelapis.
- Nexpher Images
Ujian Community Shield kian dekat
City akan menguji kesiapan sistem baru Maresca dalam laga kompetitif pertama mereka di Community Shield melawan Arsenal pada 16 Agustus. Gonzalez punya peluang besar untuk menjadi starter karena keterlibatannya yang konsisten sejak hari pertama jadwal pramusim klub. Konsistensi dalam menjalankan cetak biru taktik sang manajer, disertai distribusi bola yang tajam, akan menjadi kunci bagi gelandang itu untuk mengamankan tempat reguler di Premier League.
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