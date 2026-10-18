Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Saya mengalami kram di laga-laga pertama saya!” Bradley Barcola terus terang soal intensitas Liga Primer Inggris

Liverpool
B. Barcola
Premier League

Winger Liverpool Bradley Barcola mengaku mengalami kram dalam penampilan-penampilan awalnya akibat tuntutan berlari tanpa henti dari satu kotak penalti ke kotak penalti lainnya dalam sepakbola Inggris. Mantan pemain PSG itu membandingkan tempo permainan Premier League yang bergerak cepat dari satu ujung lapangan ke ujung lainnya dengan karakter taktis Ligue 1.

  • Barcola akui kaget dengan tuntutan fisik setelah pindah ke Liga Primer Inggris

    Winger Liverpool Bradley Barcola memberikan penilaian jujur tentang adaptasi fisiknya terhadap sepakbola Inggris setelah pindah dari Paris Saint-Germain. Penyerang itu menyoroti perbedaan drastis dalam volume lari antara Ligue 1 dan Liga Primer Inggris.

    Barcola mengungkapkan bahwa tempo tanpa henti dalam laga-laga awalnya bersama Liverpool membuatnya kelelahan secara fisik dan mengalami kram otot.

    Namun, pemain timnas Prancis itu menegaskan bahwa keinginannya menghadapi tantangan fisik yang lebih berat merupakan alasan utama kepindahannya.

  • Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Pemain sayap menguraikan perbedaan antara Ligue 1 dan Liga Primer Inggris

    Menjelaskan perbedaan taktik dan tuntutan fisik antara kedua liga, Barcola mengatakan bahwa sepakbola Inggris sangat mengandalkan transisi. "Perbedaan besarnya adalah Ligue 1 sangat menguras fisik karena ada banyak pemain kuat yang kerap melakukan kontak keras," jelas Barcola kepada Sky Sports.

    "Di sini, tuntutan fisiknya lebih terasa dari banyaknya lari yang harus Anda lakukan karena permainan bergerak dari satu gawang ke gawang lainnya."

    "Menurut saya, di sini aspek taktiknya tidak sekuat di Ligue 1. Anda harus banyak berlari, dan itulah sebabnya saya mengalami kram dalam pertandingan-pertandingan pertama saya karena intensitasnya sangat tinggi."

  • Barcola menyambut tantangan fisik sebagai langkah baru dalam kariernya

    Meski awalnya merasakan beban fisik, Barcola tetap bertekad menempa fisiknya agar mampu memenuhi tuntutan sepakbola Inggris. "Itu juga alasan saya datang ke sini," tegas Barcola.

    "Mengatasi hal itu merupakan tantangan baru bagi saya."

    "Saya berharap bisa beradaptasi dengan baik dan terus meningkatkan performa saya."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • LASK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Pemain timnas Prancis meningkatkan kebugaran bertanding untuk menghadapi musim panjang

    Seiring kondisi fisiknya terus membaik lewat latihan, Barcola merasa semakin siap menghadapi padatnya jadwal pertandingan di Inggris.

    Kemampuannya melakukan sprint berkecepatan tinggi sepanjang 90 menit tetap menjadi aset penting bagi sistem serangan Liverpool.

    Barcola akan berupaya melanjutkan peningkatan kondisi fisiknya saat Liverpool memburu trofi bergengsi musim ini.

Pertandingan berikutnya
LIV

LIV

Champions League

20 Okt 2026

VIL

VIL