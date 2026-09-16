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'Saya mempertaruhkan segalanya!' - Jose Mourinho mengungkap judi yang 'bisa membuatnya kalah' saat Carlos Espi menyelamatkan Real Madrid dalam thriller melawan Elche
Drama di akhir laga mengamankan kemenangan di markas Elche
Real Madrid awalnya tampak melaju mulus menuju kemenangan rutin di La Liga pada Selasa, ketika tendangan bebas Arda Guler berbelok mengenai kiper Matias Dituro dan masuk ke gawang, sebelum Kylian Mbappe menggandakan keunggulan setelah menerima umpan silang presisi dari Yan Diomande.
Namun, Elche melawan dengan sengit pada babak kedua. Tuan rumah mencetak dua gol pada fase akhir laga untuk menyamakan kedudukan dan mengejutkan tim tamu.
Putus asa memburu tiga poin, Mourinho memasukkan Carlos Espi dan Endrick, membuat lini depannya dipenuhi enam pemain menyerang. Strategi berani itu membuahkan hasil pada menit ke-91 ketika Jude Bellingham menemukan Mbappe, yang kemudian memberi umpan kepada Espi untuk penyelesaian penentu.
- AFP
Mourinho membahas perjudian taktisnya
Manajer asal Portugal itu mengakui risiko besar yang ia ambil dengan menumpuk para penyerang di lapangan pada menit-menit akhir. Dengan memainkan Espi dan Endrick bersama Mbappe, Bellingham, Diomande, dan Brahim Diaz, ia membuat timnya sangat rentan dalam bertahan.
"Dengan pergantian di akhir, saya mempertaruhkan segalanya," jelas Mourinho dalam konferensi pers usai laga. "Kami menang, tetapi kami juga bisa kalah. Kami harus melakukannya, karena hasil imbang tidak cukup."
Mourinho juga memuji pencetak gol penentu kemenangannya, seraya mengakui pengaruh Espi yang terus berkembang sambil menyoroti tantangan untuk mengakomodasinya. "[Espí] bermain bagus, memberikan kontribusi penting bagi tim," tambahnya. "Dia punya masalah di depannya, yaitu seorang pemain yang bukan pemain biasa [Mbappe], dan memainkan keduanya bersama-sama tidak mudah."
Peluang yang terbuang nyaris membuat Real Madrid membayar mahal
Meski kemenangan telat itu memicu perayaan, Mourinho cepat mengidentifikasi masalah mencolok terkait ketidakmampuan timnya untuk mengunci laga lebih awal. Ia menilai skuadnya tidak memiliki ketajaman yang dibutuhkan untuk menuntaskan pertandingan.
"Dalam pertandingan yang terlihat seperti sudah selesai, kami punya tiga, empat, lima peluang untuk mengakhirinya, dan kami tidak melakukannya," kata bos Real Madrid itu. "Kami tidak mencetak gol, kami tidak menuntaskannya dengan skor 3 atau 4-0. Ketika semuanya terlihat mudah, Anda membiarkan hal-hal seperti itu terjadi, apalagi saat tandang di stadion-stadion seperti ini."
Meski frustrasi, ia tetap menemukan sisi positif dari daya juang skuadnya. "Mereka mencetak satu gol dan pertandingan pun menjadi terbuka. Hal baiknya adalah dalam situasi sulit, tim bereaksi dan menang," pungkas Mourinho, sebelum berkelakar: "Hal baiknya adalah tidak ada yang bosan dalam pertandingan Real Madrid. Pertandingan-pertandingan itu benar-benar sangat seru!"
- AFP
Terus menekan Barcelona
Kemenangan dramatis pada Selasa memastikan Real Madrid tetap menjaga persaingan di puncak klasemen La Liga, dengan menyamai perolehan poin rival abadinya, Barcelona.
Tekanan kini sepenuhnya beralih kepada raksasa Catalunya itu, yang harus meraih hasil positif dalam pertandingan mereka pada Rabu melawan Racing Santander untuk merebut kembali keunggulan. Sementara itu, Espi terus membuktikan nilainya sebagai opsi mematikan dari bangku cadangan, menambah daftar kontribusi krusialnya yang terus bertambah musim ini.
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