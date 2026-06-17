"Saya mengharapkan lebih darinya": Bahkan lawan-lawannya pun terkejut melihat penampilan Cristiano Ronaldo pada laga pembuka Piala Dunia

"Kami ingin meredamnya. Dan saya senang kami berhasil meredamnya," kata rekan setim Mukau, Yoane Wissa, yang mencetak gol penyama kedudukan 1-1 untuk Kongo pada masa tambahan waktu babak pertama, setelah Joao Neves mencetak gol lebih dulu untuk Portugal. "Tapi saya rasa, dia tidak akan tetap tenang sepanjang turnamen ini."

Hal yang semakin mempersulit Kongo adalah seluruh penonton di stadion Houston mendukung Ronaldo dan sudah menyambutnya dengan sorakan meriah bahkan sebelum pertandingan dimulai. “Kami harus tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh hal itu,” kata Mukau. Para penggemar Kongo dilarang masuk ke AS karena wabah Ebola, sehingga hanya orang-orang dari komunitas Kongo di negara tuan rumah yang berhasil masuk ke stadion.

Terlepas dari penampilan mereka yang kurang memuaskan, seluruh pemain Kongo secara serempak menegaskan “rasa hormat yang besar” mereka terhadap pencapaian seumur hidup Ronaldo. “Dia adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola,” kata Mukau. Ronaldo sedang menjalani Piala Dunia keenamnya bersama Portugal dan mengincar gelar juara pertamanya. Di Grup K, Portugal akan menghadapi Uzbekistan pada hari Selasa, sebelum menutup babak penyisihan grup dengan melawan Kolombia.