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“Saya mempertanyakan waktu yang dipilihnya”: Paul Robinson mengaku “sebenarnya cukup menyukai” kejujuran Lisandro Martinez meski sang bek meluapkan kemarahan kepada petinggi Manchester United setelah kekalahan dari Atletico Madrid
Pengamat angkat bicara soal luapan emosi
Mantan kiper timnas Inggris itu mengakui bahwa ia cukup menyukai keterusterangan bek asal Argentina tersebut, meski mempertanyakan waktu yang dipilihnya untuk mengkritik jajaran petinggi Manchester United secara terbuka. Gejolak itu mencuat setelah tim tamu kalah 2-0 di ibu kota Spanyol. Gol Pablo Barrios saat pertandingan baru berjalan 47 detik dan gol Ademola Lookman pada akhir laga memastikan kekalahan mereka, yang diperparah oleh kartu merah Leny Yoro.
Kekalahan itu menjadikan mereka tim Inggris pertama yang kalah di Liga Champions musim ini, sekaligus memperpanjang rentetan tanpa kemenangan klub tersebut menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.
- ZUMA Press Wire
Keterusterangan yang menyegarkan di tengah sorotan yang kian tajam
Robinson menilai kejujuran pemain berusia 28 tahun itu menyuarakan frustrasi yang benar-benar dirasakan para suporter. Pernyataan tersebut menjadi perubahan yang menyegarkan dari klise-klise ruang ganti di tengah rentetan performa buruk yang membuat tim terpuruk di peringkat ke-13 klasemen Liga Primer Inggris. Ia juga sepakat bahwa belanja klub sebesar £192 juta pada musim panas untuk Carlos Baleba, Youri Tielemans, dan Andrey Santos belum berhasil membuat skuad cukup kompetitif.
Menanggapi komentar pedas bek tengah itu seusai pertandingan di Madrid, Robinson mengatakan kepada BBC Radio 5 Live: "Saya mempertanyakan waktu ia mengatakannya. Di tengah kegaduhan seputar Manchester United saat ini, hal-hal positif perlu datang dari ruang ganti. Namun, di sisi lain, saya sebenarnya cukup menyukainya: seorang pemain bersikap jujur. Para suporter Manchester United di seluruh negeri tidak butuh pemain mereka tampil dan berkata, 'Kami baik-baik saja, skuad kami sudah cukup kuat.'
"Semua orang bisa melihat bahwa mereka tidak merekrut pemain dengan cukup baik. Mereka membutuhkan lebih banyak pemain dan skuad mereka belum cukup kuat."
Bek menuntut ambisi lebih besar dari jajaran direksi
Kritik tajam itu muncul setelah Martinez secara terbuka mengecam direktur teknik Jason Wilcox karena gagal mengembangkan fondasi yang dibangun dengan susah payah untuk membawa klub kembali ke panggung elite Eropa musim ini.
Mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap strategi transfer jajaran eksekutif, Martinez sebelumnya mengatakan kepada Amazon Prime: "Saya harus banyak menahan diri. Namun, terkadang ini mencerminkan kondisi klub kami saat ini.
"Kami menjalani musim yang luar biasa musim lalu. Sekarang kami berharap lebih dari jajaran atas, dari para petinggi, untuk mendatangkan lebih banyak pemain agar bisa bersaing, karena banyak tim lain juga mendatangkan banyak pemain. Atletico pun memiliki tim yang luar biasa hari ini dan mereka pantas menang.
"Saya berharap lebih dari direktur teknik kami. Saya harus jujur, sebagai pemain, kami harus berbuat lebih banyak. Namun, memiliki skuad yang kuat itu penting agar siap menghadapi malam seperti ini."
Menyesalkan hilangnya momentum dari musim lalu sembari menepis anggapan bahwa memecat manajer adalah solusi cepat, Martinez menambahkan: "Musim lalu kami melakukan segalanya, kami membangun fondasi untuk menjadi tim yang luar biasa. Rasanya menjengkelkan dan mengecewakan datang ke sini lalu tidak melihat tim saya berusaha meraih hasil yang luar biasa di sini. Ini mengecewakan.
"Anda terus mengganti, mengganti, mengganti manajer. Namun, bagaimana dengan bidang lainnya? Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak."
- Alterphotos
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