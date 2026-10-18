Getty Images Sport
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“Saya mengalami kram di laga-laga pertama saya!” Bradley Barcola terus terang soal intensitas Liga Primer Inggris
Barcola akui kaget dengan tuntutan fisik setelah pindah ke Liga Primer Inggris
Winger Liverpool Bradley Barcola memberikan penilaian jujur tentang adaptasi fisiknya terhadap sepakbola Inggris setelah pindah dari Paris Saint-Germain. Penyerang itu menyoroti perbedaan drastis dalam volume lari antara Ligue 1 dan Liga Primer Inggris.
Barcola mengungkapkan bahwa tempo tanpa henti dalam laga-laga awalnya bersama Liverpool membuatnya kelelahan secara fisik dan mengalami kram otot.
Namun, pemain timnas Prancis itu menegaskan bahwa keinginannya menghadapi tantangan fisik yang lebih berat merupakan alasan utama kepindahannya.
- Getty Images Sport
Pemain sayap menguraikan perbedaan antara Ligue 1 dan Liga Primer Inggris
Menjelaskan perbedaan taktik dan tuntutan fisik antara kedua liga, Barcola mengatakan bahwa sepakbola Inggris sangat mengandalkan transisi. "Perbedaan besarnya adalah Ligue 1 sangat menguras fisik karena ada banyak pemain kuat yang kerap melakukan kontak keras," jelas Barcola kepada Sky Sports.
"Di sini, tuntutan fisiknya lebih terasa dari banyaknya lari yang harus Anda lakukan karena permainan bergerak dari satu gawang ke gawang lainnya."
"Menurut saya, di sini aspek taktiknya tidak sekuat di Ligue 1. Anda harus banyak berlari, dan itulah sebabnya saya mengalami kram dalam pertandingan-pertandingan pertama saya karena intensitasnya sangat tinggi."
Barcola menyambut tantangan fisik sebagai langkah baru dalam kariernya
Meski awalnya merasakan beban fisik, Barcola tetap bertekad menempa fisiknya agar mampu memenuhi tuntutan sepakbola Inggris. "Itu juga alasan saya datang ke sini," tegas Barcola.
"Mengatasi hal itu merupakan tantangan baru bagi saya."
"Saya berharap bisa beradaptasi dengan baik dan terus meningkatkan performa saya."
- Getty Images Sport
Pemain timnas Prancis meningkatkan kebugaran bertanding untuk menghadapi musim panjang
Seiring kondisi fisiknya terus membaik lewat latihan, Barcola merasa semakin siap menghadapi padatnya jadwal pertandingan di Inggris.
Kemampuannya melakukan sprint berkecepatan tinggi sepanjang 90 menit tetap menjadi aset penting bagi sistem serangan Liverpool.
Barcola akan berupaya melanjutkan peningkatan kondisi fisiknya saat Liverpool memburu trofi bergengsi musim ini.
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