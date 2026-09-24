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'Saya memenangi gelar terbanyak!' - Fabian Ruiz mengajukan klaim untuk meraih Ballon d'Or setelah musim yang penuh trofi
Ambisi individu dipicu oleh kesuksesan kolektif
Ruiz tidak malu untuk mengungkapkan keinginannya mencapai puncak sepakbola dunia setelah melewati periode yang sangat sukses bersama klub dan tim nasional. Dalam 12 bulan terakhir, gelandang Spanyol itu membangun koleksi trofi yang tak tertandingi, dengan menyapu Ligue 1, Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA bersama Paris Saint-Germain, serta mengangkat Piala Dunia bersama Spanyol pada musim panas ini.
“Di Ballon d’Or, saya berharap bisa membidik setinggi mungkin... Saya telah memenangi hampir semua gelar yang diperebutkan,” jelas Ruiz dalam wawancaranya dengan Radioestadio Noche. Mantan pemain Napoli itu sangat mengandalkan banyaknya trofi yang baru-baru ini ia raih, dengan mengisyaratkan bahwa dampaknya pada tim-tim pemenang adalah aset terbesarnya dalam persaingan tersebut. Ia kembali menegaskan hal itu dengan mengatakan: “Sayalah yang memenangi gelar terbanyak, tetapi saya menyerahkan kampanye itu kepada yang lain.” Pendekatan yang seimbang ini menunjukkan kepercayaan dirinya tanpa perlu melakukan kampanye media yang agresif.
- Getty Images Sport
Menantang bias terhadap pemain menyerang dalam penghargaan
Bintang PSG itu memperluas pandangannya saat berbicara kepada AS, dengan mempertanyakan mengapa pemain dengan profil seperti dirinya tidak bisa bermimpi memenangi Ballon d'Or. Ruiz telah menjadi figur sentral bagi juara Prancis itu, tampil dalam seluruh delapan pertandingan di semua kompetisi sejauh musim ini, dengan menyumbang satu gol dan dua assist sambil terus mengejar pengakuan individual.
Ruiz mengatakan kepada AS: "Ballon d’Or? Eh, kenapa tidak? Sejujurnya, secara kolektif, saya adalah pemain yang paling sukses. Saya rasa saya telah memenangkan tujuh dalam beberapa tahun terakhir. Ballon d’Or adalah gelar yang sangat indah yang diimpikan setiap pemain untuk dimenangkan. Saya senang orang-orang membicarakan saya, bahwa kerja saya diakui. Lalu, saya akan mencoba finis setinggi mungkin di klasemen, dan kenapa tidak bermimpi tentang itu? Saya percaya seorang bek atau kiper sama pentingnya dengan penyerang. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat Modric dan Rodrigo menang."
Menempatkan angka-angka itu dalam perspektif
Meski sebagian orang mungkin menganggap komentarnya berani, Ruiz menegaskan bahwa statistik mengenai jumlah trofinya berbicara sendiri. Dengan membidik penghargaan bergengsi itu, gelandang tersebut berupaya menjadi pemain ketiga dalam sejarah Paris Saint-Germain yang memenangkan Ballon d'Or, setelah Lionel Messi pada 2021 dan Ousmane Dembele tahun lalu, sekaligus hanya menjadi pemain Spanyol keempat yang meraih trofi itu, bergabung dengan jajaran elite bersama Alfredo Di Stefano, Luis Suarez, dan Rodri.
"Saya berharap suatu hari nanti saya juga bisa memenangkan gelar individu... tahun ini, sayalah yang memenangkan gelar paling banyak," tambahnya saat menjalani tugas media. Dengan menekankan perannya sebagai pemenang, Ruiz berusaha menggeser narasi dari metrik yang semata-mata soal jumlah gol menuju kontribusi total terhadap kemenangan.
- Getty Images Sport
Fondasi sederhana di balik kejayaan
Terlepas dari statusnya yang terus meningkat dan upaya terbukanya untuk meraih Ballon d’Or, Ruiz tetap membumi, dengan memberikan penghormatan tulus kepada masa kecilnya: ‘Semua yang saya jadi dan semua yang telah saya capai, saya berutang kepada ibu saya, kepada semua yang telah dia lakukan untuk saya.’ Menjelang seremoni pada Senin, 26 Oktober 2026, di London, pemain Spanyol itu akan berharap perpaduan unik antara kemampuan teknik elite dan koleksi trofi yang tak tertandingi cukup untuk meyakinkan para pemilih bahwa dirinya memang pemain terbaik di dunia.
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