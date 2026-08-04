"Saya menikmati sesi-sesi kami."

Berbicara kepada situs resmi klub, Gonzalez menegaskan bahwa seluruh skuad sedang beradaptasi dengan metodologi latihan Maresca. Membahas proses adaptasi tim, Gonzalez menjelaskan: "Kami tidak akan mengetahui semua yang bisa kami pelajari sepanjang tahun sebelum pekan pertama musim ini. Namun bahkan ketika satu tahun telah berlalu, kami akan selalu terus belajar.

"Itulah sepak bola dan itulah hidup. Ini tidak mudah karena beberapa pemain akan datang pada pekan yang sama dengan Community Shield, tetapi bagi kami yang sudah berada di sini sejak hari pertama, akan lebih mudah untuk siap menghadapi pertandingan itu."

Tentang hubungannya dengan manajer baru, Gonzalez menambahkan: "Saya menikmati sesi kami bersama Enzo. Jelas ada perbedaan dibandingkan tahun lalu bersama Pep, tetapi ada banyak kemiripan dalam cara kami bermain. Ini adalah gagasan keseluruhan yang sama soal tekanan tinggi dan merebut bola secepat mungkin serta melakukan banyak umpan.

"Penting bagi kami untuk menjaga level yang sama seperti saat kami bermain dalam beberapa tahun terakhir dan dengan ambisi itu. Saya pikir itulah gagasan-gagasan Enzo dan saya sangat menyukainya. Musim ini sangat panjang jadi kami harus terus siap beradaptasi dengan hal-hal baru yang diminta Enzo."