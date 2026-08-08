Nicolo Campo
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"Saya mengucapkan selamat tinggal..." - bintang AC Milan merobek kontrak jelang transfer ke Timur Tengah
Bennacer meninggalkan San Siro
Milan telah mengonfirmasi pemutusan kontrak Bennacer atas dasar kesepakatan bersama sebelum gelandang Aljazair itu menyelesaikan kepindahannya ke Al-Gharafa di Qatar Stars League. Pemain berusia 28 tahun itu belum tampil dalam pertandingan kompetitif untuk Milan sejak Februari 2025 karena cedera lutut parah, dengan menghabiskan 18 bulan terakhir sebagai pemain pinjaman di Marseille dan Dinamo Zagreb. Sejak bergabung dengan Milan dari Empoli pada 2019, Bennacer mencatatkan 178 penampilan dan menjadi salah satu pilar utama dalam keberhasilan klub meraih gelar Serie A ke-19 pada musim 2021-22 di bawah asuhan Stefano Pioli.
- Getty Images Sport
Gelandang sampaikan pesan perpisahan
Melalui sebuah video emosional yang diunggah di media sosial, Bennacer menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada para pendukung setia AC Milan. Mengenang masa-masa berharganya di San Siro, Bennacer mengungkapkan: "Para penggemar Milan yang terkasih. Tahun lalu, saya mengucapkan selamat tinggal tanpa pernah berpikir kata-kata itu akan menjadi sebuah perpisahan.
"Selama lebih dari lima tahun, saya mengenakan seragam ini dengan kebanggaan dan gairah bersama rekan-rekan setim yang luar biasa, didukung oleh cinta tanpa syarat dari kalian. Memenangkan Scudetto dengan seragam ini adalah salah satu kenangan terindah dalam karier saya, dan bermain di hadapan kalian di San Siro adalah salah satu kehormatan terbesar."
Klub Qatar amankan perekrutan
Kepindahan Bennacer ke Al-Gharafa menandai babak baru dalam kariernya di bawah manajer Pedro Martins, setelah klub Qatar itu finis di peringkat keempat musim lalu. Sejak kedatangannya pada 2019, hanya enam pemain, yang dipimpin Rafael Leao dengan 291 penampilan, yang memainkan lebih banyak pertandingan untuk Milan dibanding gelandang Aljazair tersebut. Pengakhiran kontrak ini secara permanen menutup masa baktinya bersama raksasa San Siro itu setelah beberapa masa peminjaman di luar negeri.
- AAP
Persiapan pramusim terus berjalan lancar
Milan, yang kini ditangani Ruben Amorim, fokus menuntaskan tur pramusim mereka di Asia, yang mencakup laga persahabatan melawan Chelsea di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. AC Milan selanjutnya dijadwalkan menghadapi Manchester United di Tarczynski Arena, Polandia, sebelum memulai kampanye Serie A 2026-27 mereka dengan laga tandang melawan Torino pada 23 Agustus.
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