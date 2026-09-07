Getty Images Sport
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'Saya mencintai sepak bola dan Barcelona!' - Gabriel Jesus menyampaikan pesan emosional setelah debut impiannya bersama Barca usai hengkang dari Arsenal dalam transfer €10 juta
Awal impian di Mestalla
Baru resmi bergabung dengan Barcelona satu pekan lalu, Jesus tidak membuang waktu untuk langsung menunjukkan kehadirannya di Catalunya. Penyerang berusia 29 tahun itu masuk daftar pemain cadangan untuk lawatan ke Valencia, dan akhirnya masuk ke lapangan pada menit ke-80 sebagai pengganti Pedri. Saat Jesus menginjakkan kaki di lapangan, tim asuhan Flick sudah nyaman memimpin empat gol, sehingga rekrutan baru itu bisa menikmati perkenalan tanpa tekanan dengan kehidupan di La Liga.
Transisi ini berjalan begitu cepat bagi mantan pemain Manchester City itu, yang kepindahannya baru dirampungkan pada hari terakhir bursa transfer. Barcelona mengamankan jasanya dengan biaya €10 juta plus bonus tambahan terkait performa, dan memberinya kontrak tiga tahun untuk memimpin lini depan. Setelah peluit panjang berbunyi, Jesus tidak bisa menyembunyikan emosinya terkait momen tersebut. Melakoni debut dengan jersey ini membuat saya sangat bahagia, katanya kepada media klub.
- Getty Images Sport
Kondisi fisik dan adaptasi
Meski antusiasme seputar debutnya sangat terasa, Jesus juga realistis soal kondisi fisiknya saat ini. Penyerang itu telah melalui periode sulit akibat cedera dalam 18 bulan terakhir, terutama masalah ACL serius yang dialaminya pada 2025 dan merusak musim-musim terakhirnya di Arsenal.
"Saya merasa baik secara fisik, tetapi saya butuh ketajaman pertandingan yang lebih. Saya sangat senang dengan menit bermain yang saya dapatkan," jelasnya saat memberikan kabar terbaru soal kondisinya. Sang penyerang menyadari bahwa ia perlu dimasukkan secara bertahap ke starting XI, terutama mengingat intensitas tinggi yang dituntut oleh skema taktik Flick.
Ia kemudian menambahkan: "Secara fisik saya merasa baik, meski saya masih membangun kebugaran pertandingan. Semakin banyak menit bermain yang saya dapatkan, semakin baik perasaan saya. Saya benar-benar senang dengan debut ini dan kemenangan kami."
Pujian untuk gaya menyerang Flick
Penampilan Barcelona di Mestalla menjadi pernyataan niat, dan Jesus cepat memuji kualitas rekan-rekan setim barunya. Barcelona bermain dengan kelancaran dan ketajaman penyelesaian yang sama sekali tidak mampu diatasi Valencia.
"Kami punya tim yang sangat hebat dengan kualitas melimpah dan kami memainkan sepakbola yang indah," ujar Jesus. Ia kemudian melanjutkan dengan menyatakan kecintaannya kepada klub, sebuah pernyataan yang pasti akan membuatnya semakin disukai para Cules. "Saya mencintai sepakbola dan saya mencintai Barcelona. Inilah cara bermain yang saya sukai. Ini membuat saya sangat bahagia," katanya.
Sang penyerang menutup komentarnya selepas pertandingan dengan menegaskan tekadnya untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan kepadanya oleh staf pelatih.
- Getty Images
Judi terukur untuk Deco
Dari perspektif ruang rapat, perekrutan Jesus merupakan perjudian besar namun terukur bagi Direktur Olahraga Deco. Klub berada dalam posisi sulit setelah kehilangan Robert Lewandowski dan Ferran Torres pada bursa transfer musim panas, yang meninggalkan kekosongan di posisi penyerang tengah.
Dengan nilai €10 juta, kesepakatan ini dipandang secara internal sebagai sebuah peluang murah, asalkan departemen medis bisa menjaga pemain Brasil itu tetap berada di lapangan. Pengalamannya dalam memenangi trofi-trofi besar dan pemahamannya terhadap sistem pressing tinggi membuatnya menjadi sosok yang cocok secara alami untuk era "Flickball" yang saat ini tengah menyapu Camp Nou.
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