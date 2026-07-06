AFP
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"Saya meminta agar kasus ini ditinjau kembali" - Presiden Donald Trump mengungkapkan bahwa ia menelepon Gianni Infantino untuk menyelidiki sanksi yang dijatuhkan kepada Folarin Balogun setelah kartu merah yang diterimanya dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina
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"Itu bukan pelanggaran"
Trump membenarkan apa yang telah dilaporkan oleh sejumlah media pada Senin pagi: bahwa pengaruhnya mendorong FIFA untuk meninjau kembali skorsing kartu merah yang dijatuhkan kepada Balogun. Presiden, yang memiliki hubungan dekat dengan Infantino, berbicara panjang lebar mengenai keputusan tersebut dalam sebuah acara di Gedung Putih.
"Itu bukan pelanggaran. Itu bahkan bukan pelanggaran aturan. Itu hanya dua orang yang berlari dengan kecepatan penuh dan kebetulan bertabrakan. Anda tidak bisa menempatkan kaki Anda dengan tepat di atas kaki orang lain saat sedang berlari dengan kecepatan penuh. Tidak, ini adalah dua atlet hebat yang saling bertabrakan. Dan wasit ini, yang sedikit mencurigakan—jika Anda memeriksa rekam jejaknya. Saya tidak ingin mengatakan itu karena saya tidak suka menimbulkan kontroversi, tapi memang sangat mencurigakan. Jika Anda mau, saya akan memberikan riwayatnya kepada Anda."
Trump kemudian mengalihkan pembicaraan dari kontak fisik itu sendiri ke konsekuensi dari keputusan tersebut, dengan berargumen bahwa absennya Balogun akan merugikan peluang USMNT secara tidak adil.
"[Balogun] tidak melakukan kesalahan apa pun, dan dia adalah pemain terbaik kami, atau salah satu pemain terbaik kami—seorang pemain yang sangat vital—dan mereka memberinya kartu merah. Saya tidak tahu apa artinya itu. Saya tidak berpikir itu berarti banyak. Lalu saya mulai mendengar bahwa itu berarti dia tidak bisa bermain di pertandingan berikutnya, setidaknya di pertandingan berikutnya. Saya berkata, 'Wah, itu masalah besar.' Jika itu terjadi pada pemain lain, itu akan tidak adil, tetapi ketika mereka mencabut hak bermain pemain terbaikmu—atau hampir terbaik; mereka punya beberapa pemain hebat—dan mengatakan kamu tidak boleh bermain, itu sangat tidak adil... Itu sangat tidak adil. Kamu tidak boleh melakukan itu.
"Jadi, ya, saya meminta tinjauan dari FIFA. Saya berbicara dengan seorang pria yang sangat dihormati, dan ngomong-ngomong, tingkat penghormatan terhadapnya kini meningkat sepuluh kali lipat," kata Trump.
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"Saya memang menerima telepon"
Infantino mengeluarkan pernyataan sendiri pada hari Senin:
"Ya, saya secara rutin membahas hal-hal yang berkaitan dengan Piala Dunia FIFA dengan Presiden Amerika Serikat, dan mengenai hal ini, saya memang menerima telepon dari Presiden Donald Trump, sama seperti saya menerima telepon dari para kepala negara, pejabat pemerintah, pemangku kepentingan sepak bola, dan eksekutif bisnis dari seluruh dunia mengenai berbagai isu yang berbeda.
"Selama percakapan kami, saya menjelaskan bahwa ada proses hukum yang sedang berlangsung yang melibatkan badan peradilan independen FIFA dan bahwa kasus tersebut akan diputuskan pada waktunya oleh badan-badan yang berwenang. Begitulah cara kerja sistem FIFA, dan itu adalah prinsip yang akan selalu saya junjung tinggi."
- Getty Images
Penangguhan akibat kartu merah ditunda
Pada Minggu pagi terungkap bahwa hukuman larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepada Balogun ditangguhkan selama satu tahun. Penyerang tersebut bertabrakan secara tidak sengaja dengan Tarik Muharemovic dan mendarat dengan keras di pergelangan kaki bek tengah tersebut. Awalnya insiden itu dinyatakan sebagai pelanggaran di lapangan, namun VAR memutuskan untuk menaikkan sanksi menjadi kartu merah.
Setelah pertandingan, manajer Mauricio Pochettino mempertanyakan keputusan tersebut, sementara Christian Pulisic juga menyebutnya 'disayangkan.' Sementara itu, Balogun mengatakan bahwa ia tidak ingin mempertanyakan keputusan tersebut.
- Getty Images Sport
Belgia mengungkapkan pendapatnya
Berbagai kalangan di dunia sepak bola Belgia mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan tersebut. Pelatih kepala Rudi Garcia menyiratkan bahwa hal itu hanyalah lelucon Hari April Mop:
"Federasi Belgia tidak hanya membela diri atau tim nasional; mereka membela sepak bola secara umum—integritas dan etika olahraga ini. Sejauh yang saya ingat, saya rasa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia keputusan seperti ini diambil. Bagaimanapun, saya adalah pelatih, jadi saya akan fokus pada tim saya dan pertandingan ini — tidak masalah siapa saja yang masuk dalam susunan pemain inti AS. Yang penting bagi saya adalah lapangan, tim saya, kemenangan, dan lolos ke perempat final."
Asosiasi Sepak Bola (FA) juga turut angkat bicara.
"Untuk menjamin hak-hak sah semua tim peserta dan melindungi prinsip-prinsip dasar fair play dalam olahraga kami, baik di Piala Dunia FIFA ini maupun di edisi-edisi turnamen mendatang, RBFA sedang menyelidiki semua opsi yang mungkin," demikian bunyi pernyataan mereka.
Belakangan terungkap bahwa Belgia secara resmi mengajukan banding atas keputusan FIFA. FIFA menolak banding tersebut.
- Getty Images Sport
Pintu air sudah terbuka?
Keputusan tersebut tampaknya membuat FIFA rentan terhadap banding serupa. Pada Senin pagi, Asosiasi Sepak Bola Prancis ikut turun tangan. Menurut The Athletic, mereka mengajukan banding kepada FIFA untuk mencabut kartu kuning yang diberikan kepada Michael Olise selama kemenangan mereka atas Paraguay di babak 16 besar pada Sabtu lalu. Jika Olise kembali mendapat kartu kuning di babak perempat final, ia akan absen dalam laga semifinal Prancis — asalkan mereka lolos.
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