Real Madrid awalnya tampak melaju mulus menuju kemenangan rutin di La Liga pada Selasa, ketika tendangan bebas Arda Guler berbelok mengenai kiper Matias Dituro dan masuk ke gawang, sebelum Kylian Mbappe menggandakan keunggulan setelah menerima umpan silang presisi dari Yan Diomande.

Namun, Elche melawan dengan sengit pada babak kedua. Tuan rumah mencetak dua gol pada fase akhir laga untuk menyamakan kedudukan dan mengejutkan tim tamu.

Putus asa memburu tiga poin, Mourinho memasukkan Carlos Espi dan Endrick, membuat lini depannya dipenuhi enam pemain menyerang. Strategi berani itu membuahkan hasil pada menit ke-91 ketika Jude Bellingham menemukan Mbappe, yang kemudian memberi umpan kepada Espi untuk penyelesaian penentu.