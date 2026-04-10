Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Saya mengharapkan lebih" - Endrick, pemain pinjaman Real Madrid, mendapat teguran dari pelatih Lyon terkait penampilannya
Fonseca menuntut perbaikan
Fonseca secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa Endrick saat ini, dan menegaskan bahwa pemain berusia 19 tahun itu harus mengambil lebih banyak tanggung jawab di lapangan. Penyerang yang bergabung dengan Lyon dengan status pinjaman selama enam bulan dari Real Madrid untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama ini, awalnya tampil gemilang namun kesulitan mempertahankan momentum tersebut saat musim mendekati puncaknya.
Berbicara menjelang pertandingan Lyon melawan Lorient pada hari Minggu, pelatih asal Portugal itu tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap pemain muda tersebut. "Saya tidak puas dengan cara Endrick bermain," kata Fonseca pada hari Jumat. "Saya tidak di sini untuk menghancurkan pemain, tetapi saya mengharapkan lebih dari pemain seperti Endrick, dan saya pikir dia memiliki kewajiban untuk berbuat lebih banyak."
- Getty Images Sport
Penurunan performa saat Lyon mengalami rentetan kekalahan
Kritik yang dilontarkan Fonseca ini muncul setelah hasil mengecewakan yang dialami raksasa Prancis tersebut, di mana Endrick tampil kurang menonjol saat timnya bermain imbang 0-0 melawan Angers pada 5 April. Hasil tersebut memperpanjang rentetan pertandingan tanpa kemenangan Lyon menjadi sembilan laga di semua kompetisi, sebuah penurunan performa yang membuat mereka semakin menjauh dari zona lolos Liga Champions dan merosot ke peringkat keenam klasemen.
Meskipun pemain pinjaman dari Real Madrid ini telah mencetak enam gol dalam 15 penampilan, ketajamannya telah menghilang di tengah kesulitan yang dialami tim secara keseluruhan. Lyon hanya berhasil mencetak tiga gol dalam enam pertandingan terakhir mereka, sehingga menambah tekanan pada para penyerang bintang mereka untuk kembali menemukan sentuhan mencetak gol.
Kilauan internasional vs perjuangan di dalam negeri
Menariknya, kesulitan yang dihadapi Endrick di level domestik sangat kontras dengan penampilannya baru-baru ini di panggung internasional. Selama jeda internasional baru-baru ini, remaja tersebut tampil menonjol bersama Brasil dalam kemenangan 3-1 pada laga persahabatan melawan Kroasia di Orlando; ia berhasil mendapatkan penalti dan memberikan assist setelah masuk sebagai pemain pengganti. Namun, Fonseca dengan cepat menepis segala alasan terkait kelelahan akibat perjalanan saat sang pemain kembali ke tugas klub.
"Dia mengatakan sedikit lelah akibat perjalanan [pulang dari Orlando]," kata Fonseca saat membahas kondisi fisik sang pemain. "Tapi menurut saya, dia memiliki tanggung jawab untuk berbuat lebih banyak." Komentar sang pelatih menunjukkan bahwa ia mengharapkan pemain pinjaman yang terkenal ini untuk menjadi teladan, terlepas dari tuntutan jadwal internasional.
- Getty Images Sport
Masa krusial bagi harapan lolos ke Liga Champions
Taruhannya sangat tinggi bagi para pemain maupun klub menjelang laga kandang melawan Lorient pada Minggu ini. Saat ini, Lyon tertinggal dua poin dari Lille yang berada di peringkat ketiga, dengan hanya tersisa enam pekan lagi di musim Ligue 1. Karena finis di tiga besar akan memastikan tiket otomatis ke kompetisi elit Eropa, tidak ada ruang untuk kesalahan di Stadion Groupama.