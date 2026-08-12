'Saya memilih untuk tidak melanjutkan' - Arne Slot buka suara soal menolak tawaran pekerjaan pertama sejak pemecatan Liverpool

Slot telah mengeluarkan pernyataan tegas untuk memperjelas posisinya setelah mengadakan pembicaraan dengan Asosiasi Sepakbola Kerajaan Belanda (KNVB) untuk menggantikan Ronald Koeman. Meski menjadi kandidat utama untuk menangani Belanda, Slot memutuskan untuk mundur dari proses tersebut, dengan alasan ingin tetap terlibat dalam rutinitas harian kepelatihan klub ketimbang beralih ke level internasional pada tahap kariernya saat ini.

Mantan bos Feyenoord itu ingin membantah laporan yang menyebut kegagalan pembicaraan tersebut disebabkan oleh ketidaksepakatan finansial. Dalam pernyataannya kepada Voetbal International, Slot berkata: "Pada tahap karier saya saat ini, saya lebih suka melihat diri saya berada di lapangan latihan bersama para pemain saya setiap hari. Sesuatu yang jelas tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama bersama tim nasional.

"Dan itulah mengapa saya memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan dan tidak memulai negosiasi mengenai seperti apa kemungkinan kontraknya nanti.

"Saya sangat menghormati tim nasional dan KNVB, dan saya hanya bisa berkata positif tentang cara profesional pembicaraan itu berlangsung pada pekan tersebut. Untuk saat ini, saya percaya sepakbola klub masih memiliki banyak hal untuk saya."



