"Saya meminta agar kasus ini ditinjau kembali" - Presiden Donald Trump mengungkapkan bahwa ia menelepon Gianni Infantino untuk menyelidiki sanksi yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun setelah kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina

Trump membenarkan apa yang telah dilaporkan oleh sejumlah media pada Senin pagi: bahwa pengaruhnya mendorong FIFA untuk meninjau kembali skorsing kartu merah yang dijatuhkan kepada Balogun. Presiden, yang memiliki hubungan dekat dengan Infantino, berbicara panjang lebar mengenai keputusan tersebut dalam sebuah acara di Gedung Putih.

"Itu bukan pelanggaran. Itu bahkan bukan pelanggaran aturan. Itu hanya dua orang yang berlari dengan kecepatan penuh dan kebetulan bertabrakan. Anda tidak bisa menempatkan kaki Anda dengan tepat di atas kaki orang lain saat sedang berlari dengan kecepatan penuh. Tidak, ini adalah dua atlet hebat yang saling bertabrakan. Dan wasit ini, yang sedikit mencurigakan—jika Anda memeriksa rekam jejaknya. Saya tidak ingin mengatakan itu karena saya tidak suka menimbulkan kontroversi, tapi memang sangat mencurigakan. Jika Anda mau, saya akan memberikan riwayatnya kepada Anda."

Trump kemudian mengalihkan pembicaraan dari kontak fisik itu sendiri ke konsekuensi dari keputusan tersebut, dengan berargumen bahwa absennya Balogun akan merugikan peluang USMNT secara tidak adil.

"[Balogun] tidak melakukan kesalahan apa pun, dan dia adalah pemain terbaik kami, atau salah satu pemain terbaik kami—seorang pemain yang sangat vital—dan mereka memberinya kartu merah. Saya tidak tahu apa artinya itu. Saya tidak berpikir itu berarti banyak. Lalu saya mulai mendengar bahwa itu berarti dia tidak bisa bermain di pertandingan berikutnya, setidaknya di pertandingan berikutnya. Saya berkata, 'Wah, itu masalah besar.' Jika itu terjadi pada pemain lain, itu akan tidak adil, tetapi ketika mereka mencabut hak bermain pemain terbaikmu—atau hampir terbaik; mereka punya beberapa pemain hebat—dan mengatakan kamu tidak boleh bermain, itu sangat tidak adil... Itu sangat tidak adil. Kamu tidak boleh melakukan itu.

"Jadi, ya, saya meminta tinjauan dari FIFA. Saya berbicara dengan seorang pria yang sangat dihormati, dan ngomong-ngomong, tingkat penghormatan terhadapnya kini meningkat sepuluh kali lipat," kata Trump.