"Saya mengucapkan selamat tinggal..." - bintang AC Milan merobek kontrak jelang transfer ke Timur Tengah

Melalui sebuah video emosional yang diunggah di media sosial, Bennacer menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada para pendukung setia AC Milan. Mengenang masa-masa berharganya di San Siro, Bennacer mengungkapkan: "Para penggemar Milan yang terkasih. Tahun lalu, saya mengucapkan selamat tinggal tanpa pernah berpikir kata-kata itu akan menjadi sebuah perpisahan.

"Selama lebih dari lima tahun, saya mengenakan seragam ini dengan kebanggaan dan gairah bersama rekan-rekan setim yang luar biasa, didukung oleh cinta tanpa syarat dari kalian. Memenangkan Scudetto dengan seragam ini adalah salah satu kenangan terindah dalam karier saya, dan bermain di hadapan kalian di San Siro adalah salah satu kehormatan terbesar."