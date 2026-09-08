Bintang Barcelona, Lamine Yamal, mengungkapkan antusiasmenya jelang menghadapi Feyenoord dalam laga pembuka Liga Champions mereka di Spotify Camp Nou. Penyerang berusia 19 tahun itu mengungkapkan bahwa ia melakukan sedikit riset latar belakang tentang lawan asal Belanda tersebut sebelum pertandingan tengah pekan.

Berbicara menjelang pertandingan, Yamal mengingat kembali pengalamannya bermain di stadion De Kuip milik Feyenoord bersama Spanyol saat bermain imbang 2-2 dalam ajang Nations League pada Maret 2025.

Namun, menghadapi tim asal Rotterdam itu di level klub menjadi tantangan baru bagi penyerang muda internasional tersebut.