Getty Images
Diterjemahkan oleh
'Saya memilih untuk tidak melanjutkan' - Arne Slot buka suara soal menolak tawaran pekerjaan pertama sejak pemecatan Liverpool
Slot memperjelas sikap soal lowongan pelatih timnas Belanda
Slot telah mengeluarkan pernyataan tegas untuk memperjelas posisinya setelah mengadakan pembicaraan dengan Asosiasi Sepakbola Kerajaan Belanda (KNVB) untuk menggantikan Ronald Koeman. Meski menjadi kandidat utama untuk menangani Belanda, Slot memutuskan untuk mundur dari proses tersebut, dengan alasan ingin tetap terlibat dalam rutinitas harian kepelatihan klub ketimbang beralih ke level internasional pada tahap kariernya saat ini.
Mantan bos Feyenoord itu ingin membantah laporan yang menyebut kegagalan pembicaraan tersebut disebabkan oleh ketidaksepakatan finansial. Dalam pernyataannya kepada Voetbal International, Slot berkata: "Pada tahap karier saya saat ini, saya lebih suka melihat diri saya berada di lapangan latihan bersama para pemain saya setiap hari. Sesuatu yang jelas tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama bersama tim nasional.
"Dan itulah mengapa saya memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan dan tidak memulai negosiasi mengenai seperti apa kemungkinan kontraknya nanti.
"Saya sangat menghormati tim nasional dan KNVB, dan saya hanya bisa berkata positif tentang cara profesional pembicaraan itu berlangsung pada pekan tersebut. Untuk saat ini, saya percaya sepakbola klub masih memiliki banyak hal untuk saya."
- (C)Getty Images
Mimpi tim nasional tertunda
Meskipun KNVB telah mengidentifikasi Slot sebagai target utama mereka setelah kampanye Piala Dunia 2026 yang mengecewakan di bawah Koeman, pria 47 tahun itu menegaskan bahwa waktunya memang belum tepat. Slot mengungkapkan kekagumannya terhadap struktur yang ada, tetapi menegaskan bahwa masa depan terdekatnya berada di tempat lain.
Sang pelatih juga mencatat bahwa mewakili negaranya tetap menjadi tujuan jangka panjang, meski ia belum siap untuk mengambil langkah itu saat ini. Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Suatu hari nanti, akan menjadi kehormatan besar untuk mewakili negara saya sebagai pelatih tim nasional. Namun, ini bukan momen yang tepat bagi saya."
Implikasi finansial dari kepergian dari Anfield
Kepergian Slot dari Anfield merupakan momen penting di Premier League, terjadi hanya setahun setelah ia membawa mereka meraih gelar. Namun, finis di peringkat kelima dan gesekan taktis, termasuk kritik terbuka dari Mohamed Salah, memicu tinjauan internal dan berujung pada pemecatannya.
Penolakan Slot untuk mengambil pekerjaan sebagai pelatih Belanda menjadi pukulan finansial langsung bagi Liverpool. Seandainya ia menerima jabatan itu, Liverpool bisa menutup sebagian besar dari pembayaran pesangonnya. Kontrak asli pria Belanda itu di Anfield sangat menguntungkan, dengan total paket bernilai sekitar £25 juta. Slot sudah menunjukkan bahwa ia selektif dalam memilih proyek berikutnya, setelah dilaporkan menolak pendekatan dari Fulham untuk mengambil alih di Craven Cottage sebelum KNVB mendekatinya.
- Getty Images
Peta manajerial internasional bergeser
Dengan menolak pekerjaan di timnas Belanda, Slot terhindar dari bergabung dengan daftar manajer elite yang terus bertambah dan memilih terjun ke sepakbola internasional. Pendahulunya di Liverpool, Jurgen Klopp baru-baru ini mengambil alih tim nasional Jerman, mengikuti tren yang lebih luas di level tertinggi permainan. Thomas Tuchel sudah lebih dulu menduduki kursi panas Inggris dan Carlo Ancelotti menangani Brasil, sementara Zinedine Zidane tetap sangat dikaitkan dengan Prancis.
KNVB kini harus mencari opsi lain saat mereka bersiap untuk UEFA Nations League, sementara Slot tetap menjadi salah satu agen bebas dengan profil paling tinggi di bursa. Keputusannya untuk menunggu proyek klub yang tepat menunjukkan bahwa ia yakin lowongan dari level teratas akan segera muncul.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami