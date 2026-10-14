Kembalinya United ke kompetisi elite Eropa musim ini tidak disertai penguatan skuad yang memadai dari jajaran petinggi klub untuk bersaing dengan klub-klub terbaik di benua tersebut. Menyoroti kurangnya dukungan transfer dari petinggi klub seusai peluit akhir, Martinez mengatakan kepada Amazon Prime: "Saya harus banyak menahan diri. Namun, terkadang ini mencerminkan kondisi klub kami saat ini.

"Kami menjalani musim yang fantastis musim lalu. Sekarang kami berharap lebih dari para petinggi untuk mendatangkan lebih banyak pemain agar bisa bersaing, karena banyak tim lain juga mendatangkan banyak pemain. Atletico pun memiliki tim yang luar biasa dan pantas menang hari ini.

"Saya berharap lebih dari direktur teknik kami. Saya harus jujur, kami sebagai pemain harus berbuat lebih banyak, tetapi penting untuk membangun skuad yang kuat agar siap menghadapi pertandingan seperti malam ini."