"Saya mencintai klub ini" - Federico Chiesa menegaskan bahwa ia "hanya memikirkan Liverpool" di tengah spekulasi transfer

Chiesa sangat ingin mendapatkan peran yang lebih menonjol di Liverpool setelah hanya tampil sebagai starter sebanyak sembilan kali di semua kompetisi selama masa jabatan Arne Slot yang berlangsung dua tahun.

Chiesa, yang didatangkan dari Juventus dengan biaya transfer sebesar £12,5 juta pada Agustus 2024, sempat menjadi subjek spekulasi hengkang yang semakin intens, namun ia dengan cepat menepis segala spekulasi tersebut setelah kemenangan 4-2 dalam laga persahabatan melawan Sunderland pada Sabtu lalu.

Ia memandang kedatangan Iraola sebagai kesempatan ideal untuk menghidupkan kembali kariernya di Inggris. "Saat ini, saya bahagia di Liverpool," kata Chiesa kepada para wartawan. "Saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemar, saya mencintai segalanya. Saya berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kesempatan di sini dan kita lihat saja nanti. Saat ini, satu-satunya hal yang ada di pikiran saya adalah Liverpool."