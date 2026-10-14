Kritik tajam itu muncul setelah Martinez secara terbuka mengecam direktur teknik Jason Wilcox karena gagal mengembangkan fondasi yang dibangun dengan susah payah untuk membawa klub kembali ke panggung elite Eropa musim ini.

Mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap strategi transfer jajaran eksekutif, Martinez sebelumnya mengatakan kepada Amazon Prime: "Saya harus banyak menahan diri. Namun, terkadang ini mencerminkan kondisi klub kami saat ini.

"Kami menjalani musim yang luar biasa musim lalu. Sekarang kami berharap lebih dari jajaran atas, dari para petinggi, untuk mendatangkan lebih banyak pemain agar bisa bersaing, karena banyak tim lain juga mendatangkan banyak pemain. Atletico pun memiliki tim yang luar biasa hari ini dan mereka pantas menang.

"Saya berharap lebih dari direktur teknik kami. Saya harus jujur, sebagai pemain, kami harus berbuat lebih banyak. Namun, memiliki skuad yang kuat itu penting agar siap menghadapi malam seperti ini."

Menyesalkan hilangnya momentum dari musim lalu sembari menepis anggapan bahwa memecat manajer adalah solusi cepat, Martinez menambahkan: "Musim lalu kami melakukan segalanya, kami membangun fondasi untuk menjadi tim yang luar biasa. Rasanya menjengkelkan dan mengecewakan datang ke sini lalu tidak melihat tim saya berusaha meraih hasil yang luar biasa di sini. Ini mengecewakan.

"Anda terus mengganti, mengganti, mengganti manajer. Namun, bagaimana dengan bidang lainnya? Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak."