Ruiz tidak malu untuk mengungkapkan keinginannya mencapai puncak sepakbola dunia setelah melewati periode yang sangat sukses bersama klub dan tim nasional. Dalam 12 bulan terakhir, gelandang Spanyol itu membangun koleksi trofi yang tak tertandingi, dengan menyapu Ligue 1, Liga Champions, Piala Super UEFA, dan Piala Interkontinental FIFA bersama Paris Saint-Germain, serta mengangkat Piala Dunia bersama Spanyol pada musim panas ini.

“Di Ballon d’Or, saya berharap bisa membidik setinggi mungkin... Saya telah memenangi hampir semua gelar yang diperebutkan,” jelas Ruiz dalam wawancaranya dengan Radioestadio Noche. Mantan pemain Napoli itu sangat mengandalkan banyaknya trofi yang baru-baru ini ia raih, dengan mengisyaratkan bahwa dampaknya pada tim-tim pemenang adalah aset terbesarnya dalam persaingan tersebut. Ia kembali menegaskan hal itu dengan mengatakan: “Sayalah yang memenangi gelar terbanyak, tetapi saya menyerahkan kampanye itu kepada yang lain.” Pendekatan yang seimbang ini menunjukkan kepercayaan dirinya tanpa perlu melakukan kampanye media yang agresif.