goretzka(C)Getty Images
"Saya mengambil keputusan dengan sadar" - Leon Goretzka menjelaskan alasan ia tetap bertahan di Bayern Munich meski ada minat dari Arsenal pada Januari

Leon Goretzka telah mengungkapkan alasannya memutuskan untuk tetap bertahan di Bayern Munich selama jendela transfer Januari, meskipun mendapat minat besar dari sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk Arsenal yang saat ini memimpin klasemen Liga Premier. Dengan Bayern yang masih berlaga di tiga kompetisi, pemain berusia 31 tahun ini berfokus untuk menambah koleksi trofinya sebelum masa kontraknya mencapai titik kritis pada musim panas nanti.

  • Kabar kepergian Goretzka pada musim panas ini telah dikonfirmasi

    Goretzka tampaknya akan hengkang dari Bayern saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini, setelah melalui pembicaraan yang terbuka. Ia telah menjadi pilar utama klub raksasa asal Munich tersebut sejak bergabung dari Schalke pada 2018, namun kedua belah pihak sepakat bahwa kini saatnya untuk memulai petualangan baru setelah hampir satu dekade mendominasi Bundesliga. Gelandang ini bertekad untuk meraih lebih banyak trofi sebelum akhirnya bersiap menghadapi tantangan baru.

    Memenangkan treble adalah tujuan utama

    Goretzka membenarkan bahwa ia menolak beberapa tawaran transfer bergengsi pada Januari lalu. Namanya sempat dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa, namun ia merasa bahwa musim ini menawarkan kesempatan unik untuk meraih kesuksesan di Bavaria. Dalam wawancara dengan situs web resmi klub, Goretzka mengatakan: "Pada bursa transfer musim dingin, saya secara sadar memutuskan untuk tetap di sini hingga musim panas. Saya merasa segala sesuatu mungkin terjadi musim ini."

  • Keyakinan terhadap proyek Bayern saat ini

    Meskipun harus menghadapi tekanan besar sebagai pemain klub terbesar di Jerman, gelandang tengah berpengalaman ini tetap tak gentar menghadapi tantangan untuk meraih treble. Ia mengungkapkan keyakinannya terhadap susunan tim: "Para pemain yang tepat berada di posisi yang tepat, di bawah asuhan pelatih yang tepat, di klub yang tepat. Saya sangat yakin bahwa kami bisa memenangkan segalanya tahun ini—meskipun saya tahu betapa sulitnya hal itu. Tapi kami akan mencobanya."

    Arsenal dan klub-klub raksasa Eropa waspada

    Meskipun ia memilih untuk tetap bertahan hingga akhir musim 2025-26, masa depan jangka panjang Goretzka tetap menjadi topik hangat. Ia akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang, sebuah fakta yang telah menarik perhatian sejumlah klub elit Eropa. Arsenal dilaporkan memimpin perburuan dari Liga Premier, berupaya untuk menambah kehadiran fisik dan pengalamannya ke lini tengah asuhan Mikel Arteta. Selain minat dari Emirates Stadium, raksasa Italia Juventus dan AC Milan juga dikabarkan sangat tertarik pada bintang Jerman tersebut. Atletico Madrid juga dikabarkan memantau situasi ini dengan cermat.

