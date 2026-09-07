Baru resmi bergabung dengan Barcelona satu pekan lalu, Jesus tidak membuang waktu untuk langsung menunjukkan kehadirannya di Catalunya. Penyerang berusia 29 tahun itu masuk daftar pemain cadangan untuk lawatan ke Valencia, dan akhirnya masuk ke lapangan pada menit ke-80 sebagai pengganti Pedri. Saat Jesus menginjakkan kaki di lapangan, tim asuhan Flick sudah nyaman memimpin empat gol, sehingga rekrutan baru itu bisa menikmati perkenalan tanpa tekanan dengan kehidupan di La Liga.

Transisi ini berjalan begitu cepat bagi mantan pemain Manchester City itu, yang kepindahannya baru dirampungkan pada hari terakhir bursa transfer. Barcelona mengamankan jasanya dengan biaya €10 juta plus bonus tambahan terkait performa, dan memberinya kontrak tiga tahun untuk memimpin lini depan. Setelah peluit panjang berbunyi, Jesus tidak bisa menyembunyikan emosinya terkait momen tersebut. Melakoni debut dengan jersey ini membuat saya sangat bahagia, katanya kepada media klub.