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“Saya mengharapkan lebih!” Lisandro Martinez yang geram mengkritik direktur Man Utd Jason Wilcox dan mempertanyakan perekrutan pemain pada musim panas setelah kekalahan dari Atletico Madrid di Liga Champions
Bek Argentina kecam jajaran petinggi klub
Bek tengah asal Argentina itu secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya yang mendalam terhadap strategi perekrutan pemain Manchester United pada musim panas setelah kekalahan 2-0 di kandang tim asal Spanyol itu pada Selasa. Kritik tajam tersebut ditujukan kepada jajaran petinggi bidang olahraga klub, meski klub telah menghabiskan sekitar £192 juta untuk mendatangkan pemain baru seperti Carlos Baleba, Youri Tielemans dan Andrey Santos. Gol pembuka Pablo Barrios pada detik ke-50 dan gol Ademola Lookman pada babak kedua membuat mereka menelan kekalahan menyakitkan. Kartu merah Leny Yoro memperburuk keadaan, sementara rentetan laga tanpa kemenangan mereka di semua kompetisi bertambah menjadi lima pertandingan.
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Perekrutan di tingkat direksi mendapat sorotan publik
Kembalinya United ke kompetisi elite Eropa musim ini tidak disertai penguatan skuad yang memadai dari jajaran petinggi klub untuk bersaing dengan klub-klub terbaik di benua tersebut. Menyoroti kurangnya dukungan transfer dari petinggi klub seusai peluit akhir, Martinez mengatakan kepada Amazon Prime: "Saya harus banyak menahan diri. Namun, terkadang ini mencerminkan kondisi klub kami saat ini.
"Kami menjalani musim yang fantastis musim lalu. Sekarang kami berharap lebih dari para petinggi untuk mendatangkan lebih banyak pemain agar bisa bersaing, karena banyak tim lain juga mendatangkan banyak pemain. Atletico pun memiliki tim yang luar biasa dan pantas menang hari ini.
"Saya berharap lebih dari direktur teknik kami. Saya harus jujur, kami sebagai pemain harus berbuat lebih banyak, tetapi penting untuk membangun skuad yang kuat agar siap menghadapi pertandingan seperti malam ini."
Tekanan di kursi pelatih kian meningkat
Rentetan hasil buruk yang membuat Manchester United terpuruk di peringkat ke-13 klasemen Liga Primer dengan hanya satu kemenangan semakin meningkatkan sorotan terhadap masa depan pelatih kepala Michael Carrick.
Menyesalkan hilangnya momentum yang dibangun skuad musim lalu, Martinez menambahkan: "Musim lalu kami melakukan segalanya, kami membangun fondasi untuk menjadi tim yang luar biasa. Menjengkelkan dan mengecewakan datang ke sini lalu tidak melihat tim saya berusaha meraih hasil yang luar biasa di sini. Ini mengecewakan."
Menepis anggapan bahwa pergantian pelatih lagi merupakan satu-satunya solusi bagi krisis klub saat ini, bek berusia 28 tahun itu menegaskan: "Anda terus mengganti pelatih, lagi dan lagi. Namun, bagaimana dengan bidang lain? Saya tidak bisa berkata lebih banyak."
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Rivalitas sengit menguji momentum yang rapuh
Ujian berat berikutnya menanti tim asuhan Carrick saat mereka bersiap menghadapi laga tandang melawan rival sengit Leeds United di liga akhir pekan ini. Manchester United bertandang ke Elland Road dengan catatan buruk: perolehan poin mereka dari enam pertandingan pembuka liga merupakan yang terendah sejak 1986. Selain harus segera menghentikan kemerosotan setelah bermain imbang melawan Tottenham Hotspur pekan lalu, staf pelatih juga mesti membenahi lini belakang yang kekurangan pemain akibat cedera dan skorsing.
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