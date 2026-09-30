'Saya membuat kesalahan' - pelatih Portugal Jorge Jesus buka suara soal ngambeknya Cristiano Ronaldo di bangku cadangan, pembicaraan darurat FPF

Atmosfer di sekitar tim nasional Portugal kian tegang jelang lawatan sarat tensi mereka ke Denmark. Meski memulai kampanye Nations League dengan sempurna lewat posisi puncak Grup 4 Liga A setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Wales (1-0) dan Norwegia (2-1), persiapan Portugal dibayangi frustrasi Ronaldo. Di usia 41 tahun, dengan catatan 234 penampilan dan 146 gol di level internasional, penyerang veteran itu dilaporkan tidak senang setelah hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat melawan Norwegia.

Jesus mengakui bahwa cara dia mengelola rutinitas pemanasan ikut memicu gesekan tersebut. "Benar bahwa saya sudah menyepakatinya dengan dia, kami menyusun rencana seperti dengan Bruno Fernandes, dan saya memberi tahu Cris bahwa dia tidak akan bermain, baik dalam pertandingan melawan Norwegia maupun yang melawan Denmark, karena saya sudah bekerja dengan Cris selama satu tahun," jelas sang pelatih. "Saya tidak baru datang ke tim nasional tiga bulan lalu untuk mengenal Cris. Saya tahu betul kemampuan fisik Cris."

Menjelaskan lebih lanjut bagaimana situasi itu berkembang selama pertandingan, Jesus mengungkapkan bahwa keadaan di laga mengubah kesepakatan awalnya dengan sang kapten. "Saya bukan tipe pelatih yang, begitu duduk di bangku cadangan, langsung memikirkan menit ke-60 dan pergantian yang akan saya buat," tambahnya. "Saya sudah sepakat dengan dia bahwa dia tidak akan bermain dalam dua pertandingan pertama, tetapi saat pertandingan berlangsung saya berpikir bahwa saya mungkin membutuhkannya pada menit-menit akhir. Namun pertandingan mengarah ke hal lain, dan saya tidak memainkannya. Itulah kebenarannya. Saat pertandingan berlangsung, saya berpikir bahwa saya mungkin membutuhkannya dan dia akan melakukan pemanasan, lalu saya tidak memainkannya."