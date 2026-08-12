AFP
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'Saya mempertanyakan dia' - Rekrutan baru Arsenal dihujat karena membuat kesalahan transfer setelah kepindahan mengejutkan pada musim panas ini
Kurangnya ambisi dipertanyakan oleh Stack
Kedatangan Meslier di London utara dimaksudkan untuk memberikan pelapis berpengalaman bagi David Raya dan Kepa Arrizabalaga, tetapi Stack meyakini pemain berusia 26 tahun itu telah membuat kesalahan dengan pindah ke peran sebagai pilihan ketiga. Meslier, yang menghabiskan enam tahun di Elland Road dan mencatatkan 215 penampilan untuk Leeds United, bergabung dengan Arsenal setelah kontraknya habis, namun Stack merasa kepindahan itu menandakan penurunan dalam rasa lapar profesional dan dorongan sang pemain.
Berbicara tentang keputusan pemain Prancis itu untuk bergabung dengan juara bertahan Premier League sebagai pemain skuad, Stack mengungkapkan kebingungannya terhadap jalur karier yang dipilih mantan pemain Lorient tersebut. "Saya mempertanyakannya, saya benar-benar mempertanyakan kiper itu," kata mantan penjaga gawang tersebut kepada Metro. "Alasan saya mengatakan itu adalah karena dia punya pengalaman di Premier League, dia telah memainkan tak terhitung banyaknya laga di Premier League, dia punya segudang pengalaman, berada di Leeds selama entah berapa tahun.
"Dia telah memainkan banyak pertandingan, dan mungkin dia tidak punya hasrat yang membara untuk terus bermain dan menempatkan dirinya di bawah tekanan. Mungkin itu yang dia cari.
"Tetapi saya hanya terkejut seseorang dengan kualitas seperti Meslier memutuskan untuk seperti melempar handuk dan menjadi nomor tiga."
- Getty Images Sport
Kekhawatiran soal pengembangan pemain muda di Emirates
Terlepas dari motivasi pribadi sang pemain, Stack khawatir dengan apa yang dikatakan perekrutan ini tentang kondisi akademi Arsenal. Kedatangan Meslier sudah memicu efek berantai terhadap prospek muda klub, khususnya Tommy Setford yang berusia 20 tahun, yang diperkirakan akan pergi dengan status pinjaman demi mendapatkan menit bermain reguler di tempat lain. Stack tetap tidak yakin bahwa klub seharusnya mencari kiper pilihan ketiga dari luar ketika solusi internal semestinya tersedia.
"Lihat, dia berpengalaman, tetapi sangat kecil kemungkinan Anda akan memakainya," tambah Stack. "Pertanyaan saya, apakah tidak ada penjaga gawang lain di Arsenal Football Club yang mampu melakukan itu?
"Apa yang mereka lakukan di klub sampai mereka tidak menghasilkan penjaga gawang? Mereka terus saja merekrut penjaga gawang. Kapan akan ada penjaga gawang Arsenal yang, bahkan bukan menembus tim utama, tetapi saya berbicara soal menjadi nomor tiga."
Meslier fokus memburu trofi
Terlepas dari kritik dari para mantan pemain, Meslier tetap vokal soal antusiasmenya menjadi bagian dari proyek Arteta saat klub berupaya mempertahankan gelar Premier League. Setelah merasakan promosi dan realitas pahit dibekukan oleh Daniel Farke di Leeds, pemain Prancis itu bersemangat untuk melupakan tahun terakhir yang sulit di Yorkshire. Ia sudah berintegrasi ke dalam skuad, dengan melakoni debutnya dalam laga uji coba pramusim melawan Girona awal bulan ini.
Sang kiper meyakini kepindahan ke ibu kota mewakili puncak sepakbola Inggris dan bertekad menambah medali ke lemari trofinya. "Saya sangat bahagia. Ini hari yang luar biasa bagi saya karena saya baru saja bergabung dengan sang juara. Bagi saya, Arsenal adalah klub terbesar di Inggris. Saya sangat bahagia dan sangat bangga bergabung dengan Arsenal. Saya tidak sabar untuk menunjukkan rasa cinta yang saya miliki untuk lambang ini, dan saya tidak sabar untuk memenangi trofi bersama tim ini, karena ini adalah klub yang perlu mengangkat trofi lagi dan lagi," kata Meslier kepada situs resmi klub.
- Getty Images Sport
Ekspektasi dalam perebutan gelar tetap tinggi
Meski situasi penjaga gawang memicu perdebatan, Stack jauh lebih positif soal peluang Arsenal secara keseluruhan pada musim mendatang. Klub itu sibuk di bursa transfer, dengan menjadikan Bruno Guimaraes sebagai rekrutan papan atas terbaru mereka sekaligus mengamankan Piero Hincapie dan Christos Tzolis. Investasi pada tim utama ini membuat Stack yakin bahwa Arsenal adalah tim yang harus dikalahkan saat mereka berusaha menahan tantangan dari Manchester City dan Liverpool.
"Tentu saja, Arsenal akan memenanginya," prediksi Stack dengan penuh keyakinan. "Saya pikir Arsenal akan sangat bersemangat setelah tahun lalu, dan saya pikir sekarang ini situasinya pada dasarnya beban yang selama ini menghantui mereka sudah terlepas.
"Mereka akan memasuki musim dengan antusiasme yang sangat tinggi, dan dengan perekrutan Guimaraes serta mungkin masih ada lagi yang akan datang antara sekarang dan awal musim, saya pikir mereka pasti akan semakin kuat.
"Saya menjagokan Arsenal untuk memenanginya, tetapi saya pikir ini akan menjadi persaingan yang ketat dengan Man City, saya pikir City akan berada tepat di belakang mereka."
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