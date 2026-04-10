"Saya mengharapkan lebih" - Endrick, pemain pinjaman Real Madrid, mendapat teguran dari pelatih Lyon terkait penampilannya

Fonseca secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa Endrick saat ini, dan menegaskan bahwa pemain berusia 19 tahun itu harus mengambil lebih banyak tanggung jawab di lapangan. Penyerang yang bergabung dengan Lyon dengan status pinjaman selama enam bulan dari Real Madrid untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama ini, awalnya tampil gemilang namun kesulitan mempertahankan momentum tersebut saat musim mendekati puncaknya.

Berbicara menjelang pertandingan Lyon melawan Lorient pada hari Minggu, pelatih asal Portugal itu tidak segan-segan dalam memberikan penilaiannya terhadap pemain muda tersebut. "Saya tidak puas dengan cara Endrick bermain," kata Fonseca pada hari Jumat. "Saya tidak di sini untuk menghancurkan pemain, tetapi saya mengharapkan lebih dari pemain seperti Endrick, dan saya pikir dia memiliki kewajiban untuk berbuat lebih banyak."