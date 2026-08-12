Kedatangan Meslier di London utara dimaksudkan untuk memberikan pelapis berpengalaman bagi David Raya dan Kepa Arrizabalaga, tetapi Stack meyakini pemain berusia 26 tahun itu telah membuat kesalahan dengan pindah ke peran sebagai pilihan ketiga. Meslier, yang menghabiskan enam tahun di Elland Road dan mencatatkan 215 penampilan untuk Leeds United, bergabung dengan Arsenal setelah kontraknya habis, namun Stack merasa kepindahan itu menandakan penurunan dalam rasa lapar profesional dan dorongan sang pemain.

Berbicara tentang keputusan pemain Prancis itu untuk bergabung dengan juara bertahan Premier League sebagai pemain skuad, Stack mengungkapkan kebingungannya terhadap jalur karier yang dipilih mantan pemain Lorient tersebut. "Saya mempertanyakannya, saya benar-benar mempertanyakan kiper itu," kata mantan penjaga gawang tersebut kepada Metro. "Alasan saya mengatakan itu adalah karena dia punya pengalaman di Premier League, dia telah memainkan tak terhitung banyaknya laga di Premier League, dia punya segudang pengalaman, berada di Leeds selama entah berapa tahun.

"Dia telah memainkan banyak pertandingan, dan mungkin dia tidak punya hasrat yang membara untuk terus bermain dan menempatkan dirinya di bawah tekanan. Mungkin itu yang dia cari.

"Tetapi saya hanya terkejut seseorang dengan kualitas seperti Meslier memutuskan untuk seperti melempar handuk dan menjadi nomor tiga."



