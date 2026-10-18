Winger Liverpool Bradley Barcola memberikan penilaian jujur tentang adaptasi fisiknya terhadap sepakbola Inggris setelah pindah dari Paris Saint-Germain. Penyerang itu menyoroti perbedaan drastis dalam volume lari antara Ligue 1 dan Liga Primer Inggris.

Barcola mengungkapkan bahwa tempo tanpa henti dalam laga-laga awalnya bersama Liverpool membuatnya kelelahan secara fisik dan mengalami kram otot.

Namun, pemain timnas Prancis itu menegaskan bahwa keinginannya menghadapi tantangan fisik yang lebih berat merupakan alasan utama kepindahannya.