AFP
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'Saya membuat kesalahan' - pelatih Portugal Jorge Jesus buka suara soal ngambeknya Cristiano Ronaldo di bangku cadangan, pembicaraan darurat FPF
Menanggapi saga pergantian Ronaldo
Atmosfer di sekitar tim nasional Portugal kian tegang jelang lawatan sarat tensi mereka ke Denmark. Meski memulai kampanye Nations League dengan sempurna lewat posisi puncak Grup 4 Liga A setelah meraih dua kemenangan beruntun atas Wales (1-0) dan Norwegia (2-1), persiapan Portugal dibayangi frustrasi Ronaldo. Di usia 41 tahun, dengan catatan 234 penampilan dan 146 gol di level internasional, penyerang veteran itu dilaporkan tidak senang setelah hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat melawan Norwegia.
Jesus mengakui bahwa cara dia mengelola rutinitas pemanasan ikut memicu gesekan tersebut. "Benar bahwa saya sudah menyepakatinya dengan dia, kami menyusun rencana seperti dengan Bruno Fernandes, dan saya memberi tahu Cris bahwa dia tidak akan bermain, baik dalam pertandingan melawan Norwegia maupun yang melawan Denmark, karena saya sudah bekerja dengan Cris selama satu tahun," jelas sang pelatih. "Saya tidak baru datang ke tim nasional tiga bulan lalu untuk mengenal Cris. Saya tahu betul kemampuan fisik Cris."
Menjelaskan lebih lanjut bagaimana situasi itu berkembang selama pertandingan, Jesus mengungkapkan bahwa keadaan di laga mengubah kesepakatan awalnya dengan sang kapten. "Saya bukan tipe pelatih yang, begitu duduk di bangku cadangan, langsung memikirkan menit ke-60 dan pergantian yang akan saya buat," tambahnya. "Saya sudah sepakat dengan dia bahwa dia tidak akan bermain dalam dua pertandingan pertama, tetapi saat pertandingan berlangsung saya berpikir bahwa saya mungkin membutuhkannya pada menit-menit akhir. Namun pertandingan mengarah ke hal lain, dan saya tidak memainkannya. Itulah kebenarannya. Saat pertandingan berlangsung, saya berpikir bahwa saya mungkin membutuhkannya dan dia akan melakukan pemanasan, lalu saya tidak memainkannya."
- Getty Images Sport
Mengakui kesalahan taktik
Pelatih veteran itu mengakui bahwa meminta Ronaldo bersiap untuk masuk yang pada akhirnya tidak pernah terwujud adalah sebuah kesalahan penilaian. Setelah bermain selama 67 menit dalam kemenangan 1-0 Portugal atas Wales pada laga pembuka UEFA Nations League, berkat gol Joao Felix, Ronaldo harus menahan frustrasi di bangku cadangan sepanjang pertandingan berikutnya melawan Norwegia. Jesus menegaskan bahwa tidak ada pemain yang senang melakukan pemanasan tanpa akhirnya masuk ke lapangan, terutama sosok kompetitor dengan reputasi dan dorongan tanpa henti seperti Ronaldo.
"Tidak ada pemain yang senang ketika mereka melakukan pemanasan selama 20 atau 30 menit lalu tidak dimainkan. Tidak ada yang senang. Apalagi Cris. Apa yang saya janjikan? Seperti yang saya katakan, saya tidak akan memainkannya, tetapi saya berkata sebelum pertandingan, 'Cris, jika saya membutuhkanmu, kamu akan bermain 20 atau 30 menit,' dan dia berkata, 'Oke.' Ketika dia berada di lapangan, saya memintanya melakukan pemanasan pada menit ke-45; saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Di situlah saya melakukan kesalahan; saya seharusnya menyuruhnya pemanasan sekitar 15 menit lebih lambat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, saya mulai menyaksikan pertandingan, dan saya tidak memasukkannya," ujar Jesus kepada media yang hadir.
Intervensi FPF dan rumor latihan
Situasinya menjadi begitu sensitif sehingga presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca, terpaksa turun tangan secara langsung. Proenca bertemu dengan Ronaldo dan Jesus pada Selasa malam untuk pembicaraan guna menjernihkan suasana yang ditujukan untuk meredakan perbedaan di antara mereka setelah penyerang berusia 41 tahun itu absen dalam dua sesi latihan berturut-turut.
"Dia tidak menolak berlatih. Francisco Conceicao, yang cedera, dan Joao Felix tidak berlatih, dan Cris menjalani latihan kekuatan. Dia melakukan latihan mobilisasi di lapangan, lalu latihan penguatan di hotel. Dia tidak menolak. Dia akan berlatih hari ini. Dia tidak menolak berlatih. Itu mustahil. Itu bukan Cris. Menurut Anda, apakah seorang pemain tim nasional akan menolak berlatih?" ujar Jesus. Ia menambahkan mengenai kunjungan sang presiden: "Presiden Proenca berbicara dengan Cris dan saya, karena itu memang peran seorang presiden. Berbicara kepada kapten, kepada pelatih ketika ada rumor. Kalau bukan karena urusan ini, dia tetap akan datang, tetapi kami bertiga berbicara. Saya sudah berbicara dengan Cris setelah makan malam. Dia tidak datang untuk menyelesaikan apa pun, karena memang tidak ada yang perlu diselesaikan."
- AFP
Juara bertahan mengincar kendali Grup 4
Portugal memasuki laga ini sebagai juara bertahan UEFA Nations League, setelah meraih gelar Nations League kedua mereka usai kemenangan dramatis adu penalti atas Spanyol di final turnamen sebelumnya. Setelah menghadapi Denmark pada Kamis, Brasil akan menutup jeda internasional kali ini dengan menjamu Norwegia pada 4 Oktober. Portugal saat ini berada di puncak Grup 4 dengan enam poin, sementara Norwegia dan Denmark mengikuti dengan masing-masing tiga poin, membuat Wales yang belum meraih kemenangan berada di dasar klasemen.
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