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"Saya mencintai klub ini" - Federico Chiesa menegaskan bahwa ia "hanya memikirkan Liverpool" di tengah spekulasi transfer
Babak baru di Anfield
Chiesa sangat ingin mendapatkan peran yang lebih menonjol di Liverpool setelah hanya tampil sebagai starter sebanyak sembilan kali di semua kompetisi selama masa jabatan Arne Slot yang berlangsung dua tahun.
Chiesa, yang didatangkan dari Juventus dengan biaya transfer sebesar £12,5 juta pada Agustus 2024, sempat menjadi subjek spekulasi hengkang yang semakin intens, namun ia dengan cepat menepis segala spekulasi tersebut setelah kemenangan 4-2 dalam laga persahabatan melawan Sunderland pada Sabtu lalu.
Ia memandang kedatangan Iraola sebagai kesempatan ideal untuk menghidupkan kembali kariernya di Inggris. "Saat ini, saya bahagia di Liverpool," kata Chiesa kepada para wartawan. "Saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemar, saya mencintai segalanya. Saya berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kesempatan di sini dan kita lihat saja nanti. Saat ini, satu-satunya hal yang ada di pikiran saya adalah Liverpool."
- Getty Images Sport
Menyesuaikan diri dengan taktik baru
Meskipun Chiesa belum melakukan pembahasan mendalam mengenai masa depannya dalam jangka panjang dan statusnya di skuad secara keseluruhan bersama Iraola, keduanya telah menjalin dialog konstruktif mengenai pendekatan taktis tim untuk musim mendatang yang sangat dinantikan.
Saat melawan Sunderland, Iraola memilih untuk menempatkan Chiesa sebagai penyerang tengah daripada memainkannya di posisi aslinya di sayap. Penyesuaian taktis yang mencolok ini merupakan bagian penting dari strategi yang lebih luas dan menuntut, yang memerlukan energi tanpa henti serta tekanan agresif di seluruh lapangan, yang telah dilatih dengan tekun oleh Liverpool dalam sesi latihan. "Pembicaraan satu-satunya yang saya lakukan dengan pelatih adalah mengenai tekanan dan taktik," jelas Chiesa.
"Dia menempatkan saya sebagai penyerang hari ini. Selama karier saya, saya selalu bermain sebagai pemain sayap, tetapi saya juga senang bermain sebagai penyerang. Kami sudah berlatih selama dua minggu bersama pelatih baru dan kami sudah memahami apa yang dia inginkan. Dia menginginkan intensitas tinggi, pertarungan satu lawan satu di seluruh lapangan, dan itulah yang ingin kami tunjukkan hari ini."
Berupaya mencapai standar yang lebih tinggi
Menatap tantangan musim yang akan datang, Chiesa sangat bertekad untuk membantu Liverpool menjalani musim yang jauh lebih kuat, baik di kompetisi domestik maupun Eropa, setelah mereka berhasil lolos ke Liga Champions dengan selisih tipis berkat finis di peringkat kelima Liga Premier musim lalu.
Chiesa sangat yakin bahwa skuad saat ini memiliki kualitas dan kedalaman yang dibutuhkan untuk kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar besar, sambil mengenang dengan penuh rasa bangga kesuksesan domestik mereka di masa lalu. Selain itu, ia juga sangat fokus untuk kembali ke kondisi fisik puncaknya agar pada akhirnya bisa kembali dipanggil ke tim nasional Italia.
"Liverpool layak mendapatkan lebih," tegas Chiesa. "Dua musim lalu kami menjadi juara Liga Premier. Musim lalu kami nyaris terlempar dari zona Liga Champions. Kami berjuang untuk posisi kelima, yang saat itu memang cukup, tetapi seperti yang kita tahu biasanya hanya empat klub yang lolos. Kami beruntung. Itu adalah musim yang berat dan musim ini kami harus tampil lebih baik di Liga Champions juga. Saya pikir kami memiliki skuad yang mampu melakukannya."
- AFP
Menatap masa depan
Seiring Liverpool melanjutkan persiapan pramusim di bawah asuhan Iraola, Chiesa akan berupaya memperkuat posisinya di susunan pemain inti. Beberapa pekan ke depan akan menjadi masa krusial bagi Chiesa untuk menguasai sistem taktis intensitas tinggi yang baru dan secara konsisten membuktikan kebugaran fisiknya. Jika ia mampu mempertahankan performa terbaiknya dan terhindar dari cedera lebih lanjut, Chiesa berpotensi menjadi aset yang sangat penting bagi Liverpool di berbagai kompetisi domestik maupun Eropa pada musim mendatang.
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