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'Saya mendukung Ajax dan Feyenoord adalah rival besar!' - Lamine Yamal ungkap obrolan rahasia dengan Frenkie de Jong sebelum laga pembuka Barcelona
Yamal bersiap untuk bentrokan pertama melawan Feyenoord
Bintang Barcelona, Lamine Yamal, mengungkapkan antusiasmenya jelang menghadapi Feyenoord dalam laga pembuka Liga Champions mereka di Spotify Camp Nou. Penyerang berusia 19 tahun itu mengungkapkan bahwa ia melakukan sedikit riset latar belakang tentang lawan asal Belanda tersebut sebelum pertandingan tengah pekan.
Berbicara menjelang pertandingan, Yamal mengingat kembali pengalamannya bermain di stadion De Kuip milik Feyenoord bersama Spanyol saat bermain imbang 2-2 dalam ajang Nations League pada Maret 2025.
Namun, menghadapi tim asal Rotterdam itu di level klub menjadi tantangan baru bagi penyerang muda internasional tersebut.
- ZUMA Press Wire
De Jong memberikan wawasan tentang rivalitas Belanda
Yamal beralih kepada rekan setimnya, Frenkie de Jong, untuk mendapatkan gambaran tambahan mengenai posisi Feyenoord dalam sepak bola Belanda. Mantan gelandang Ajax itu menunjukkan dengan jelas keberpihakannya kepada pemain muda Spanyol tersebut dalam percakapan mereka.
Yamal tertawa saat membagikan ringkasan De Jong mengenai klub Rotterdam itu jelang laga Liga Champions.
"Frenkie memberi tahu saya bahwa dia mendukung Ajax dan bahwa Feyenoord adalah rival besar," ungkap Yamal. "Saya selalu menikmati bermain melawan tim yang belum pernah saya hadapi sebelumnya."
Pemain sayap sambut peran kepemimpinan baru
Selain menganalisis Feyenoord, Yamal merefleksikan statusnya yang kian berkembang di Barcelona setelah ditunjuk sebagai kapten kelima klub pada usia baru 19 tahun. Winger itu menyebut De Jong, Raphinha, Pedri, dan Eric Garcia sebagai panutan utamanya di dalam skuad.
Yamal menekankan disiplin taktis yang dibutuhkan di bawah pelatih Hansi Flick, terutama terkait pressing berintensitas tinggi saat tidak menguasai bola.
"Menjadi kapten di usia 19 tahun adalah sebuah kehormatan," kata Yamal. "Jika Anda tidak berlari, setiap tim bisa mengalahkan Anda. Jika kami ingin menang, kami harus berlari."
- AFP
Flick mendukung Yamal untuk menentukan hasil pertandingan
Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick memuji perkembangan dan mentalitas Yamal jelang laga pembuka Eropa. Flick menegaskan bahwa winger muda itu memiliki kemampuan untuk memenangkan pertandingan melawan lawan mana pun, termasuk Feyenoord.
Pelatih asal Jerman itu mengonfirmasi skuadnya sudah sepenuhnya siap untuk laga pembuka kompetisi ini.
"Dia bisa menentukan pertandingan seorang diri," kata Flick tentang Yamal. "Dia senang terus berkembang dan Anda bisa melihatnya setiap hari."
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